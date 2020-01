LIVE Fognini-Sandgren 6-7 5-7 7-6 4-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro fa e disfa pur lottando. L’americano vola ai quarti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.47 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata!

10.46 Alla fine la continuità e la voglia di vincere ha pagato di più della discontinuità di Fabio Fognini. Tennys Sandgren raggiunge per la seconda volta in carriera i quarti di finale gli Australian Open dopo aver vinto 7-6 7-5 6-7 6-4 contro il ligure, piazzando un altro smacco all’Italia dopo la vittoria in cinque set contro Matteo Berrettini. Un match pieno di rimpianti per il #12 al mondo, sprecone nel primo parziale di cinque palle break non sfruttate, per poi crollare psicologicamente. Pur lottando e recuperando, alla fine il coraggio e la forza ha premiato l’americano, che bissa il successo di Wimbledon. Ora attende uno tra Fucsovics e Federer.

FINE QUARTO SET

4-6 GAME SET AND MATCH TENNYS SANDGREN! Grande punto dell’americano che chiude sottorete in maniera magistrale dopo aver spinto a mille.

40-AD MATCH POINT SANDGREN! L’americano sta giocando a tutto braccio.

40-40 Parità: Sandgren sente profumo di vittoria…

40-30 Fognini lento in uscita dal servizio.

40-15 Scappa via il diritto dello statunitense.

30-15 Sangren accelera in risposta con il diritto.

15-0 Buona prima di Fognini.

4-5 Non si gioca sul suo servizio: risultato che non trova modifiche.

40-15 Prima radente dell’americano.

15-15 Scambio prolungato da parte di Fognini che induce l’avversario all’errore.

15-0 Servizio e diritto a sventaglio perfetto di Sandgren.

4-4 Attento Fognini a scendere sottorete per chiude la volée di rovescio.

40-0 Palla corta di Sandgren che si stampa sul nastro.

30-0 Servizio e diritto di Fognini.

3-4 Turno rapido e sequenza di giochi senza intoppi.

40-0 Altro punto con la prima per Sandgren.

15-0 Prima esterna vincente dell’americano.

3-3 Senza patemi: non ci sono sorprese sin qui.

30-15 Diritto in rete da parte del ligure.

30-0 Prima e diritto vincente di Fognini.

2-3 Altra prima vincente e l’americano conduce senza problemi.

40-15 Prima esterna piatta di Sandgren.

30-15 Buona prima dell’americano.

15-15 Fuori di non molto il rovescio incrociato di Sandgren.

2-2 Parità nel quarto set: equilibrio totale.

40-15 Palla corta che si ferma sul nastro da parte di Sandgren.

15-15 CHAPEAU SANDGREN! Cross strettissimo dal lato del diritto e applausi di Fabio nonostante una grande difesa.

1-2 Partita in equilibrio in questo frangente.

40-30 Back in rete d Fognini che sta cercando di far giocare sempre un colpo in più all’avversario.

30-30 Passante di rovescio di Fognini! Grande punto dopo il discreto attacco.

30-15 CHE PUNTIO SIGNORI! Fognini comincia a giochicchiare con i back per poi piazzare una deliziosa palla corta.

30-0 Scappa via il rovescio di Fognini.

1-1 Parità nel punteggio nel quarto set.

AD-40 Errore sottorete di Sandgren: Fognini ha la chance di pareggio.

40-40 Il Challenge non convalida l’accelerazione di diritto del ligure.

40-30 Gran recupero di Fognini che induce all’errore l’avversario con lo schiaffo a volo.

15-30 Passante di Sandgren con Fognini sottorete.

15-15 Chiude a rete il ligure che attacca in contro tempo.

0-15 Accelerazione in rete di Fognini.

0-1 Sandgren comincia bene il quarto set.

40-15 Buona prima esterna di Sandgren.

30-15 Fuori di un soffio il diritto di Fognini.

0-15 Doppio fallo di Sandgren.

INIZIO QUARTO SET

10.00 Match riaperto a Melbourne! Fabio Fognini vince il terzo set al tie-break per 7 punti a 2 grazie ad un gioco piuttosto centrato come mostrato subito recuperando il break al quarto gioco: Sandgren nervoso e affaticato. Fognini può approfittarne.

FINE TERZO SET

7-2 TERZO SET A FABIO FOGNINI! Match riaperto a Melbourne.

