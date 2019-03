LIVE Short track, Mondiali 2019 in DIRETTA: 8 marzo, Valcepina, Mascitto e Dotti accedono alle semifinali dei 1500 metri

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di short track a Sofia. Un venerdì dedicato completamente alle batterie e ai quarti di finale di 500, 1000 e 15000 metri sia in campo femminile che in quello maschile. In casa Italia c’è grande attesa soprattutto per l’esordio di Martina Valcepina, che si prepara alla definitiva consacrazione nella rassegna iridata. La valtellinese è senza alcun dubbio la punta di diamante della squadra azzurra ed è anche la principale carta da medaglia per l’Italia in quel di Sofia. Valcepina è reduce da un periodo magico, che l’ha vista trionfare per tre volte consecutive nei 500m in Coppa del Mondo a Dresda e Torino e poi prendersi anche il titolo italiano agli Assoluti di Courmayeur.

Sul ghiaccio scenderà anche tra le donne Cynthia Mascitto, che ha ambizioni soprattutto nei 1000m, dove è salita sul podio in Coppa del Mondo. Tra gli uomini, invece, saranno impegnati Yuri Confortola e Tommaso Dotti, entrambi con l’obiettivo di superare il maggior numero di turni nelle tre distanze.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della prima giornata dei Mondiali di short track. Si comincia oggi con la prima giornata dedicata ai primi turni. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE! (Foto: Renzo Brico)

10.33: Nella seconda heat dei preliminari dei 500 metri maschili è il francese Lepape ad aggiudicarsi il successo con il crono di 41″900 a precedere il russo Sitnikov (41″987) e il croato Kolenc (43″182). I primi due accedono direttamente alle heat che vi saranno più tardi.

10.28: Nella prima heat dei preliminari dei 500 metri maschili l’olandese de Laat conferma i pronostici imponendosi con il cron odi 42″279 a precedere il giapponese Kikuchi (42″514). Terza posizione per l’ucraino Handei (42″849) che spera nei tempi di ripescaggio.

10.20: Alle 10.27 inizieranno i preliminari dei 500 metri maschili con i nostri Dotti e Confortola protagonisti in questa rassegna iridata a Sofia

10.15: E’ la canadese Sarault ad imporsi al termine di un ultima e molto confusionaria heat dei quarti di finale dei 1500 metri femminili: la nordamericana con il crono di 2’32″798 ha preceduto la giapponese Hirai (2’32″827) e l’americana Santos (2’32″900), rientrata nei tempi di ripescaggio.

10.09: Nella penultima heat dei quarti di finale dei 1500 metri femminili in questi Mondiali 2019, vittoria della coreana Choi (2’44″366) a precedere l’altra favorita, la russa Prosvirnova (2’45″361). Entrambe le atlete accedono direttamente alle semifinali

10.05: GRANDE CYNTHIA MASCITTO!!! L’azzurra stacca il biglietto per le semifinali dei 1500 metri femminili in questi Mondiali 2019, giungendo seconda nella heat 5 (2’51″934), alle spalle della belga Desmet (2’51″799).

9.59: Adesso vedremo all’opera la nostra Cynthia Mascitto nella heat 5 dei quarti di finale dei 1500 metri femminili di questi Mondiali 2019: l’azzurra affronterà la giapponese Kikuchi, l’olandese de Vries, la statunitense Biney, la belga Desmet e la polacca Mazur.

9.58: Poche sorprese nella heat 4 dei quarti di finale dei 1500 femminili in questi Mondiali 2019: la vittoria è andata alla canadese Boutin (2’36″184) a precedere la coreana Shim (2’36″285), qualificate alle semifinali. La kazaka Kim (2’36″470) andrà ai tempi di ripescaggio.

9.56: MISSIONE COMPIUTA PER VALCEPINA!!! L’azzurra conquista l’accesso alle semifinali dei 1500 metri femminili di questi Mondiali 2019 a Sofia, giungendo seconda nella heat 3 (2’48″450) alle spalle della forte coreana Kim (2’48″306). Terza la cinese Zhang (2’48″558).

9.51: Nel prossimo quarto di finale dei 1500 metri femminili vedremo all’opera in questi Mondiali Martina Valcepina: l’azzurra cercherà di centrare la qualificazione dovendosela vedere con la cinese Zang, la rappresentante di Singapore Goh, la britannica Thompson, la coreana Lim e l’ungherese Bacskai. Una heat impegnativa per l’azzurra

9.50: Nel secondo quarto di finale dei 1500 metri femminili la russa Efremenkova (2’38″442) mantiene le promesse e si impone davanti all’ungherese Jaszapati (2’38″576). Per entrambe accesso diretto alle semifinali.

