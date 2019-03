LIVE Porto-Roma 3-1 in DIRETTA, ottavi Champions League 2019: giallorossi eliminati ai supplementari. Decide un rigore di Telles

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Porto-Roma, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. Allo Stadio Dragao le due squadre si contendono la qualificazione al prossimo turno della massima competizione continentale, i giallorossi dovranno difendere la vittoria per 2-1 ottenuta tre settimane fa all’Olimpico se vorranno proseguire la propria avventura nel torneo ma i padroni di casa si presenteranno carichi di fronte al proprio pubblico e cercheranno di ribaltare il risultato.

Gli uomini di Eusebio Di Francesco, reduci dal sonoro ko nel derby con la Lazio che ha avuto un peso specifico nella rincorsa verso il quarto posto in campionato, hanno tutte le carte in regola per eliminare la compagine portoghese ma servirà l’impresa in terra lusitana se si vorrà provare a ripercorrere la cavalcata della passata stagione quando ci si spinse fino alle semifinali. I capitolini dovranno soprattutto stare attenti in difesa, subire un gol complicherebbe la vita e li costringerebbe a segnare mentre una rete in trasferta spianerebbe la strada verso i quarti di finale.

All’andata fu determinante il baby Zaniolo che cercherà di essere protagonista in questa serata ma servirà soprattutto l’apporto del miglior Dzeko, solito trasformarsi in queste serate da dentro o fuori. L’esperienza di De Rossi sarà importante, la difesa dovrà risultare impenetrabile e riscattarsi dopo l’ultimo tonfo in Serie A. Questa Roma non vuole fermarsi e cercherà di mostrare i muscoli nel momento più importante della stagione.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Porto-Roma, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti.

Presentazione della partita – Probabili formazioni

Finisce qui l’avventura europea della Roma: 3-1 per il Porto per effetto delle marcature di Soares, Marega e Telles su rigore. Per i giallorossi aveva pareggiato De Rossi sempre su penalty. Decisioni arbitrali che faranno discutere con il supporto del VAR usato in modo un po’ particolare da Cakir.

120+2′ Dal VAR stanno controllando un contatto nell’area del Porto tra Marega e Schick. Comunicazione con Cakir ma niente rigore.

3′ di recupero

119′ Dzeko fa da sponda per Schick, che allarga a Perotti sulla sinistra. Cross basso, la difesa si rifugia in angolo.

118′ Ora la Roma ha 2′, più eventuale recupero, per cercare di raddrizzare la situazione. Con questo score, i portoghesi sono ai quarti di Champions.

116′ GOL DEL PORTO! Telles spiazza Olsen e 3-1 per i Dragoni.

114′ Rigore per il Porto!

113′ Cakir va al monitor, richiamato dal VAR. Al vaglio un contatto tra Florenzi e Fernando nell’area della Roma nell’azione descritta in precedenza.

111′ ANCORA DZEKO!!!!! CHE OCCASIONE!!! Palla meravigliosa di Cristante per il bosniaco, pallonetto su Casillas del centravanti ma troppo debole il colpo del centravanti e Pepe può salvare sulla linea di porta.

110′ NOOOO!!!! Dzeko va via in dribbling e tiro con il collo interno destro ma non trova la porta. Che peccato!

108′ DZEKO!!! Colpo di testa perentorio del bosniaco che non inquadra lo specchio della porta di Casillas.

107′ Calcio d’angolo guadagnato da Zaniolo, con grande “esperienza”

106′ C’è grande stanchezza tra le due compagini e si vedono molto più errori in fase di disimpegno

INIZIO SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

105′ Termina il primo tempo supplementare. Sempre il Porto in vantaggio 2-1, se dovesse finire così si andrà ai rigori

104′ Sostituzione per il Porto: fuori Eder Militao, dentro Maxi Pereira.

102′ Palla in verticale per Dzeko, troppo profonda. Casillas esce e anticipa il bosniaco.

100′ Azione che sfuma grazie alla presa di Olsen.

99′ Dzeko si eleva in aerea e devia in corner.