6-2 Servizio e diritto e quattro set point!

5-2 Fognini compie lo strappo! Chance per l’italiano.

2-4 Mini-break Fognini! Diritto in rete da parte dell’americano che continua a innervosirsi.

3-2 Va in difficoltà Fognini da fondocampo: diritto in corridoio.

3-1 Rovescio di Sandgren sul nastro!

1-2 GRAN DIFESA DI FOGNINI! Tifo incredibile per l’azzurro.

1-1 Sandgren concede un po’ di tregua al servizio.

0-1 Comincia nel peggiore dei modi Fognini: mini break subito e Challenge finiti.

6-6 Si va di nuovo al tie-break!

40-30 Il nastro mette fuori gioco Fognini sottorete: buono spunto dell’americano.

30-30 Ottimo diritto di Fognini dopo il recupero dell’americano.

30-15 L’italiano muove Sandgren ma poi sbaglia con il rovescio.

15-15 Fognini muove l’avversario: diritto in rete.

6-5 Fognini rimette su un game complicato: Sandgren serve per guadagnare il tie-break.

40-30 VOLEE IN CONTROTEMPO! Che giocata di Fognini sottorete che piazza la demi-volée.

30-30 Sandgren spara via: si carica l’azzurro!

0-30 Errore di Fognini che sbaglia sottorete.

5-5 Continua l’equilibrio: game importantissimo ora.

40-15 Palla corta di Fognini che si spegne sul nastro.

30-15 Lento in uscita dal servizio: Sandgren in difficoltà dal punto di vista fisico.

15-0 Fognini risponde con il diritto: palla lunga.

5-4 Fognini conduce il set: Sandgren serve per restare nel parziale.

40-0 Fognini addormenta lo scambio e porta l’avversario all’errore.

15-0 Grande smash dal mezzo al campo di Fognini.

4-4 Nonostante il warning, Sandgren non si scompone e pareggia i conti.

40-0 Ennesimo punto vinto con la prima di servizio: il 46°.

30-0 Buona prima di Sandgren.

4-3 SANDGREN SFIORA IL PUNTO DEL MATCH! Fognini ammattisce l’avversario con la palla corta, poi il lob porta l’americano a provare un tweener che termina di poco in corridoio.

40-15 Sandgren chiamato a rete: terribilmente in difficoltà in recupero.

30-15 Buono spunto di diritto di Fognini.

15-0 Buona prima dell’azzurro.

3-3 Scappa via il diritto di Fognini che non sfrutta appieno il momento di crisi dal punto di vista fisico dell’avversario.

30-30 Ace #13 per Sandgren.

15-30 Grande punto di Fognini che manda al manicomio l’avversario chiamandolo a rete.

15-15 Largo il diritto di Sandgren in crisi in questo momento: Fognini deve approfittarne.

3-2 Fognini sale nel punteggio e conduce il set.

40-30 Lo scambio di 19 colpiti si conclude con il diritto largo dell’americano.

30-30 In ritardo con il rovescio Sandgren.

15-30 Il Challenge dà ragione all’americano: rovescio che ha pizzicato la riga.

15-0 7° ace per Fogna.

2-2 BREAK FOGNINI! L’italiano prova a ripartire muovendo l’avversario.

15-40 DUE PALLE BREAK FOGNA! Gran rovescio lungolinea come cambio di ritmo.

0-30 Altro errore per l’americano lento in uscita dal servizio.

0-15 Inizia a rilento Sandgren al servizio.

09.18 Ancora medical timeout per Sandgren che ha un problema al ginocchio.

09.15 Fisioterapista anche per Sandgren: potrebbe venire in soccorso del nostro tennista.

1-2 BREAK SANDGREN! Palla senza top di Fognini che va su di giri. Match in ripida salita.

30-40 PALLA BREAK SANDGREN! Serve una scossa per Fabio.

30-30 Sandgren sfiora l’incrocio delle righe con il rovescio incrociato.

0-30 Buon diritto dell’americano.

0-15 Chiude a rete Sandgren chiamato da Fognini.

1-1 Torna in parità la situazione del match.

40-15 Diritto in accelerazione a rete per Sandgren.

40-0 Altro servizio vincente dell’americano.

15-0 Risposta lunga dell’azzurro.

1-0 Comincia a zero l’italiano.

30-0 Ace di Fognini!

0-0 Si riparte a Melbourne! Sandgren conduce 2 set a 0.

