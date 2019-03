LIVE MotoGP, GP Qatar 2019 in DIRETTA: iniziano le prove libere 2, Valentino Rossi all’assalto!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP del Qatar della classe MotoGP. Sul tracciato di Losail, i centauri più forti del Pianeta torneranno in scena per regalare tante emozioni agli appassionati di motori che da tempo attendevano il ritorno del campionato.

Nel corso dei test invernali si è avuto un assaggio di quel che sarà. La Yamaha di Valentino Rossi e di Maverick Vinales è apparsa in ripresa dopo i problemi delle ultime due stagioni nella massima cilindrata. I tecnici giapponesi hanno lavorato alacremente per trovare la quadra e, dunque, in vista dell’esordio iridato i due alfieri di Iwata sono da tenere in grande considerazione. Tuttavia bisognerà fare attenzione alla Ducati. Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci godono di una moto molto ben bilanciata, che ha conservato la sua strepitosa potenza. Su un tracciato dalle caratteristiche “stop&go”, la GP19 potrebbe essere avvantaggiata e dunque il forlivese cercherà di concedere il bis dopo il trionfo del 2018.

In casa Honda la situazione è particolare. Marc Marquez e Jorge Lorenzo non sono al massimo della forma per alcune problematiche fisiche: il campione del mondo è reduce dall’operazione alla spalla e sta ancora recuperando mentre il maiorchino si sta rimettendo in sesto dopo la frattura allo scafoide del polso sinistro. Non sarà facile per loro quindi aspirare al successo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP del Qatar della classe MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 13.40. Buon divertimento! (Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com)

Il programma del weekend a Losail – La presentazione della MotoGP a Losail – Le dichiarazioni di Valentino Rossi – Le dichiarazioni di Andrea Dovizioso

18.05 SEMAFORO VERDE! Inizia la FP2, cinque minuti di ritardo sulla tabella di marcia.

18.03 Ecco il motivo del ritardo.

18.01 I commissari sono all’opera per pulire il tracciato dall’olio. Non ci sono comunicazioni in merito all’inizio ufficiale della sessione ma è questione di minuti.

18.00 Ci sarebbe un po’ d’olio lungo la pista e dunque il semaforo verde è stato posticipato.

18.00 ATTENZIONE: qualche minuto di ritardo sull’inizio del turno.

17.58 Queste le condizioni del circuito.

17.55 Cinque minuti all’inizio delle prove libere 2, fervono i preparativi nel paddock.

17.53 Intanto si sono appena concluse le FP2 della Moto2 con Lorenzo Baldassarri davanti a tutti. Tra poco toccherà alla classe regina.

17.51 Marc Marquez ha sempre faticato a tirare fuori il meglio di sé su questo tracciato, il Campione del Mondo deve capire al meglio la sua Honda e deve trovare il feeling giusto col tracciato.

17.49 Andrea Dovizioso sembra avere le carte in regola per mettersi in luce, vedremo come il forlivese deciderà di lavorare con la sua Ducati.

17.47 Valentino Rossi cercherà di testare nuovamente la sua Yamaha e proverà a spingerla al limite per capire se davvero può puntare a un risultato di lusso in gara.

17.45 Quindici minuti all’inizio delle prove libere 2.

17.43 Ricordiamo che i centauri cercheranno anche di realizzare un tempo importante. I migliori 10 nella classifica combinata dei tempi dopo le prime tre prove libere accederanno direttamente al Q2.

17.41 Nella mattinata Valentino Rossi si è scatenato e ha stampato il miglior tempo, zampata incredibile del Dottore che si è messo subito in mostra e fa ben sperare in vista nel weekend.

17.39 Si gira a Losail sotto i riflettori, prove libere in notturna come sarà la gara di domenica che scatterà proprio alle ore 18.00

17.37 Il semaforo verde si accenderà alle ore 18.00. I piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempi.

17.35 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Qatar 2019, tappa d’apertura del Mondiale MotoGP.

