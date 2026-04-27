Marc Marquez: “Abbiamo fatto un passo in avanti in diversi punti. Sono soddisfatto”

Marc Marquez ha chiuso, con la sua Ducati, al quarto posto la giornata odierna di test a Jerez de la Frontera. Per uno degli uomini simbolo della storia del Motomondiale una giornata tranquilla e anche positiva, come sottolineato anche ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole: “Abbiamo provato un mix di tante cose e penso che abbiamo fatto un passo avanti in diversi punti in cui abbiamo sofferto quest’anno. Vediamo. Dobbiamo lottare. Fra tre settimane abbiamo un altro test a Barcellona e dobbiamo valutare bene quando fare questo step perché si può omologare solo una carena in più. Dobbiamo capire bene, ma sono soddisfatto come pilota. Quando hai tante cose da provare è impegnativo, ma anche divertente. In questo moto si sente tutto se sei attento. Questo come pilota mi fa contento“.

Qualche dettaglio in più sull’aerodinamica: “Si deve valutare tutto, specie quando la velocità è più alta. Solitamente nelle curve a sinistra sono più comodo, ma quest’anno faccio fatica a inserire forte la moto e fare percorrenza. Lì la nuova aerodinamica sembra mi aiuti un po’, ma dobbiamo valutare bene. Mi sento bene, abbiamo potuto lavorare bene, tanti giri“.

Fino ad ora per Marquez sono arrivate due vittorie nelle gare sprint in Brasile e in Spagna, ma anche due ritiri nelle gare vere e proprie in Thailandia e proprio a Jerez. Al momento occupa la quinta posizione con 57 punti ed è il terzo degli spagnoli dietro a Martin ed Acosta.