INIZIO TERZO SET

09.05 Fabio Fognini fa e disfa, ancora. Secondo set assurdo considerando i risvolti da film: l’azzurro va sotto 4-0 dopo il nervosismo della chiamata del giudice nel tie-break precedente. Poi, Sandgren sfoga la rabbia dei timeout del ligure in errori e Fognini recupera e sale sul 5-4: clamorosamente, Sandgren mette la freccia e vince anche il secondo parziale. Si fa dura ora…

FINE SECONDO SET

5-7 SECONDO SET SANDGREN! Incredibile l’andamento del parziale a Melbourne…

40-15 Risposta a lato e due set point.

30-15 Risposta bloccata di Fognini: resta immobile l’americano.

30-0 Servizio e chiusura a rete per l’americano.

5-6 BREAK SANDGREN! PASSANTE DA URLO! Al cambio campo, l’americano serve per il set.

15-40 DUE PALLE BREAK SANDGREN! Pericolo dietro l’angolo…

15-15 Chiude bene Sandgren sottorete dopo aver realizzato la palla corta.

15-0 Serve&volley di Fognini che poi chiude con lo smash vincente.

5-5 Parità assoluta nel set: fasi calde del secondo parziale.

40-0 Prima esterna per Sandgren.

30-0 Sbaglia il diritto in accelerazione Fabio.

5-4 PAZZESCA RIMONTA DI FOGNINI! L’italiano da quando era sotto 4-0, ora conduce!

40-15 FOGNINI ON FIRE! Scambio lunghissimo condotto da Fognini che poi piazza il diritto diagonale che manda fuori dal campo l’americano per poi chiudere a rete.

30-15 Gran recupero di rovescio lungolinea di Fognini.

15-15 Sandgren attacca la rete e sfrutta il calo di ritmo di Fognini avendolo allontanato dal campo.

15-0 Servizio e diritto dell’azzurro.

4-4 RECUPERATO UN ALTRO BREAK! Incredibile a Melbourne: Fognini resetta tutto e sfrutta il nervosismo avversario. In visibilio il pubblico.

40-AD PALLA BREAK FOGNINI! Terzo errore di diritto di Sandgren.

40-40 Prima parità del set: chance da sfruttare per Fabio.

40-30 Abbassa il ritmo Fognini: diritto lungolinea di Sandgren.

30-30 Buono spunto con il diritto di Fognini.

30-15 Rovescio in corridoio per il battitore americano.

30-0 Errore dal centro del campo per l’azzurro.

3-4 Contropiede pazzesco di Fognini con il rovescio: l’azzurro ha un break di ritardo.

30-15 Scappa il diritto in accelerazione a Sandgren: tanti errori in questo frangente.

15-15 In rete il colpo di diritto dell’azzurro.

15-0 Buon servizio e diritto di Fognini.

2-4 CHE PUNTO!!!! BREAK FOGNINI!!! STRENUA DIFESA DELL’AZZURRO! Sandgren prova a fare di tutto in attacco, tra bordate di diritto e tre smash, ma l’azzurro respinge di tutto scaldando il pubblico! Punto che può cambiare l’inerzia del match.

30-40 PALLA BREAK FOGNINI! Gran recupero dell’azzurro che poi chiude in lungolinea.

30-30 Ora è Sandgren ad avere alti e bassi: diritto in accelerazione che termina in rete.

30-15 Decimo ace dell’americano.

15-15 Serve&volley di Sandgren che però non trova il campo.

15-0 Servizio vincente dell’americano.

1-4 Ace di seconda di Fognini.

40-0 Diritto in rete da parte dell’americano.

30-0 Buona prima dell’azzurro.

0-4 Sandgren sta surclassando Fognini “vendicandosi” della perdita di tempo dell’azzurro secondo la sua opinione.

40-30 8° ace per Sandgren.

30-30 Diritto sul nastro da parte di Fognini.

15-30 Errore per Sandgren che sembra comunque infastidito in un clima surreale tra mugugni di giocatori e tifosi.

15-15 Arriva il primo punto del parziale per Fognini.

0-3 Secondo break nel secondo set: assente Fabio sin qui.

0-40 Diritto in corridoio e altre 3 palle break per l’americano.

0-30 Totalmente fuori dal match in questo momento Fognini.

0-15 In ritardo con il rovescio Fabio: 21° errore del match.