98′ Brutta palla persa da Zaniolo e Nzonzi è costretto al fallo in mezzo al campo.

97′ Ottima diagonale di Florenzi che capisce tutto e allontana il pallone dalla propria aerea

96′ Attenzione problema muscolare per Pellegrini ed entra Schick tra le fila della Roma.

95′ MAREGA!!!! Gran cross di Telles e girata improvvisa dell’attaccante dei lusitani alta da posizione interessante.

94′ Quarto cambio nel Porto: entra Hernani ed esce Otavio. Cambia poco in campo

92′ Squadre molto allungate in questa fase, la stanchezza la fa da padrona

91′ Porto in possesso di palla

INIZIO PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

Arriva il triplice fischio di Çakir e si andrà ai supplementari sullo score di 2-1.

3′ di recupero

89′ Il mancino di Kolarov centra in pieno la barriera e l’occasione sfuma

88′ Ottimo break di Dzeko che si guadagna con determinazione una punizione a 26 metri dalla porta. Kolarov sul pallone

87′ Porta palla il Porto alla ricerca del terzo gol mentre i giallorossi pensando soprattutto a difendersi

85′ Fernando calcia da posizione impossibile, colpisce per di più male, con l’esterno, e spedisce lontanissimo dalla porta.

83′ Brutta giocata della Roma, tra Cristante e Nzonzi, e Otavio ci prova dalla distanza ma Olsen fa buona guardi.

82′ NOOO!!! Ottimo break di Perotti e, con Pellegrini e Zanioli liberi, l’argentino spreca tutto con un’improbabile conclusione personale.

81′ Brutto fallo di Pellegrini a centrocampo che, dopo aver sbagliato la rifinitura, stende Telles. Ammonizione per lui

79′ Sostituzione per il Porto: fuori Tiquinho Soares, dentro Fernando.

78′ OCCASIONE PORTO!! Brahimi vicinissimo al gol con una girata di testo su cui Olsen si salva in due tempi.

77′ Esce Marcano ed entra Cristante per la Roma: 4-3-3 per i giallorossi.

75′ Allontana Pellegrini di testa ma il Porto resta in possesso di palla.

74′ Nuovo corner per il Porto che potrebbe creare non pochi problemi.

73′ Problemi per Marcano che crolla a terra per problemi muscolari. Il difensore, poco dopo, si riprende, tornando nella sua posizione.

72′ Calcio d’angolo per la Roma, su ottima iniziativa di Perotti.

71′ DZEKO!!! Cross a rientrare dalla sinistra di Perotti e stacco di testa dello bosniaco che però non trova la porta.

70′ Calcio di punizione per il Porto: un angolo corto per i lusitani.

69′ Cambio per il Porto: entra Brahimi ed esce Corona.

68′ DZEKO!! Il bosniaco combatte in aerea e ci prova con il sinistro dai 25 metri ma chiude troppo la conclusione.

66′ Stacco perentorio di Felipe che però non trova lo specchio della porta.

65′ Militao va via sugli esterni e si guadagna un ottimo corner.

63′ Ottimo taglio di Zaniolo, servito da Dzenko, che prova ad innescare a rimorchio il bosniaco ma la combinazione non si chiude.

61′ Azione avvolgente del Porto con Telles dalla sinistra e desto al volo di Danilo ma la conclusione è centrale per Olsen

60′ L’assenza di De Rossi si fa sentire in mezzo al campo e manca tanto chi scandisce i tempi della manovra.

57′ Roma che soffre e subisce l’iniziativa dei portoghesi.

55′ Scintille in campo tra Dzeko e Pepe. Viso contro viso, finisce a terra il bosniaco. Il direttore di gara ammonisce entrambi

53′ Corre ai ripari Di Francesco e sostituisce un non brillante Karsdorp ed entra Florenzi.

51′ GOL DEL PORTO! Corona mette in mezzo un pallone interessantissimo, la linea difensiva giallorossa dorme e Marega riporta in vantaggio i lusitani.

