Valentino Rossi MotoGP, GP Qatar 2019: “La Yamaha è migliorata ma dovremo verificare il nostro livello in gara”

Prima conferenza stampa dell’anno, a Losail (Qatar), alla vigilia del weekend d’esordio del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato qatariano le attese sono tante al pari delle curiosità. Valentino Rossi, 40enne doc in sella alla Yamaha, spera di trovare delle sensazioni diverse rispetto alle prestazioni dell’ultimo biennio. L’anno scorso il “Dottore” ha concluso con un poco confortante “0” alla voce vittorie e quindi l’obiettivo sarà quello di tornare ad un alto livello di competitività per poter battagliare per le posizioni che contano, insieme alle Ducati e alle Honda.

Gli ultimi test tenutisi su questa stessa pista (23-25 febbraio) hanno dato degli esiti positivi sul pacchetto a disposizione del nove volte iridato. Valentino è stato veloce e ancor più lo è stato il compagno di squadra Maverick Vinales, senza dubbio uno dei rivali più qualificati che il campione di Tavullia dovrà fronteggiare nell’annata: “Mi sento bene. E’ come il primo giorno di scuola ed è sempre interessante vedere i nuovi colori del paddock. Sembra proprio che la griglia in questo 2019 sia altamente qualificata e tutte le moto ufficiali sono veloci. Per questo dobbiamo capire. Io credo di essere forte e spero di andare meglio rispetto a 12 mesi fa. In Qatar siamo sempre stati veloci ma se devo pensare allo stato attuale i pretendenti al podio sono molti“, le considerazioni del “46“.

Rossi entra nel dettaglio: “Per capire a che punto siamo avremo bisogno di 5 o 6 gare. Di sicuro la M1 è migliorata in alcuni aspetti e siamo veloci con le gomme nuove. In gara, invece, dobbiamo ancora verificare il nostro livello perché facciamo fatica, specie nel confronto con la Ducati e con la Honda. La battaglia Lorenzo-Marquez? Sarà un confronto molto interessante. E’ uno dei motivi chiave della stagione e di solito quando ci sono due grandi campioni nella stessa squadra i vantaggi sono superiori agli svantaggi”.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com