RISULTATI E CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP QATAR 2019

1 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 336.2 1’55.048

2 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 337.7 1’55.127 0.079 / 0.079

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.9 1’55.164 0.116 / 0.037

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 342.3 1’55.217 0.169 / 0.053

5 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 341.8 1’55.267 0.219 / 0.050

6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 332.9 1’55.312 0.264 / 0.045

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 331.3 1’55.324 0.276 / 0.012

8 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 344.8 1’55.396 0.348 / 0.072

9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.2 1’55.409 0.361 / 0.013

10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 338.1 1’55.496 0.448 / 0.087

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 335.9 1’55.509 0.461 / 0.013

12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.2 1’55.620 0.572 / 0.111

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.6 1’55.778 0.730 / 0.158

14 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.1 1’55.828 0.780 / 0.050

15 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.6 1’55.828 0.780

16 63 Francesco BAGNAIA ITA Alma Pramac Racing Ducati 337.0 1’55.835 0.787 / 0.007

17 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 346.1 1’55.869 0.821 / 0.034

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 336.1 1’56.061 1.013 / 0.192

19 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.1 1’56.206 1.158 / 0.145

20 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 335.8 1’56.249 1.201 / 0.043

21 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 340.1 1’56.289 1.241 / 0.040

22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 330.3 1’57.181 2.133 / 0.892

23 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Factory Racing Aprilia 338.9 1’57.189 2.141 / 0.008

14.33 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a tra poco con lo spettacolo del Motomondiale! Grazie e buon proseguimento di giornata!

14.32 La MotoGP tornerà in pista alle ore 18.00 per una FP2 decisamente interessante. La giornata di Losail ripartirà alle ore 16.10 con la Moto3.

14.31 CHE INIZIO PER VALENTINO ROSSI!!

14.30 RIEPILOGO TEMPI

14.29 I primi 17 classificati sono racchiusi in un secondo!! Pazzesco!!

The times are coming in thick and fast at Losail! 🔥 The top 17 riders within one second! ⏱️#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/SMsmQirayk — MotoGP™ 🇶🇦 (@MotoGP) March 8, 2019

14.28 Si chiude con Rossi primo in 1:55.048, quindi Lorenzo a 79 millesimi, Marquez a 116, Dovizioso a 169, Petrucci a 219, Vinales a 264 e Morbidelli a 276! CHE EQUILIBRIO AMICI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14.27 Non riesce a migliorare anche Rossi, ma che FP1!!!!!!!!!!

14.26 Marquez non migliora! Lorenzo neppure, Rossi alza il ritmo nel T3

14.26 1:55.312 per Vinales, Rossi ancora due record!!

14.25 ROSSI PRIMO!!!! 1:55.048!!! 79 millesimi su Lorenzo! Ma ora record nel T1 per tutti! BANDIERA A SCACCHI ULTIMO GIRO!!

14.24 ANCORA ROSSI RECORD NEL T2! Dovizioso perde nel T3 e chiude in 1:55.217 è terzo.

14.24 DOVIZIOSO VOLA!!! due decimi di vantaggio al T2!

14.23 ROSSI RECORD NEL T2! 185 millesimi di vantaggio! Diventano 20 nel T3!! Chiude in 1:55.262 ma Lorenzo vola in vetta in 1:55.127!!!!!

14.22 Morbidelli 1:55.324, Rins 1:55.409, Petrucci perde tutto nel T3, Vinales 1:55.456!

14.21 Petrucci non migliora per pochi millesimi, Dovizioso cede nel T3, Rins vola con Morbidelli!!!

14.20 Record nel T1 per Espargarò A., Miller, Dovizioso e Petrucci! Fuochi d’artificio a Losail! Torna in pista anche Rossi.

14.19 Ancora un giro interessante per Vinales, mentre tornano Lorenzo, Petrucci e Marquez. Mancano solo sei minuti ora!

14.18 1:55.605 per Vinales che si mette in quinta posizione a 441 millesimi, mentre Rossi preferisce tornare ai box. Le due M1 soffrono l’ultimo settore del tracciato qatariota. Le curve mettono in difficoltà le gomme al posteriore.

14.17 Rossi record anche nel T2, arriva al T3 con 298 millesimi di ritardo, però. Vinales con 202, le due Yamaha spingono!

14.16 Di nuovo ai box Marquez, mentre Rossi record nel T1.

14.15 Rossi non si conferma nel T3 e T4 e taglia il traguardo in 1:55.684, sale in quinta posizione a 520 millesimi. Per lui H e M le gomme.

