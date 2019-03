LIVE Ragusa-Sesto San Giovanni, Finale Coppa Italia 2019 in DIRETTA: sfida inedita tra le sorprese del torneo

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ragusa-Sesto San Giovanni, atto conclusivo delle Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di basket femminile! La tre giorni di San Martino di Lupari sta regalando grande spettacolo e continue sorprese al fedele pubblico di tifosi ed appassionati. La finale che assegnerà il primo trofeo della stagione vedrà l’una di fronte all’altra due formazioni capaci di sconfiggere nella giornata di ieri le grandi favorite per il successo (Schio e Venezia) e di conquistare l’accesso alla sfida decisiva di questa sera.

La formazione siciliana scenderà in campo con i favori del pronostico visto l’eccezionale momento di forma (otto vittorie consecutive considerando anche il campionato) e l’autentico stato di grazia della playmaker australiana ma naturalizzata italiana Nicole Romeo, che dal momento del suo arrivo in gennaio ha letteralmente preso in mano la squadra allenata da Giovanni Recupido. Le ragazze allenate da Cinzia Zanotti però stanno vivendo un autentico sogno ad occhi aperti e non hanno intenzione di fermarsi proprio sul più bello. La squadra milanese infatti è stata ammessa alla manifestazione soltanto all’ultimo momento, dopo la rinuncia di Napoli, e sembrava destinata ad avere vita breve al cospetto di formazioni sicuramente più attrezzate. Sesto San Giovanni però ha sfoderato due prestazioni di assoluto valore avendo la meglio su Broni e su Venezia e conquistando l’accesso alla finale.

Appuntamento alle ore 18.00 con la palla a due della finale tra Passalacqua Ragusa e Allianz Geas Sesto San Giovanni, sfida che decreterà la vincitrice della Coppa Italia 2019 di basket femminile. Seguite la partita con la DIRETTA LIVE di OA Sport, per non perdere neppure un canestro di questo imperdibile appuntamento. Buon divertimento!

La presentazione della sfida – La cronaca delle semifinali delle Final Eight di Coppa Italia