50 Grande parata di Olson sul diagonale di Marega che sfiora il raddoppio.

49′ Corona guadagna il corner su un’azione delle sue sull’out mancino

48′ Roma che subisce però ora le iniziative del Porto: Soares con un colpo di testa da posizione vantaggiosa manda il pallone alto.

46′ Ottimo fraseggio della Roma in questa prima azione con Perotti onnipresente in questa serata portoghese.

INIZIO SECONDO TEMPO!

Si chiude qui il primo tempo. Porto a segno con Soares, De Rossi ha pareggiato su rigore ma poi è stato costretto ad uscire dal campo per un problema muscolare al polpaccio.

45+3′ Si concretizza il cambio De Rossi-Pellegrini e fascia da capitano per Dzeko.

45+2′ Costretto a lasciare il campo De Rossi e pronto a subentrare Pellegrini. Roma che però giocherà in 10 in questa fase visto che la sostituzione non si è concretizzata.

45+1′ De Rossi a terra per un problema muscolare mentre Danilo Pereira viene ammonito per proteste, vista l’interruzione del gioco.

45′ Azione che sfuma per un fallo in attacco del Porto. 2′ di recupero

44′ Ecco che il Porto sale però subito in scena con Herrera che calcia verso la porta ma Olsen devia in angolo.

43′ Porto che sembra aver subito il colpo del pareggio, mentre gli uomini di Di Francesco sono più compatti in entrambe le fasi.

42′ Roma che ora, dopo il gol realizzato, fraseggia meglio e con più sicurezza.

40′ Ultimi 5′ del primo tempo, più recupero, e giallorossi che l’hanno rimessa in piedi e con questo risultato sarebbero qualificati.

38′ Il Porto ora schiaccia la Roma ed è fondamentale Perotti ancora una volta, guadagnandosi un fallo che fa respirare la squadra.

36′ GOL DI DE ROSSI!!!!!!!!!!!!!! Spiazza Casillas e 1-1 per i giallorossi nel momento più importante.

35′ PEROTTI!!! Grande azione personale dell’argentino e Militao lo stende. Calcio di rigore per la Roma.

34′ Troppo facile il palleggio del Porto, che fraseggia con agio e conclude con Corona. Fortunatamente il tiro è centrale e Olsen para senza problemi.

33′ Prova a lanciarsi Zaniolo in transizione sul corner battuto male dal Porto ma il giovane giallorosso si allunga troppo il pallone, consentendo la chiusura della difesa avversaria.

32′ Attacca il Porto, con Mareca che si guadagna un altro corner. Giallorossi in difficoltà.

30′ Non sfruttato il calcio piazzato dalla Roma che non riesce a rendersi pericolosa dalle parti di Casillas.

29′ DZEKO! Destro al volo dello bosniaco e deviazione ancora in corner dei lusitani.

28′ Sugli sviluppi dell’azione angolo della Roma.

27′ Prova la reazione la Roma con Perotti che suona la carica, guadagnandosi un calcio di punizione.

25′ GOL DEL PORTO! Palla sanguinosa persa da Manolas per effetto dell’intervento di Mareca che si tramuta in una ripartenza micidiale conclusa da Soares.

23′ Contrasto tra Kolarov e Otavio che finisce a terra ma nulla di serio per il calciatore del Porto. Roma che fatica a creare gioco.

21′ Grande cross di Militao e la spizzata di Juan Jesus è decisiva per evitare grossi problemi alla difesa della Roma.

20′ Uscita un po’ incerta di Casillas ma la Roma non ne approfitta. Dal ribaltamento di fronte successivo, Corona tenta di trovare la porta ma la palla finisce alta.

19′ Manolas pescato da Kolarov e la conclusione del greco viene deviata in corner.

18′ Altro fallo del Porto con Herrera (ammonito) sulla finta di Kolarov

17′ Grande giocata di Perotti che manda al bar Militao e si guadagna una punizione.

16′ Allontana Nzonzi che fa valere i suoi centimetri in area.