14.14 Record per Rossi nel T2 che recupera un decimo a Marquez!

14.13 Ancora un giro eccellente per Marquez che va sempre sull’1:55.4-1:55.5. Rossi 147 millesimi al T1.

14.12 Nakagami piazza un ottimo 1:55.743 ed è sesto a 579 millesimi.

Cal & Taka in action in FP1! #QatarGP pic.twitter.com/5V8kDoIVfo — LCR Honda MotoGP (@LCRHondaTeam) March 8, 2019

14.11 Marquez perde 2 decimi nel terzo settore e chiude il suo 11esimo giro senza migliorare per 330 mollesimi. In pista Vinales e Nakagami, mentre ecco Vale Rossi!

14.10 Ancora Marquez con doppio settore record in T1 e T2!

14.09 Petrucci perde tutto nel T3 e chiude in 1:55.297 senza migliorare per pochi millesimi, Marquez non scherza e vola in 1:55.199 e sfiora il record con gomma hard nuova all’anteriore. Rossi rimane ai box.

14.08 Morbidelli perde tutto nel T3, mentre Petrucci è sotto di 165 millesimi al T2, Marquez record per 134 nel T1! Attenzione!!

14.07 Morbidelli record nel T1 e T2, dove arriva con 110 millesimi di vantaggio. Risponde Petrucci con 149 millesimi di vantaggio al T1, record assoluto!

14.06 Dovizioso chiude in 1:55.751 ed è sesto a 587 millesimi, Lorenzo arriva al T3 con 247 millesimi e chiude in 1:55.555, terzo a 391 millesimi.

14.05 Rins 1:55.560 sale in terza piazza a 396 millesimi, Petrucci molla nel T3, mentre Dovizioso, Lorenzo spingono a tutta!

14.04 Rossi dà il primo squillo! 1:55.759 è quinto a 591 millesimi. Petrucci e Rins record nel T1!

14:03 MIGLIORANO TUTTI! Petrucci 1:55.267 è secondo a 103 millesimi, Vinales terzo a 574, Rins quarto a 580.

14.01 Ora sono Dovizioso e Lorenzo a spingere. Il romagnolo lascia il gas nel T2, mentre il suo ex compagno prosegue e arriva al T2 a 68 millesimi, diventano 219 al T3, chiude in 1:55. 797 a 633 millesimi dalla vetta.

14.00 Marc Marquez comanda con un super tempo di 1:55.164. Siamo a 25 minuti dalla fine del turno.

13.59 Miller arriva con 69 millesimi di ritardo al T1, diventano 152 al T2, 596 al T3, chiude in 1;56.129 e sale in sesta posizione a 965 millesimi da Marquez.

13.58 Tutti ai box dopo il primo assaggio. Esce ora Dovizioso, mentre Miller e Quartararo fanno segnare i loro migliori crono, anche se a distanza dai primi.

13.57 Il team Red Bull KTM Tech3 la prende con filosofia per Syahrin. “Qualcuno doveva cadere per primo…”.

13.56 Ed ecco il Dream Team Honda. Marquez e Lorenzo procederanno di amore e d’accordo? Staremo a vedere…

And finally, we’re back! @marcmarquez93 and @lorenzo99 head out at the #QatarGP 🇶🇦 for their FIRST official practice as Repsol Honda teammates. pic.twitter.com/z6jEwDwlTG — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) March 8, 2019

13.55 Torna in pista Miguel Oliveira per il team Red Bull KTM Tech3

13.54 Dopo soli 5 giri Rossi è già ai box, dopo un rapido run con hard e media. Marquez continua ma su tempi alti.

13.53 Marc Marquez! 1:55.164, il campione del mondo inizia subito a fare sul serio. 451 millesimi su Petrucci, 796 su Lorenzo. Vinales a 932

13.52 Marquez e Vinlaes piazzano i nuovi record nel T1, mentre Rossi è 11esimo a 1.118.

13.51 Attenzione, record per Morbidelli nel T2 con doppia gomma media, il pilota romano spinge e chiude al quarto posto a mezzo secondo. Danilo Petrucci secondo a 118 millesimi.

13.50 Lorenzo sul traguardo in 1:55.960 si mette in seconda posizione a 463 millesimi da Marquez. Buon inizio per le Honda!