0-2 Fognini non ha modo di entrare nello scambio: game a zero.

40-0 Ace di Sadgren.

15-0 Il turno di servizio di Sandgren comincia con il penalty point inflitto a Fognini per perdita di tempo.

08.25 Mentre Fognini viene curato alla mano dal fisioterapista, chiede spiegazioni dal supervisor per il fallo di piede del tie-break.

08.23 Situazione anomala, con Sandgren che viene infastidito dal comportamento dell’azzurro.

08.22 Fognini vuole calmarsi, inoltre pare avere problemi fisici: richiesta di intervento di fisioterapista in corso.

0-1 Non poteva cominciare peggio il secondo set, con il break di Tennys Sandgren: Fognini nervoso dopo aver perso il primo parziale.

0-40 Doppio fallo e prime palle break per Sandgren.

0-30 Stecca di diritto Fabio.

0-15 Non parte nel migliore dei modi il secondo set di Fognini al servizio.

INIZIO SECONDO SET

08.16 In attesa della ripresa del secondo set, Tennys Sandgren discute con l’arbitro: nonostante il “time” chiamato dall’ufficiale di gara, Fognini è andato negli spogliatoi. L’americano attacca dato il tempo massimo ormai scaduto.

08.14 Fabio Fognini recrimina per aver perso il primo set al tie.break per 7 punti a 5 dopo aver domato la forza di Tennys Sandgren, che sfrutta le incertezze del ligure nel gioco decisivo. Rammarico per le cinque chance di break non sfruttate nel set.

FINE PRIMO SET

7-5 PRIMO SET SANDGREN! Tanto rammarico per Fognini che spara fuori il diritto.

5-6 SET POINT SANDGREN! Errore di Fabio penalizzato anche dal fallo di piede.

5-5 Volée di Fognini dopo la seconda in kick!

5-4 ERRORE DI SANDGREN! Fognini in recupero tira su un rovescio della disperazione ma l’americano sbaglia la volée. Mini-break recuperato.

5-3 Tanta violenza da parte di Sandgren che colpisce tutte righe: Fognini costretto al lob.

3-4 Bravissimo Fognini che attacca la rete dopo lo schema servizio-diritto.

2-4 CHE PUNTO SIGNORI! Ritmi altissimi imposti da Sandgren, Fognini addormenta lo scambio e con pazienza buca l’avversario con il diritto.

4-1 Recupera un mini-break Fabio con un diritto radente.

4-0 CHE DIRITTO DI FOGNINI! MA È FUORI! Grande scambio con continui cambi di direzione: Fognini trova un gran diritto ma il Challenge annulla il punto.

0-3 Diritto diagonale che si ferma sul nastro: scappa l’americano.

0-2 Errore per Fabio che subisce un pericoloso mini-break.

1-0 Distante dalla riga di fondo Fognini: ne approfitta con il diritto l’americano.

6-6 Incanta Fabio quest’oggi: cambio di direzione e tie-break!

40-30 Buon diritto lungolinea dell’azzurro.

30-30 Sandgren martella tremendamente sulla diagonale di rovescio e porta Fognini a trovare un angolo impossibile con il rovescio: palla in corridoio.

30-0 Ottimo lungolinea di rovescio di Fabio che tocca la riga.

15-0 Secondo ace per l’azzurro.

5-6 Buona prima di Sandgren che si guadagna il tie-break.

40-30 Gran palla corta di Fognini, Sandgren prova il cross diagonale ma invano: Fabio lo passa sottorete.

40-15 Sesto ace dell’americano: 0 challenge rimasti per Fabio.

30-15 Gran recupero diagonale di Sandgre che lascia Fognini sorpreso a rete.

15-15 Troppo lontano dalla riga Sandgren: buon lungolinea di Fognini.

15-0 Diritto diagonale di Fognini che esce di poco.

5-5 Non trema al servizio Fabio: persiste l’equilibrio.

40-15 Ottima incursione a rete di Fognini che manda fuori dal campo l’avversario con il diritto e chiude di volée.

30-15 Doppio fallo per il ligure.

30-0 Servizio e diritto di Fognini.

4-5 Altro ace esterno: game rapidi a Melbourne.

40-15 Servizio e diritto lungolinea dell’americano.

30-15 Ace in slice di Sadgren.

