LIVE Seppi-Kecmanovic, Australian Open 2020 in DIRETTA: sfida durissima contro l’emergente serbo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

05.50 Il protrarsi degli incontri precedenti ha portato il matchtra Seppi e Kecmanovic ad essere riprogrammato non prima delle ore 07.10.

05.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Andreas Seppi e Miomir Kecmanovic, valevole per il primo turno degli Australian Open 2020 di tennis. La sfida avrà luogo presso il Court 10, uno dei campi all’aperto del Melbourne Park, e sarà il quarto incontro a partire dalle 00.30 italiane (10.30 locali).

Il programma completo degli Australian Open (21 gennaio) – Il tabellone e i risultati aggiornati

Andreas Seppi giunge al primo Grande Slam della stagione da numero 85 del ranking ATP: per il trentacinquenne nativo di Bolzano sarà la diciannovesima partecipazione consecutiva agli Australian Open (la prima fu nel 2006). Nella scorsa edizione riuscì ad arrivare fino al terzo turno, sconfiggendo lo statunitense Steve Johnson e il padrone di casa Jordan Thompson prima di arrendersi al Next Gen Usa Francis Tiafoe. Il miglior risultato ottenuto da Seppi nella rassegna di Melbourne sono gli ottavi di finale, raggiunti in quattro circostanze (2013, 2015, 2017, 2018). Quest’anno superare il primo round non sarà un’impresa facile per l’altoatesino, dal momento che il sorteggio gli ha opposto un avversario piuttosto scomodo come l’emergente serbo Miomir Kecmanovic. Il ventenne originario di Belgrado, numero 54 della classifica mondiale, è alla prima presenza al Major australiano, ma è un tennista dalle potenzialità molto elevate: struttura fisica già ben definita, completezza in tutti i fondamentali e soprattutto un dritto capace di fare molto male ai rivali. Dopo un 2019 positivo, Kecmanovic ha cominciato il nuovo anno con un buon piazzamento in semifinale nel Qatar Open, dove è stato poi sconfitto nettamente da Andrey Rublev, futuro vincitore del torneo.

Non risulta alcun precedente tra i due. Il match tra Andreas Seppi e Miomir Kecmanovic non comincerà prima delle 5.30 italiane (15.30 locali), ma presumibilmente sarà soggetto a ritardi. Buon divertimento con la Diretta Live di OA Sport!

Foto: LaPresse