13.49 Le immagini di Syahrin nella ghiaia di Losail.

The unfortunate honour of the first rider to crash goes to @Hafizh_pescao55 💢#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/yTTWLFfze4 — MotoGP™ 🇶🇦 (@MotoGP) March 8, 2019

13.48 Novità in casa Yamaha. Vinales ha la nuova carena con il look 2019, mentre Rossi ha scelto quella dell’anno scorso.

13.46 Anche Valentino Rossi inizia a spingere e piazza tre settori record. Arriva sul traguardo in 1:57.402 ma Marquez è già in 1:55.667. Cade Syahrin proprio nell’ultima curva. Nulla di grave per il malese.

13.45 Cal Crutchlow piazza il miglior tempo in 1:57.649, quindi Miller e Rins. Siamo veramente ai primissimi crono della sessione.

13.44 Subito grande traffico in pista. Vediamo quali saranno i primissimi tempi della sessione.

13.43 Entra in scena anche Maverick Vinales.

13.42 Marc Marquez mette la sua Honda sull’asfalto per la prima volta in questo 2019, e subito ecco Jorge Lorenzo. Per il maiorchino mettere in cascina chilometri sarà importante dopo aver saltato i test di Sepang.

13.41 Subito i primi piloti in pista, con Zarco e Rins a rompere il ghiaccio.

13.40 BANDIERA VERDE! INIZIA UFFICIALMENTE IL MONDIALE 2019 DELLA MOTOGP!! ORA NON SI SCHERZA PIU’!!!

13.39 Tempo di fare sul serio anche per la Suzuki… il Mondiale sta per partire! Non c’è più tempo per rilassarsi! Un minuto e sarà il via!!!!!!!!!!

13.38 Miller e Bagnaia sono pronti. E voi…?

13.37 Tra i rookies si segnala Miguel Oliveira. Il portoghese parte nel team Red Bull KTM e prova a mettersi in luce dopo il titolo di vicecampione in Moto2.

13.36 Tito Rabat inizia la sua stagione 2019 con la chiara intenzione di rifarsi dopo il bruttissimo ko di Silverstone, nel quale si ruppe il femore. La moto del team Ducati Reale Avintia, tuttavia, non sembra garantirgli grandi chance di mettersi in luce.

13.35 Un altro pilota che scatta con grandi aspettative è Alex Rins con una Suzuki che appare sempre più a suo agio nei piani alti della classifica.

13.33 Si lavora nel box Monster Yamaha, per un team chiamato ad un notevole salto di qualità dopo due annate decisamente deludenti. Vinales e Rossi incrociano le dita.

Getting ready for the very first FP1 session of the 2019 season! 10 minutes to go…#MonsterYamaha | #MotoGP | #QatarGP pic.twitter.com/JJss4wbA65 — Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) March 8, 2019

13.31 Vedremo come si comporterà anche il team Ducati Pramac con il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia e Jack Miller. La moto c’è, vedremo se arriveranno anche i risultati in una coppia così giovane.

13.30 Dieci minuti al via della prima sessione di prove libere del GP del Qatar!

13.29 In casa Ducati c’è grande fiducia nella nuova GP19 con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, che hanno messo in mostra un ottimo passo nel corso dei test pre-stagionale. E poi la moto di Borgo Panigale a Losail ha sempre dato il proprio meglio…

13.27 Sarà della partita la Yamaha? Valentino Rossi e Maverick Vinales sono reduci da due buoni test tra Sepang e Losail, ma la M1 ha ancora qualche problema di elettronica in uscita di curva.

13.25 Il grande favorito di questa stagione sarà, ancora un volta, Marc Marquez, reduce da tre trionfi consecutivi.

13.23 Ci attende una stagione spettacolare con 19 tappe da non perdere! Ecco una splendida panoramica sui grandi protagonisti della MotoGP.

Ladies and gentlemen, introducing the class of 2019! 📸 Who will be smiling after the #QatarGP? The action is just a few hours away!#MotoGP | 🎥 pic.twitter.com/outactt9g1 — MotoGP™ 🇶🇦 (@MotoGP) March 8, 2019

13.21 Questo è il programma completo della giornata odierna. Moto3 e Moto2 hanno già rotto il ghiaccio, quindi ora tocca alla classe regina fare il proprio esordio.

13.20 Benvenuti a Losail. La stagione 2019 della MotoGP è pronta a partire! L’attesa è finita!!