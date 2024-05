Nessun italiano agli ottavi a Roma. Ambesi: “Non capisco chi parla di bilancio negativo”

Anche Massimiliano Ambesi è intervenuto nel nuovo appuntamento quotidiano sul canale YouTube di OA Sport di TennisMania Speciale Internazionali d’Italia, condotto da Dario Puppo. L’argomento all’ordine del giorno, ovviamente, la situazione dei due tornei romani con particolare attenzione sul cammino degli italiani.

Inizia proprio da questo aspetto Massimiliano Ambesi: “I giovani emergenti, o quelli non ancora affermati, hanno disputato un buon torneo di Roma. Oggettivamente qualcuno ha avuto un tabellone proibitivo e non poteva fare di più. Sono mancati forse i grandi nomi, ma soprattutto per colpa di problemi fisici, vedi Sinner e Berrettini, più indisposizioni come Musetti e Arnaldi. Chi dice di risultato negativo per gli italiani? Non penso sia così. Bisogna prendere il lato positivo del percorso. Hai diversi atleti in rampa di lancio che potrebbero fare qualcosa di importante. Vediamo cosa sarà questo qualcosa. Intanto pensiamo ai punti per la qualificazione alle Olimpiadi con il Challenger di Torino ed al recupero dei lungodegenti”.

Una situazione quanto mai variegata a Roma: “Se Medvedev avesse perso avremmo avuto degli ottavi di finale con 14 Paesi diversi rappresentati. Ora sono 13 e chi ne porta 2 sono Cile, USA e Russia. Al di là della vittoria in un Masters 1000 che è sempre prestigiosa, la chiave di questo finale di torneo sarà capire chi prenderà l’ottavo posto nel ranking ATP che darà un bel vantaggio a Parigi. Molti sono li vicino che possono agguantarlo. Una sfida nella sfida per un torneo che rimane interessante e che, passando al comparto femminile, ha ancora tutte le big in azione”.

I prossimi match proporranno sfide tutte da valutare: “Tsitsipas contro De Minaur è la partita più attesa, ma mi pare chiusa a favore del greco, assieme a Dimitrov-Fritz. Vediamo se Zverev mantiene le promesse contro Borges, quindi occhio a Medvedev, vincitore un anno fa, che dovrà dare una dimostrazione contro Paul”.

Ultima battuta sulla situazione legata al doppio in chiave olimpica: “Se Sinner non sarà in grado di fare il doppio non è detto che ce ne siano due ai nastri di partenza. Forse ci si riesce, ma per rotto della cuffia. Vavassori e Bolelli sono scontati ,poi tutto dipenderà da Jannik e penso che lui deciderà il suo partner. Sonego deve fare punti a Torino ed anche a Parigi per arrivarci. Difficile, ma non impossibile. A Torino ci sono davvero tutti e sarà una bella battaglia. Il problema temo sarà il meteo viste le previsioni dei prossimi giorni. Se Darderi poi arriverà in fondo staccherà il pass per le Olimpiadi”.