9.48: Come da pronostico è l’olandese Schulting a centrare il bersagli grosso in questo primo quarto di finale dei 1500 metri femminili di questi Mondiali. L’orange con il crono di 2’46″411 ha preceduto la britannica Christie (2’46″537) mentre la cinese Fan si classifica terza (2’46″606). Le prime due accedono direttamente alle semifinali mentre la cinese dovrà verificare il proprio crono nella graduatoria dei tempi di ripescaggio.

9.41: Prendono il via ora i quarti di finale dei 1500 metri femminili in questi Mondiali 2019: al via nella heat Schulting (Ned), Christie (Gbr), Fan (Chn), Charles (Can), Filipova (Svk) e Yakimova (Bul). Fari puntati su Schulting e Christie

9.40: Tutto come previsto in quest’ultima heat dei quarti di finale dei 1500 metri maschili ai Mondiali 2019: il coreano Lim si è imposto con il crono di 2’18″850 a precedere il belga Desmet (2’18″933). Questi due atleti accedono alle semifinali

9.37: In quest’ultimo quarto di finale dei 1500 metri maschili dei Mondiali 2019 a Sofia vedremo l’atleta di Singapore Tan, Djordjevic (Srb), Lim (Kor), Desmet (Bel), Laborde (Col), Zhumagaziyev (Kaz) e Aradhya (Ind). Il coreano Lim dovrebbe dominare la scena senza problemi

9.36: Nel penultimo quarto di finale dei 1500 metri maschili di questi Mondiali 2019 a Sofia è il giapponese Yoshinaga ad imporsi con il crono di 2’27″337. Una heat molto lenta che ha visto in seconda posizione l’americano Tran (2’27″435), mentre si è classificato terzo il belga Petre (2’28″050) che non sarà tra i migliori terzi tempi.

9.32: Pronostico rispettato in questo settimo quarto di finale dei 1500 metri maschili ai Mondiali a Sofia: vittoria del russo Elistratov (2’17″566) a precedere il canadese Girard (2’17″990) e l’australiano Jung (2’18″077). Quest’ultimo potrebbe tornare in gioco con i tempi di ripescaggio.

9.30: Al via di questa settima heat dei 1500 metri maschili di questi Mondiali 2019 Girard (Can), Kolenc (Cro), Varnyu (Hun), Elistratov (Rus), Jung (Aus) e Ryzhou (Blr). Osservati speciali il canadese Girard e il russo Elistratov

9.29: Sesta heat dei 1500 metri maschili di questi Mondiali 2019 che va in archivio ed è il giapponese Watanabe ad imporsi in 2’28″215 a precedere il francese Lepape (2’28″317). Terzo il tedesco Luedtke (2’28″963) out dalle semifinali per un crono troppo alto. Penalizzato il britannico Treacy.

9.23: Sesta heat di questi 1500 metri maschili ai Mondiali 2019 a Sofia con Gere (Lux), Berzins (Lat), Treacy (Gbr), Luedtke (Ger), Watanabe (Jpn) e Lepape (Fra)

9.21: Il favorito ungherese Shaolin Sandor Liu fa sua la heat 5 dei 1500 metri maschili a questi Mondiali ottenendo il crono di 2’22″307, a precedere il coreano Lee (2’22″325) e il giapponese Kikuchi (2’22″367). I primi due accedono alle semifinali mentre per il nipponico poco da fare visto che il suo tempo è superiore a quelli di altri atleti giunti terzi.

9.19: Quinta heat di questi 1500 metri maschili ai Mondiali 2019 a Sofia: vedremo confrontarsi il rappresentante di Cina Taipei Lin, Galiakhmetov (Kaz), Handei (Ukr), Kikuchi (Jpn), Liu (Hun), Omeragic (Bih) e Lee (Kor)

9.17: DOTTI C’E’!!! L’azzurro conquista l’accesso alle semifinali dei 1500 metri maschili a questi Mondiali a Sofia. L’italiano è giunto secondo (2’20″439) alle spalle dell’ungherese Burjan (2’20″385) mentre uno degli atleti di punta, il francese Fauconnet, è stato penalizzato.

