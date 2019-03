VIDEO Porto-Roma 3-1, Highlights, gol e sintesi Champions League. Giallorossi eliminati ai supplementari

La Roma 猫 stata eliminata dalla Champions League 2019 di calcio. I giallorossi sono stati sconfitti dal Porto per 3-1 nel ritorno degli ottavi di finale, la contesa si 猫 decisa ai supplementari dopo che i portoghesi si erano imposti per 2-1 al termine dei 90′ pareggiando cos矛 il risultato dell’andata. Il rigore trasformato da Telles, concesso dopo una trattenuta di Florenzi, ha spedito in orbita i lusitani e ha dato un grande dispiacere ai giallorossi. Nei regolamentari vantaggio di Soares, pareggio di De Rossi al termine del primo tempo, Marega firma il 2-1 in avvio di ripresa. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Porto-Roma 3-1.

#PortoRoma Olhe o Gol do Tiquinho Soares Contra a Roma! Porto [1 – 0] Roma pic.twitter.com/n72x3EdWbu — Soccer Club (@ChuteiraPrepar3) March 6, 2019

IL GLADIATORE. 馃嚠馃嚬馃憡

Claro penal de Eder Militao sobre Perotti qu茅 el eterno Daniele De Rossi cambi贸 por gol. Toda la experiencia y calidad para vencer a otra leyenda como Iker Casillas. FC Porto 1-1 AS Roma

(2-3 global) #PortoRoma #ChampionsLeague #UCLpic.twitter.com/6LKeoQAo2b — S贸lo Futbol Goles 鈼団櫑 (@defutbolgol) March 6, 2019

La BRUTAL asistencia de nuestro Tecatito para el gol de Moussa Marega. Sac贸 a pasear a su marcador, levant贸 la cara y sac贸 la varita m谩gica. ENORME Jes煤s Manuel Corona carajo, el MEJOR jugador del partido. 馃嚥馃嚱馃槏 FC Porto 2-1 AS Roma

(3-3) #ChampionsLeaguepic.twitter.com/Njwt5201VX — S贸lo Futbol Goles 鈼団櫑 (@defutbolgol) March 6, 2019

