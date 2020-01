LIVE Dakar 2020, 16 gennaio in DIRETTA: Peterhansel vince di 10” su Al-Attiyah, Sainz ipoteca il trionfo. Alonso ottavo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento a domani con l’ultima tappa della Dakar 2020.

13.10 Il cileno Lopez si è imposto tra i SSV con 10’53” di vantaggio sul polacco Domzala, terzo Rautenbach a 12’36”.

12.50 Fernando Alonso giunge al traguardo, ottavo posto di tappa per lo spagnolo a 16’25” da Peterhansel. L’asturiano è tredicesimo nella generale a 4h43:18, top ten impossibile visto che è lontana 58 minuti.

12.15 Sono arrivati anche i camion, tripletta russa e di Kamaz. Ha vinto Karginov con 1’27” di vantaggio su Sotnikov e 3’25” su Shibalov, quarto l’altro Kamaz del russo Nikolav a 4’18”. Karginov ha 39’33’ di vantaggio su Shibalov in classifica generale, terzo il bielorusso Viazovich a 1h52:14.

11.40 Anche i quad sono giunti al traguardo. Si è imposto il polacco Sonik con 3’16” di vantaggio sul cileno Casale e 4’19” sull’altro cileno Enrico. In classifica generale guida sempre Cassale con 21’16” sul francese Vitse e 1h03:00 su Sonik.

11.32 Fernando Alonso deve ancora arrivare al checkpoint del km 271, al km 212 era in undicesima posizione.

11.30 Carlos Sainz conserva il primo posto in classifica con 10’17” di vantaggio e 10’23” su Peterhansel: il trionfo dell’iberico sembra ormai in cassaforte alla vigilia dell’ultima tappa, si preannuncia una lotta serrata per il secondo posto.

11.25 Incredibile vittoria di Stephane Peterhansel! Il francese si è imposto con appena 10 secondi di vantaggio su Nasser Al-Attiyah, il qatarini ha recuperato 40 secondi nell’ultimo settore ma non è bastat per imporsi. Trionfo del transalpino su Mini davanti all’avversario della Toyota, eccellente terzo posto per lo spagnolo Carlos Sainz a 8’03”.

10.30 Al km 271 ancora in testa Stephane Peterhansel con 1’16” di vantaggio su Nasser Al-Attiyah (TOYOTA GAZOO RACING). Terza piazza momentanea per Carlos Sainz (BAHRAIN JCW X-RAID TEAM) a 7’09”.

9.50 Si è conclusa la tappa odierna per quanto riguarda le moto con la vittoria parziale di Pablo Quintanilla, con 9” di vantaggio sull’austriaco Walkner, in terza piazza l’argentino Benavides a 2’53”.

9.20 Per quanto concerne le auto in testa al km 163 Stephane Peterhansel (BAHRAIN JCW X-RAID TEAM) in testa, Nasser Al-Attiyah (TOYOTA GAZOO RACING) a 2’05” e in terza piazza l’olandese Ten Brinke (TOYOTA GAZOO RACING) a 5’39”.

9.00 Per quanto riguarda le moto la situazione al km 324 è la seguente: primo l’austriaco Walkner (RED BULL KTM FACTORY TEAM), a 1″ il cileno Quintanilla (ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING). In terza piazza l’argentino Benavides (RED BULL KTM FACTORY TEAM) a 2’40”.

8.30 Le moto sono giunte al km 212 con in testa sempre il cileno Quintanilla (ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING), seguito a 11″ dall’austriaco Walkner (RED BULL KTM FACTORY TEAM) e dall’altro cileno Cornejo Florimo a 2’31”.

8.10 Lo spettacolo dei salti tra le dune della Dakar.

7.55 Decisamente più indietro le auto che sono passate al km 58 con Stephane Peterhansel (BAHRAIN JCW X-RAID TEAM) in testa, in seconda piazza l’olandese Ten Brinke (TOYOTA GAZOO RACING) a 2’08”. Terzo il leader della generale Carlos Sainz (BAHRAIN JCW X-RAID TEAM) a 2’54”.

7.40 La frazione odierna è già entrata nel vivo con le moto che sono passate al check-point del km 162 con in testa il cileno Quintanilla (ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING), seguito a 1’06” dall’austriaco Walkner (RED BULL KTM FACTORY TEAM) e dall’argentino Benavides (RED BULL KTM FACTORY TEAM) a 1’59”.

7.35: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa della Dakar 2020 da Shubaytah e Haradh.

La classifica delle auto – La classifica delle moto – La classifica di camion/quad/ssv

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa della Dakar 2020, oggi giovedì 16 gennaio si corre la penultima frazione del Rally Raid più prestigioso e importante al mondo. Si preannuncia una giornata davvero di fuoco tra Shubaytah e Haradh, nel torrido deserto dell’Arabia Saudita sono in programma 379 km di speciale oltre a 365 km di trasferimento. Ne vedremo davvero delle belle su un terreno che si preannuncia molto sabbioso, gli ultimi 80 km sono già stati segnalati come estremamente complessi vista la presenza di tantissime dune di difficile lettura.

Carlos Sainz ha ormai preso il largo nella classifica delle auto, il dominio nella tappa di ieri gli ha permesso di avere un vantaggio rilevante di 18’10” su Nasser Al-Attiyah che oggi cercherà un pronto riscatto dopo le difficoltà subite ieri quando ha appunto perso 18 minuti nei confronti del diretto avversario per il successo. L’eterno spagnolo della Mini ha ormai in pugno la vittoria della Dakar ma dovrà comunque stare attento a non sottovalutare la situazione, da tenere in considerazione anche il francese Stephane Peterhansel che è attardato di 18’26” e può puntare al secondo posto occupato dal qatarino della Toyota. Fernando Alonso cerca un ruggito al volante della Toyota, ieri è incappato in un brutto incidente perdendo un’ora di tempo e ora è quattordicesimo a quattro ore e mezza: l’obiettivo della top ten è sfumato ma il due volte Campione del Mondo di Formula Uno cercherà di battagliare per il successo di tappa.

Tra le moto è ormai rassicurante il vantaggio di Ricky Brabec su Pablo Quintanilla, l’alfiere della Honda ha 25’44” di margine sull’uomo della Husqvarna e 27’09” sul compagno di marca Joan Barreda Bort. Tra i quad ormai è tutto facile per Ignacio Casale, stesso discorso tra i camion dove il Kamaz di Andrey Karginov è in controllo della situazione.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa della Dakar 2020, 379 km di speciale tra Shubaytah e Haradh: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 07.30. Buon divertimento a tutti.