9.15: E’ il turno del nostro Tommaso Dotti nella heat 4 dei 1500 metri maschili di questi Mondiali 2019. L’azzurro se la vedrà contro Burjan (Hun), Andermann (Aut), McAnuff (Irl), Fauconnet (Fra) e Krzeminski (Pol). L’azzurro cercherà di centrare la top-3 per sperare nella qualificazione alle semifinali

9.13: Niente da fare per Confortola che si classifica quarto nella heat 3 dei 1500 metri maschili e dunque viene eliminato. Vittoria dell’israeliano Bykanov (2’18″807) a precedere il cinese Xu (2’18″928) e l’americano Hong (2’19″939). I primi due direttamente qualificati alle semifinali mentre per Hong bisognerà aspettare i tempi di ripescaggio anche se il suo crono è piuttosto alto rispetto agli altri delle gare precedenti.

9.11 Terza heat dei 1500 metri maschili con al via il nostro Yuri Confortola che se la vedrà con de Rose (Nzl), Bykanov (Isr), Xu (Chn), Sitnikov (Rus) e Hong (Usa). Un quarto di finale molto complicato per l’azzurro che dovrà superarsi

9.10: In questa heat 2 decisamente interessante dei 1500 metri maschili è il coreano Hwang a fare la voce grossa (2’17″614) a precedere il canadese Hamelin (2’17″781), qualificati entrambi per le semifinali. Terza posizione per il cinese Ren (2’17″912) che spera nei tempi di ripescaggio.

9.06: Ora sul ghiaccio la seconda heat con Handai (Ukr), Wu (Chn), Ren (Chn), Hwang (Kor), Shulginov (Rus) e Hamelin (Can). Si preannuncia una gran bella battaglia!

9.05: Come da previsioni, il canadese Dubois ottiene il successo della heat 1 con il crono di 2’17″209 a precedere l’olandese de Laat (2’17″282), entrambi qualificati alle semifinali. Terza posizione per il turco Yardimci (2’17″628) che spera nei tempi di ripescaggio

9.00: In questa prima batteria dei 1500 metri maschili vedremo i seguenti atleti: Dubois (Can), Yardimci (Tur), Angelov (Bul), Kruzbergs (Lat), Shahrum (Mas), Hoogerwerf (Ned) e de Laat (Ned). I favoriti per il successo della heat sono Dubois e de Laat.

9.00: SI COMINCIA!

8.55: 5′ all’inizio delle gare e la tensione sale.

8.50: Il programma si chiuderà con i 1000 metri e gli interpreti in casa azzurra saranno sempre gli stessi (Confortola/Dotti al maschile e Valcepina/Mascitto al femminile) e le aspettative sono molte per quanto concerne Mascitto che in stagione è stata capace di salire sul podio in Coppa da Dresda in questa specialità. Non sarà chiaramente la stessa cosa qui però per lei ci potrebbero essere buone prospettive.

8.46: Successivamente sarà la volta dei 500 metri femminili e qui, chiaramente, già da queste batterie Valcepina vorrà far vedere di che pasta è fatta. L’atleta di Sondalo viene da una stagione entusiasmante. Sul ghiaccio del Palatazzoli di Torino l’apoteosi del tris, incamerando il 13° podio in carriera in Coppa, tutti sulla distanza menzionata. Un’Italia, però, in grande stile quella di Torino, citando i podi conquistati dalle staffette.

8.43: Sarà la volta dei 500 metri maschili con Confortola e Dotti sempre protagonisti nei preliminari. In questo caso accederanno alle batterie i primi due di ogni heat oltre ai migliori undici crono tra gli atleti giunti terzi.

8.40: A seguire avremo i 1500 metri femminili con le nostre Martina Valcepina e Cynthia Mascitto. Entrambe le azzurre, avranno come obiettivo la semifinale anche se entrambe prediligono altre specialità: Valcepina fortissima nei 500 metri e Mascitto in grande evidenza quest’anno nei 1000 metri.

8.36: I primi a gareggiare per il Bel Paese saranno Yuri Confortola e Tommaso Dotti nei quarti di finale dei 1500 metri maschili e i nostri portacolori cercheranno di staccare il pass per turno successivo. Si qualificheranno alle semifinali i primi due di ogni heat oltre ai tre migliori tempi tra gli atleti giunti in terza posizione.

8.34: Tanta Italia in questa prima giornata, che cercherà di conquistarsi un posto nei prossimi turni delle specialità in programma

8.32: Giornata di esordio questa nella quale ci si dedicherà ai preliminari e alle batterie di 500, 1000 e 1500 metri (maschili/femminili) per poi pensare ai turni successivi nelle prossime giornate.

8.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali 2019 di short track a Sofia (Bulgaria).