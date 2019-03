Porto-Roma 3-1, Champions League: giallorossi eliminati ai supplementari, decide il rigore di Telles

La Roma deve salutare la Champions League, eliminata dal Porto al termine di un’autentica battaglia giocata allo Stadio Dragao: i giallorossi si sono dovuti arrendere soltanto ai supplementari nel ritorno degli ottavi di finale. Dopo aver vinto il match d’andata per 2-1, i capitolini hanno perso con lo stesso risultato nei 90′ e dunque tutto si è successo nei 30 minuti aggiuntivi: proprio nel finale il rigore trasformato da Telles ha spedito in orbita i portoghesi e ha mandato a casa la Roma che non potrà così replicare la cavalcata dello scorso anno.

Eusebio Di Francesco sorprende tutti e opta per un inatteso 3-4-3. Manolas in regia supportato da Juan Jesus e Marcano, il tridente offensivo è invece composto da Zaniolo, Perotti e Dzeko mentre a centrocampo capitan De Rossi viene affiancato da Nzonzi con Karsdorp e Kolarov sugli esterni. I lusitani invece puntano sulla coppia d’attacco formata da Soares e Marega, difesa con Felipe, Pepe, Telles.

Avvio propositivo dei giallorossi che sembrano ben disposti in campo e impediscono agli avversari di trovare gli spazi giusti. Corona però mette in difficoltà i capitolini che al 26′ vanno in svantaggio: Manolas perde un pallone sulla trequarti, Marega serve Soares nel cuore dell’area, l’attaccante da pochi passi insacca e porta avanti i padroni di casa. Dzeko è troppo isolato là davanti, Zaniolo e Perotti faticano a dare una scossa ma al 36′ arriva il colpo di scena: Militao commette fallo su Perotti e l’arbitro concede un calcio di rigore che De Rossi trasforma. Il pareggio fa volare la Roma che però nel recupero deve salutare il proprio capitano a causa di un problema muscolare (entra Pellegrini).

La ripresa inizia subito nel segno del Porto. Al 49′ il colpo di testa di Soares finisce di poco a lato, al 52′ i portoghesi passano in vantaggio con Marega che concretizza il bel cross di Corona. Di Francesco allora prova a rimescolare le carte e inserisce Florenzi al posto di Karsdorp, la Roma cerca l’arrembaggio negli ultimi minuti: il risultato è in perfetta parità, col 2-1 si andrebbe ai supplementari. Entra Cristante ed esce Marcano al 76′, sei minuti più tardi Perotti non serve il ben posizionato Pellegrini in area. Nel finale non si va più nulla e si va ai supplementari.

Le squadre sono stanche nei supplementari ma la Roma ha l’occasione per chiudere i conti al 112′: pallonetto di Dzeko ma Pepe salva sulla linea. Il Porto capisce di averla scampata, si riversa in attacco e al 115′ l’arbitro fischia un calcio di rigore dopo aver consultato il VAR per una trattenuta davvero ingenua di Florenzi su Fernando. Telles si presenta sul dischetto del rigore e in maniera glaciale spedisce i suoi ai quarti di finale eliminando la Roma.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELLA PARTITA

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse