LIVE Porto-Roma, Champions League in DIRETTA: giallorossi per l’accesso ai quarti

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Porto-Roma, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. Allo Stadio Dragao le due squadre si contendono la qualificazione al prossimo turno della massima competizione continentale, i giallorossi dovranno difendere la vittoria per 2-1 ottenuta tre settimane fa all’Olimpico se vorranno proseguire la propria avventura nel torneo ma i padroni di casa si presenteranno carichi di fronte al proprio pubblico e cercheranno di ribaltare il risultato.

Gli uomini di Eusebio Di Francesco, reduci dal sonoro ko nel derby con la Lazio che ha avuto un peso specifico nella rincorsa verso il quarto posto in campionato, hanno tutte le carte in regola per eliminare la compagine portoghese ma servirà l’impresa in terra lusitana se si vorrà provare a ripercorrere la cavalcata della passata stagione quando ci si spinse fino alle semifinali. I capitolini dovranno soprattutto stare attenti in difesa, subire un gol complicherebbe la vita e li costringerebbe a segnare mentre una rete in trasferta spianerebbe la strada verso i quarti di finale.

All’andata fu determinante il baby Zaniolo che cercherà di essere protagonista in questa serata ma servirà soprattutto l’apporto del miglior Dzeko, solito trasformarsi in queste serate da dentro o fuori. L’esperienza di De Rossi sarà importante, la difesa dovrà risultare impenetrabile e riscattarsi dopo l’ultimo tonfo in Serie A. Questa Roma non vuole fermarsi e cercherà di mostrare i muscoli nel momento più importante della stagione.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Porto-Roma, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti.

Presentazione della partita – Probabili formazioni

