Calcio, Champions League 2019: Porto-Roma. Dimenticare il derby per centrare i quarti

La situazione è davvero molto simile a quella vista lo scorso anno. Tante delusioni in campionato, dove in questa stagione è addirittura a rischio la quarta piazza (e dunque la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione internazionale), resta solamente la Champions League. Nell’andata degli ottavi di finale allo Stadio Olimpico con il Porto è arrivata, molto probabilmente, la miglior prestazione di questo 2019 da parte della Roma: purtroppo però il discorso ancora non è chiuso.

Il 2-1 infatti, arrivato con la doppietta di Niccolò Zaniolo e la sfortuna di una rete fortunosa di Adrian, non mette al sicuro i giallorossi: basta una vittoria per 1-0 ai portoghesi per ribaltare la situazione. Mercoledì sera, alle ore 21, la squadra guidata da Eusebio Di Francesco vola in terra lusitana per lanciare l’assalto ai quarti di finale, per provare a ripetere il meraviglioso cammino dell’anno scorso.

C’è assolutamente da dimenticare però il risultato di sabato sera nel derby con la Lazio (i biancocelesti si sono imposti per 3-0). Bisognerà volare in Portogallo con la mente libera per non rischiare il clamoroso ribaltone che metterebbe davvero in serio pericolo la panchina di Di Francesco, già in bilico al momento. Fondamentale l’aver ritrovato Manolas al centro della difesa (proprio la retroguardia il punto debole al momento per i giallorossi). L’obiettivo è quello di tornare a giocare al meglio in zona offensiva, con Edin Dzeko ancora troppo altalenante.

Foto: Carozza