15-15 Gran punto vinto da Fognini che recupera il cross stretto di Sandgren e poi chiude lungolinea,

15-0 Gran prima esterna dell’americano.

4-4 Primo game un po’ più faticato per il ligure che comunque se lo assicura.

40-30 Buona risposta di diritto dell’americano che coglie impreparato il ligure.

30-15 Serve&volley di Fognini che chiude con la volée di rovescio.

15-15 Scambio bizzarro dopo il back di Fognini replicato con il diritto da Sandgren che mette in difficoltà l’azzurro.

15-0 Buona prima di Fognini.

3-4 Sandgren si salva ancora e conduce il set.

AD-40 Terzo ace dell’americano.

40-40 Gran rovescio lungolinea dell’italiano.

AD-40 Serve&volley del guerriero americano.

40-40 Quinta palla break non sfruttata, Sandgren ancora coraggioso.

40-AD Gran rovescio vicino la riga di Fognini e altra chance.

40-40 Nulla da dire: Tennys Sandgren addormenta il ritmo e poi chiude a rete meritatamente.

30-40 PALLA BREAK FOGNINI! Nuova chance dopo l’errore di un Sandgren nervoso.

30-30 Gran diritto lungolinea di Fognini osannato dalla folla.

30-15 Servizio e diritto in rete: 4° errore per l’americano.

30-0 Scappa via il diritto di Fognini sulla seconda in kick di Sandgren.

3-3 Tre turni di battuta, nessun punto perso per Fabio.

40-0 Risposta in corridoio di Sandgren.

30-0 Attacca la rete Fognini con il servizio e diritto.

2-3 Si gioca di più sul servizio di Sandgren che però non trema.

40-30 Scappa via il diritto in diagonale di Fognini.

30-30 Risposta incisiva di Fabio che lascia immobile Sandgren.

15-15 Si ferma sul nastro il diritto in recupero dell’azzurro.

0-15 Gran recupero di Fognini che, chiamato a rete, finta il cross per poi chiudere lungolinea di diritto.

2-2 Nessun problema per Fognini che chiude a zero.

40-0 Scappa via il rovescio lungolinea dell’americano.

30-0 Buona prima della testa di serie #12.

15-0 Bravissimo Fognini che attacca la rete per poi chiudere con lo smash.

1-2 Non controlla l’azzurro che non sfrutta le prime tre palle break del match.

AD-40 In ritardo Fognini sul recupero con il rovescio dopo il diritto lungolinea avversario.

40-40 Avrebbe potuto osare di più Fognini che si fa schiacciare dalle bordate dell’americano.

30-40 Serve&volley di Sandgren che lascia giocare Fognini e chiude con la volée di rovescio.

15-40 Ace dell’americano.

0-40 TRE PALLE BREAK FABIO! Grande risposta dell’italiano con il rovescio.

0-30 Buona risposta dell’azzurro: lento Sandgren in uscita dal servizio.

0-15 Legge bene la diagonale Fognini che sorprende l’avversario con il diritto diagonale.

1-1 Buon servizio e parità a Melbourne.

30-0 Fognini prova l’attacco in contropiede: tattica che sorprende il tennista americano.

15-0 Servizio vincente del ligure.

0-1 Grande scambio con i due giocatori che scambiano sulla diagonale di diritto, Fognini cambia ritmo con la palla corta ma poi sbaglia il lob.

40-30 Lento in uscita dal servizio l’americano che non arriva sul rovescio lungolinea di Fabio.

40-15 Risposta in rete di Fognini.

30-15 Buona prima di Sandgren.

15-15 Ottima risposta incrociata di Fognini e diritto lungolinea a seguire.

0-0 Si comincia! Batte l’americano.

INIZIO PRIMO SET

07.14 Secondo le proiezioni del ranking ATP, Fabio Fognini in caso di vittoria scavalcherebbe David Goffin per tornare #10 al mondo mentre l’americano tornerebbe a ridosso della top50 alla posizione 56.

07.12 Per giungere sin qui, il classe 1991 ha dovuto battere Marco Trungelliti, il nostro Matteo Berrettini in cinque set e Big Sam Querrey nel derby statunitense.

07.10 Tennys Sandgren vuole trovare un posto ai quarti di finale come avvenne nel 2018, suo miglior piazzamento in uno Slam, a cui ha dato seguito con il quarto turno di New York e il terzo turno Wimbledon l’anno scorso.