15′ Ammonizione per Zaniolo che butta terra Soares, tenendolo per la maglia. Giallo forse un po’ esagerato. Punizione per il Porto e ci sarà una pericolosa palla messa in mezzo da Telles.

14′ Corona attacca ottimamente lo spazio che sta mettendo in difficoltà la Roma sulla sinistra e Manolas è spesso costretto ad uscire.

13′ Porto che fa la partita e la Roma che cerca di giocare di rimessa.

11′ Ci pensa Kolarov a far respirare la squadra, guadagnando una punizione che fa respirare la squadra.

10′ TELLES!!! Sinistro dell’esterno del Porto, dopo un’azione avvolgente, ed esterno della rete.

8′ OCCASIONE POTENZIALE DELLA ROMA!! Ottimo movimento a venire incontro di Dzeko per Karsdrop che apre per Zaniolo ma il pallone è leggermente troppo lungo. Peccato!

7′ Ottima uscita di Olsen che legge bene il cross di Militao, molto insidioso per gli attaccanti del Porto.

6′ Molto attivo in questa fase Perotti che è a terra ora, colpito da Felipe. Nulla di grave per l’esterno argentino, che si riprende prontamente.

5′ Ottimo break di Perotti che ruba palla, cercando il filtrante per Dzeko ma si salva la retroguardia del Porto.

4′ Roma che gioca con un 3-5-2: Zaniolo parte mezzala destra per poi accentrarsi in fase di non possesso.

3′ CORONA!! Destro al volo sugli sviluppi del tiro della bandierina del calciatore messicano. Pallone che finisce non lontano dalla porta giallorossa.

3′ Ottima iniziativa di Telles sulla sinistra che gli frutta un corner.

2′ Una sorta di corner corto che però non viene sfruttato e trasformandosi in una ripartenza immediata del Porto con la Roma che si salva con Manolas

1′ Parte subito bene la Roma con l’apertura ottima di Zaniolo per Kolarov, sterzata del serbo e punizione per i giallorossi.

PARTITI!!!!! Roma in possesso di palla

20.57: La musica della Champions League accompagna gli istanti precedenti al calcio d’inizio. Sempre una grande emozione.

20.56. Fanno il loro ingresso le due compagini

20.55: Grande atmosfera nell’impianto lusitano. C’è tensione negli uomini in campo e la Roma si gioca qualificazione e stagione.

20.53: Le squadre stanno per entrare in campo al Dragao di Oporto.

20.50: Le parole di Francesco Totti poco prima del calcio d’inizio:

🎙️ Le parole di @Totti nel pre partita di #PortoRoma “Quando perdi un Derby ti passa per la testa qualsiasi cosa, ma ora dobbiamo accantonare quella partita: loro sono stati più bravi, ma ora abbiamo una sfida di @ChampionsLeague che è molto più importante”#ASRoma pic.twitter.com/sqoRyPVk0C — AS Roma (@OfficialASRoma) March 6, 2019

20.48: Nella storia della Champions League, il 45.8% delle squadre che hanno vinto in casa per 2-1 la gara d’andata in fase a eliminazione diretta di Champions League sono passate al turno successivo (11 su 24). In caso di passaggio del turno, la Roma centrerebbe la qualificazione ai quarti di finale per la seconda stagione consecutiva: non le accade dalla stagione 2007/08. Tuttavia, una statistica preoccuapa: la Roma ha perso tutte le ultime sette partite giocate in trasferta nella fase a eliminazione diretta di Champions League.

20.45: Si procede nel frattempo nella fase di riscaldamento.

20.43: I precedenti tra Roma e Porto, entrambi in sfida di andata e ritorno in Europa, sono due: il bilancio per la Roma non è positivo. Fatta eccezione per la gara d’andata vinta 2-1, i portoghesi hanno collezionato due vittorie, mentre due sfide sono finite in pareggio. I giallorossi sono stati eliminati in entrambi i precedenti: nel secondo turno della Coppa delle Coppe 1981/82 e nei preliminari di Champions League della stagione 2016/17.

