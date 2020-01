LIVE Biathlon, Mass start femminile Pokljuka 2020 in DIRETTA: Oeberg beffa una fantastica Vittozzi nel finale, Wierer nona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA GARA

15.43 E’ tutto per questa Diretta Live. Con il biathlon di gennaio è davvero tutto, l’appuntamento è per il 13 dicembre con i Mondiali italiani. Buon proseguimento.

15.42 E quella si specialità della Mass:

1 1 MAKARAINEN Kaisa FIN 132 2 1 WIERER Dorothea ITA 129 3 2 ECKHOFF Tiril NOR 114 4 2 BESCOND Anais FRA 114 5 2 VITTOZZI Lisa ITA 111 6 2 HERRMANN Denise GER 106 7 11 OEBERG Hanna SWE 98 8 3 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 86 9 1 KRYUKO Iryna BLR 79 10 5 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 79 11 3 DAVIDOVA Marketa CZE 78 12 1 SIMON Julia FRA 78 13 8 PERSSON Linn SWE 76 14 2 FIALKOVA Paulina SVK 76 15 6 BRAISAZ Justine FRA 75 16 9 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 70 17 8 EDER Mari FIN 69 18 5 HAUSER Lisa Theresa AUT 68 19 2 HAECKI Lena SUI 67 20 2 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS 58 21 11 BRORSSON Mona SWE 49 21 3 INNERHOFER Katharina AUT 49 23 6 ZUK Kamila POL 46 24 8 PIDHRUSHNA Olena UKR 45 25 5 CHARVATOVA Lucie CZE 44 26 8 GASPARIN Aita SUI 39 27 6 MIRONOVA Svetlana RUS 38 28 6 PREUSS Franziska GER 34 29 3 KRISTEJN PUSKARCIKOVA Eva CZE 34 30 4 LUNDER Emma CAN 30 31 4 HINZ Vanessa GER 26 32 4 BRUN-LIE Thekla NOR 23 33 3 OEBERG Elvira SWE 22 34 * STARYKH Irina RUS 21 35 4 DUNKLEE Susan USA 20 36 4 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 20 37 * DZHIMA Yuliia UKR 12 38 * EGAN Clare USA 10 39 3 KUKLINA Larisa RUS 10 40 3 BLASHKO Darya UKR 4 41 * HORCHLER Karolin GER 2

15.41 Di seguito la classifica aggiornata di coppa del mondo:

1 ECKHOFF Tiril NOR 524 2 WIERER Dorothea ITA 509 3 OEBERG Hanna SWE 456 4 HERRMANN Denise GER 419 5 SIMON Julia FRA 385 6 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 384 7 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 381 8 BRAISAZ Justine FRA 380 9 FIALKOVA Paulina SVK 353 10 2 VITTOZZI Lisa ITA 325

15.40 Le grandi deluse di oggi sono sicuramente Makarainen dodicesima con 4 errori e Herrmann quindicesima con 5. Le uniche due con lo shootout sono state Bescond e Vittozzi, che è dunque in striscia di due 20/20 perfetti.

15.37 Braisaz ha staccato Roeiseland nell’ultimo giro, poi Hauser e Tandrevold che stampa Wierer in volata. Nona dunque l’azzurra che ancora una volta non riesce a sfruttare a pieno l’occasione dell’assenza di Eckhoff.

15.36 Arrivano molto soddisfatte le prime due classificate, 6″5 tra le due. Bescond ancora sul podio davanti a Hojnisz.

15.35 Oeberg mantiene il distacco attorno ai 5″ ma solo applausi per Lisa che andrà per la prima volta in carriera sul podio qui.

15.34 Tappa favolosa quella di Bescond che dal nulla ritrova due podi individuali più il successo in staffetta ottenuto ieri.

15.33 Per il podio c’è ancora lì una volpona Bescond, che insieme a Hojnisz è stata l’unica a non sbagliare e ha scavalcato le atlete più fallose davanti.

15.32 Ci sono ancora 3″ solamente tra le due ma la svedese sta provando a tirare al massimo.

15.31 Sfuma il pettorale giallo per Wierer che esce dal poligono ottava a 54″. Oeberg se ne va immediatamente.

15.30 Oeberg e Vittozzi le uniche pulite, sbaglia Roeiseland, Wierer e Tandrevold col 60%. E’ una grande Vittozzi ma per la vittoria sarà durissima.

15.29 Una fenomenale Vittozzi si presenta al quarto poligono con 7″ sulle quattro dietro.

15.27 Ci stiamo avvicinando alla serie più importante della stagione dell’Italia, fino a qui. FORZA RAGAZZE.

15.26 Resiste Lisa, ci sono ancora 8″ tra lei e le inseguitrici

15.24 Il terzetto di inseguitrici va a riprendere Roeiseland.. Attenzione che può nascere qualcosa di magico oggi!

15.23 Vittozzi può gestire 10″ di margine su Roeiseland e 13 su Tandrevold, Oeberg e Wierer! Ne abbiamo due in zona podio!

15.22 Sbagliano tutte quelle davanti e LISA VITTOZZI SI PORTA IN TESTA!!!! e 5/5 anche per DOROTHEAAA! E’ GRANDE ITALIA!

15.21 Ci avviciniamo alla terza serie, decisiva per l’andamento di questa gara.

15.20 Vittozzi paga 10″ da Roeiseland e Oeberg, Wierer è stata raggiunta ora da Braisaz e resta a un errore di distacco dalla testa.

15.19 Tandrevold cerca di riportarsi su Lisa, Wierer sta tenendo un ottimo passo in questo giro ed è tra quelle che perde meno dal trio di testa.

