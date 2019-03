Ragusa contro Sesto San Giovanni, Virtus Eirene contro Geas, Passalacqua contro Allianz: in qualunque modo la si declini, ecco una sfida davvero inedita ai piani alti della Coppa Italia, giunta a una finale che, comunque vada, premierà per la seconda volta una delle due formazioni.

Il Geas, in particolare, è stato protagonista di una cavalcata a dir poco incredibile: dopo aver battuto di soli due punti Broni, è riuscito anche a estromettere le principali candidate al titolo tricolore, l’Umana Reyer Venezia, riuscendo a ribaltare una situazione di chiaro svantaggio nel finale. Merito della vena delle americane, certo, ma anche della serata di livello di Giuditta Nicolodi, ormai un punto fermo nelle convocazioni di Marco Crespi per la Nazionale italiana. Per trovare l’ultima finale delle rossonere, bisogna risalire al lontano 1973, un’epoca in cui si può ancora ricordare la presenza di Mabel Bocchi, all’epoca tra le più forti giocatrici del nostro Paese e dell’intera Europa. Quello stesso Geas, nel 1978, arrivò poi a conquistare la Coppa dei Campioni, nel primo di una lunga serie di successi italiani interrotti ormai dalla stagione 1994-1995.

Chi si presenta da favorita, però, è Ragusa, che può dichiararsi forte di una Nicole Romeo in grande spolvero, a quota 22 punti nel successo contro Schio (che, peraltro, ha pagato la serataccia al tipo da tre, 1/6). Oltre all’australiana diventata italiana per nazionalità sportiva, sono da osservare le altre americane in roster, oltre al pacchetto di piccole più che buono. Va considerato, infatti, che sono nella stessa squadra Chiara Consolini, Sabrina Cinili e Angela Gianolla: una è stata nel giro della Nazionale per lungo tempo, l’altra lo è ora, mentre la terza assume ad oggi più un ruolo di importanza non secondaria nello spogliatoio, con ormai quasi 39 primavere sulle spalle. Del nucleo vincitore della Coppa Italia 2016 è rimasta soltanto una giocatrice: proprio Consolini.

Credit: Ciamillo