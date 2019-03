VIDEO PSG-Manchester United 1-3, Highlights, gol e sintesi Champions League. Rashford decisivo nel recupero, papera Buffon

Il Manchester United ha sconfitto il PSG per 3-1 nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio e ha così ribaltato il 2-0 dell’andata qualificandosi ai quarti di finale. Il match è stato segnato dalla grande doppietta di Lukaku e dalla pazzesca papera di Gigi Buffon, in pieno recupero è arrivato il gol di Rashford su rigore che è valso il passaggio del turno per gli inglesi. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di PSG-Manchester United 1-3.

VIDEO HIGHLIGHTS PSG-MANCHESTER UNITED 1-3:





Foto: Stefan Ugljevarevic – Shutterstock