07.08 Giocatori in campo!

07.07 Dopo la vittoria sull’americano, Fabio Fognini è diventato il nono giocatore nella storia del tennis ad aver rimontato almeno una sfida in ogni Slam sotto due set a zero per poi vincere al quinto parziale.

07.05 Per giungere sin qui, il ligure ha battuto Reilly Opelka nella battaglia durata sino al quinto set, gli stessi parziali contro Jordan Thompson per poi battere 3-0 Guido Pella.

07.03 Anche nel 2018 in palio c’era la sfida contro Roger Federer, che scenderà in campo sulla Rod Laver Arena dopo la sfida tra la padrona di casa Barty e Riske, in campo ora dopo la vittoria del detentore del titolo Novak Djokovic contro Diego Schwartzman.

07.01 Terza presenza al quarto turno a Melbourne per Fabio Fognini: l’italiano nel 2015 è uscito contro Novak Djokovic mentre nel 2018 ha perso contro Tomas Berdych.

06.59 Si tratta della quarta sfida in carriera tra i due giocatori: il tennista nostrano ha vinto due volte, entrambe nel 2018, tra Rio de Janeiro e Ginevra. Sangren ha vinto l’anno scorso a Wimbledon

06.57 Match valido per gli ottavi di finale del primo Slam dell’anno, gli Australian Open 2020: chi vince sfida uno tra Marton Fucsovics e Roger Federer.

06.55 Quindi, con un’ora di ritardo, sono pronti a scendere in campo Fabio Fognini e Tennys Sandgren.

06.54 La testa di serie #14 ha concluso la rimonta contro la giovane Cori Gauff, vincendo 6-7 6-3 6-0.

6.52 Sofia Kenin accede ai quarti di finale degli Australian Open dove sfiderà una tea Jabeur e Wang: al momento la tunisina è avanti 7-6 2-0.

6.19 Sofia Kenin vince il secondo set pwe 6 giochi a 3: situazione di equilibrio a Melbourne. Si decide tutto al terzo set.

05.58 I due tennisti dovevano scendere in campo alle 6.00 ma sulla Melbourne Arena stanno giocando ancora Cori Gauff e Sofia Kenin: la giovane americana è avanti 7-6 1-2.

05.57 Salve a tutti e benvenuti alla diretta live scritta del match tra Fabio Fognini e Tennys Sandgren valido per il quarto turno degli Austrialian Open 2020.

Australian Open 2020: tabellone e risultati. Nadal e Rublev agli ottavi di finale, Fognini affronterà Sandgren–Fognini-Sandgren orario e tv: programma e streaming Australian Open 2020 (26 gennaio)–Australian Open 2020: Fognini e Federer, l’autorità e l’orgoglio. Tsitsipas, Serena Williams, Osaka: che ecatombe!

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Tennys Sandgren, valevole per il quarto turno degli Australian Open 2020. Il match è in programma nel mattino italiana e segnerà una partita fondamentale per l’italiano che ha eguagliato per la terza volta il quarto turno a Melbourne.

Fabio Fognini non vuole fermarsi dopo essere stato tra i protagonisti in Oceania. Il ligure ha eguagliato il piazzamento del 2015, quando perse de Novak Djokovic, e del 2018, perdendo contro Tomas Berdych, dopo due maratone. Il classe 1987 ha battuto al quinto set Reilly Opelka, rimontando l’americano dopo due set a zero sotto, e Jordan Thompson, padrone di casa. Al terzo turno poi è giunta la vittoria per 3-0 contro l’argentino Guido Pella. Sulla strada dell’italiano, come due anni fa, ancora Roger Federer.

Il ligure proverà a vendicare Matteo Berrettini, che ha perso contro Tennys Sandgren dopo 5 set. Il romano non ha domato la forza dell’americano, che vuole migliorare i quarti di finale del 2018, sulla scia del quarto turno a Wimbledon e del terzo turno in casa a Flushing Meadows nel 2019. Il classe 1991 sfiderà per la quarta volta Fognini: l’azzurro è in vantaggio 2-1 dopo le vittorie di Rio de Janeiro e Ginevra del 2018 salvo perdere a Wimbledon l’anno scorso al terzo turno.

La sfida tra Fabio Fognini e Tennys Sandgren inizierà non prima delle 6.00 del mattino dell’orario italiano sulla Melbourne Arena in Australia. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Andy Brownbill/ LaPresse