15.17 Makarainen scavalca Vittozzi e punta a recuperare il tempo perso al poligono con le prime due. Wierer rosicchia qualcosa.

15.15 Sbaglia Braisaz mentre Oeberg e Roeiseland vanno via insieme. Vittozzi con il 10/10 paga 6″ ed è terza! Anche Dorothea spara bene ed esce nona a 25″.

15.14 Non è una gara tattica, si avvicina il secondo poligono con un buon margine per le prime tra le quali non abbiamo menzionato Makarainen.

15.12 Vittozzi paga 10″ a metà giro, Wierer 24″ resta attorno all’errore di distacco in compagnia di Simon.

15.11 C’è un recupero ma molto limitato in quanto Oeberg e Braisaz stanno forzando molto davanti e la sola Roeiseland tiene il passo. Vittozzi e Davidova perdono qualche secondo.

15.10 Wierer paga 23″ dalla testa, Herrmann sta recuperando su di lei dopo aver mancato un bersaglio ma con tempi più lenti.

15.09 Errore di Wierer sul secondo bersaglio, Vittozzi parte con uno zero molto pesante! Oeberg, Roeiseland, Braisaz, Davidova e Tandrevold pulite.

15.08 Primo poligono in arrivo.

15.07 Dorothea pare molto brillante e resta lì davanti. Si staccano le prime atlete nelle retrovie

15.05 Il passo della tedesca non è blando e le atlete si sfilacciano.

15.04 Herrmann subito davanti a imporre il ritmo ma Oeberg e Wierer la braccano da vicino. Lisa 13° al primo intermedio ma il gruppo è molto compatto.

15.02 Una gara fondamentale in chiave classifica, l’impressione è che si possa davvero sognare in grande se Wierer sta bene

15.00 E’ partita la Mass start di Pokljuka!

14.57 Ci sono 3 gradi di temperatura, non fa affatto freddo sul tracciato. Tutto è pronto per la partenza.

14.53 Altri nomi importanti da segnalare sono Roeiseland, Fialkova e Herrmann. In tante partono a caccia del podio.

14.51 Meno di dieci minuti al via, l’azzeramento è terminato. Resta una giornata nuvolosa a Pokljuka e il vento è leggermente aumentato rispetto alla mattina.

14.49 Particolare attenzione va riservata anche a Makarainen, che ha dominato l’ultima mass stagionale a Oberhof e può vantare ben 5 vittorie e 12 podi (record assoluto) da queste parti.

14.47 La favorita della partenza in linea diventa quasi d’obbligo Hanna Oeberg. La svedese sta trovando una forma incredibile e anche in chiave classifica si sta riportando sotto alle due fuggitive.

14.45 Wierer vanta ben quattro podi su queste nevi, ma non è mai arrivato il successo. Il miglior piazzamento in una mass è il sesto posto ottenuto nell’inverno di 5 anni fa.

14.43 L’Italia però ha a disposizione finalmente anche la carta Lisa Vittozzi. La sappadina ha confermato un trend in forte crescita con lo shootout venerdì e potrebbe riuscire a dire la sua anche oggi, l’obiettivo è certamente il podio.

14.40 Le condizioni della schiena dell’azzurra tuttavia fanno un po’ preoccupare. Tra l’inseguimento di domenica scorsa a Ruhpolding e la 15 km di venerdì la posizione in piedi appariva visibilmente difensiva e sono arrivati tantissimi errori che ne hanno pregiudicato pesantemente anche i risultati. Dopo un giorno di riposo la ventinovenne azzurra proverà a stringere i denti per poi rimettersi nei prossimi giorni.

14.39 La leader della classifica di Coppa Tiril Eckhoff non sarà presente oggi per via di un’infezione virale e dunque c’è ampio spazio per tutte per recuperare punti preziosissimi. In particolare la nostra Wierer, in caso di podio, tornerebbe pettorale giallo in vista dell’appuntamento iridato.

14.37 Siamo arrivati all’ultimo capitolo di tre intensissime settimane di gare, questa sarà l’ultima prova prima della pausa pre Mondiali.

14.35 Buongiorno, eccoci ritrovati da Pokljuka per l’ultima prova della sesta tappa della Coppa del mondo 2019/2020 di biathlon. Tra poco sarà il momento della Mass start femminile.

Buongiorno e benvenuti su OA Sport, pronti a seguire insieme la DIRETTA LIVE della mass start femminile di biathlon a Pokljuka (Slovenia), sede della sesta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020.

La dominatrice del mese di gennaio Tiril Eckhoff ha contratto un’infezione virale e non sarà oggi al via della prova. Dunque per tutte le dirette avversarie in classifica si tratta di una succosa occasione per recuperare dei punti e mettere pressione sulle spalle della norvegese a partire dai Mondiali. Dorothea Wierer sta convivendo da ormai una settimana con dei forti problemi alla schiena che ne pregiudicano soprattutto la posizione di tiro in piedi ma se riuscisse a stringere i denti oggi e raggiungere il podio si presenterebbe ad Anterselva con il pettorale giallo.

Hanna Öberg è finalmente sbocciata in tutto il suo potenziale e sta cominciando a macinare risultati che la mantengono ampiamente in corsa per la sfera di cristallo a sua volta. Le altre favorite per la competizione potrebbero essere la norvegese Marte Olsbu Røiseland, la slovacca Paulina Fialková e la nostra Lisa Vittozzi, bravissima a reagire alle recenti difficoltà con un 20/20 nell’Individuale che le ha ridato grande serenità. Si parte alle 15:00, buon divertimento.

