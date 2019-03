Andrea Dovizioso MotoGP, GP Qatar 2019: “In passato siamo stati veloci ma quest’anno gli avversari temibili sono molti”

Siamo alla vigilia del primo weekend del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail (Qatar) si apriranno le danze e la curiosità su quel che accadrà sulla pista qatariana è molta. I test che si sono tenuti su questo stesso tracciato e precedentemente in Malesia hanno dato delle indicazioni generali sui valori in campo ma è evidente che i team scopriranno le loro carte solo a partire da questo appuntamento.

In questo senso, ci sono forti aspettative in casa Ducati. Andrea Dovizioso, leader designato dal team di Borgo Panigale per conquistare l’iride, è pronto a raccogliere la sfida, mettendo in luce le qualità della GP19. La Rossa, sulla carta, dovrebbe adattarsi bene alle caratteristiche del circuito: un lay-out in cui saranno richieste accelerazione e stabilità in frenata. Aspetti che non hanno mai fatto difetto alla moto italiana.

“C’è un livello molto alto e questa stagione sembra essere diversa perché tutti sono molto migliorati. Non so cosa aspettarmi. In passato siamo andati molto forte ma nei test sono emerse condizioni differenti. Per cui vedremo quali saranno le variabili in gioco ma io sono fiducioso. L’anno scorso è stata una stagione strana per me perchè ho commesso qualche errore ma verso la fine abbiamo cambiato totalmente i nostri risultati e quindi sappiamo dove dover lavorare“, le considerazioni del “Dovi”, che dice la sua sul confronto interno tra il campione del mondo Marc Marquez e l’ex compagno di team Jorge Lorenzo: “Battere Marc non è facile ma credo che sarà bello vedere questa lotta. Non so se questo avrà dei riflessi positivi o negativi per quanto ci riguarda”.

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com