20.40 Venti minuti all’inizio della partita, cresce l’attesa allo Stadio Dragao.

20.38 Lo spogliatoio dei giallorossi ha sicuramente subito un pesante contraccolpo dopo il ko nel derby. Questa sera bisognerà rialzare subito la testa anche se non sarà facile.

20.35 La Roma è una delle due formazioni italiane rimaste in corsa in Champions League, l’altra è la Juventus che settimana prossima cercherà di rimontare lo 0-2 contro l’Atletico Madrid.

20.32 I giallorossi si stanno riscaldando.

20.30 Trenta minuti all’inizio della partita.

20.28 Porto e Roma si sono affrontate due volte allo Stadio Dragao. Nel 1982 si imposero i lusitani in Coppa UEFA, nel 2016-2017 finì con un pareggio nei preliminari della Champions League e la Roma venne eliminata.

20.25 Il Porto si affida tanto al portiere Casillas che è come sempre immortale, Soares e Marega hanno tutti i mezzi per fare paura là davanti ma soprattutto i portoghesi fanno tanta leva sulla loro esperienza in questa competizione.

20.22 Indubbiamente il 3-4-3 scelto da Di Francesco ha sorpreso tutti, vedremo se la difesa a tre e il tridente offensivo Zaniolo-Dzeko-Perotti daranno i frutti sperati contro un Porto molto agguerrito.

20.19 Sarà importante non subire gol per evitare che l’ambiente si scaldi, la rete segnata in trasferta dal Porto potrebbe diventare determinante. Manolas e compagni dovranno difendere al meglio la porta di Olsen.

20.17 Nelle dinamiche di gioco della Roma saranno molto importanti Kolarov e Nzonzi, spetterà a loro mettere in difficoltà la retroguardia avversaria con delle accelerazioni.

20.14 Lo scorso anno la Roma si spinse fino alle semifinali dopo aver realizzato una clamorosa rimonta contro il Barcellona ai quarti, fu il Liverpool a fermare la rincorsa dei capitolini verso l’atto conclusivo. Quest’anno i giallorossi riusciranno a entrare tra le otto grandi d’Europa?

20.12 L’esperienza di capitan Daniele De Rossi sarà fondamentale a centrocampo, spetterà a lui trascinare i compagni verso la qualificazione ai quarti di finale.

20.09 La Roma punterà ancora una volta sul baby Zaniolo che all’andata segnò una fantastica doppietta ma ci si attende tanto anche da Edin Dzeko, uomo capace di trasformarsi in queste serate. Perotti riuscirà a essere efficiente là davanti e a a mettere in difficoltà la difesa avversaria?

20.06 Il Porto ha invece perso lo scontro diretto contro il Benfica per 2-1 che è costato il primo posto in classifica, ora il Porto occupa il secondo posto in classifica a due punti dai grandi rivali.

20.03 La Roma è reduce dalla roboante sconfitta nel derby, un pesantissimo 3-0 contro la Lazio che ha frenato la rincorsa dei giallorossi verso il quarto posto.

20.00 Un’ora all’inizio della partita, le due squadre si stanno riscaldando in campo e si avvicinano a una serata da dentro o fuori.

19.58 Si gioca allo Stadio Dragao di Oporto, la partita inizierà alle ore 21.00.

19.54 La Roma passa il turno se: vince, pareggia, perde con un gol di scarto ma segnano almeno due gol. In caso di vittoria del Porto per 2-1 si andrà ai tempi supplementari.

19.52 Ricordiamo che si riparte dal 2-1 dell’Olimpico, la Roma si impose tre settimane fa di fronte al proprio pubblico. In palio la qualificazione ai quarti di finale.

19.50 FORMAZIONE UFFICIALE PORTO: Caillas; Militao, Felipe, Pepe, Alex Telles, Otavio; Danilo, Herrera, Corona; Marega, Soares.

19.48 FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: Olsen; Juan Jesus, Manolas, Marcano; Karsdorp, Nzonzi, De Rossi, Kolarov; Zaniolo, Dzeko, Perotti.

19.45 Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Porto-Roma, ritorno degli ottavi di finale della Champions League.

