Probabili formazioni Porto-Roma, Champions League 2019: Zaniolo, Dzeko ed El Shaarawy per l’assalto lusitano

Per la Roma, uscita dal derby contro la Lazio con le ossa rotte, non c’è che un modo per tenere unito un ambiente che definire al limite dell’esplosivo è probabilmente riduttivo: contenere il Porto (o, meglio ancora, batterlo) e qualificarsi per i quarti di finale dell’edizione 2018-2019 di Champions League, ripetendo tale risultato per il secondo anno consecutivo.

Eusebio Di Francesco, per questo scopo, ha portato in Portogallo una squadra priva di Cengiz Under e Pastore, con il secondo vittima di un problema al polpaccio sinistro che ne ha sconsigliato l’utilizzo per questa importante trasferta. L’undici che dovrebbe comparire all’Estadio Do Dragao prevede Olsen in porta e il rientro certo di Manolas al centro della difesa, mentre tutto il resto appare in divenire, anche se appaiono favoriti Florenzi su Karsdorp, Marcano su Fazio e Kolarov sulla fascia. Non ci sono dubbi a centrocampo: ci saranno De Rossi e Nzonzi assieme a Pellegrini, il cui compito è di sostenere un più che probabile tridente trio d’attacco che vede Zaniolo ed El Shaarawy affiancati a Dzeko, nella speranza che si ripeta il momento di magia che ha pervaso l’Olimpico all’andata.

Per quel che concerne Sergio Conceiçao, invece, non ci sarà Aboubakar. La formazione dovrebbe avere una vocazione molto offensiva, con Corona, Marega (completamente recuperato) e Brahimi a supportare un impianto che vede in difesa Militao, Felipe, Pepe e Telles e a centrocampo un uomo, Herrera, che nella scorsa estate di mercato è stato accostato alla Roma. Praticamente tutto esaurito al Do Dragao, dove la spinta del pubblico cercherà di dare una mano ai portoghesi nel tentativo di ribaltare il risultato.

PROBABILI FORMAZIONI

PORTO (4-2-3-1): Casillas; Eder Militao, Felipe, Pepe, Alex Telles; Danilo, Herrera; Corona, Otavio, Brahimi; Marega. All. Conceiçao

ROMA (4-3-3): Olsen, Florenzi, Manolas, Marcano, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nzonzi; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

Foto: Gianfranco Carozza