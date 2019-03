LIVE Moto3, GP Qatar 2019 in DIRETTA: warm-up e gara, aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Qatar 2019, primo round stagionale del Mondiale di Moto3. A Losail va in scena il primo appuntamento del campionato per la classe più leggera del Motomondiale, che si preannuncia estremamente equilibrato e spettacolare come ogni anno.

I due favoriti principali per la vittoria sono l’ascolano Romano Fenati e l’iberico Aron Canet, i quali hanno impressionato sia nei test sia nelle prime due giornate di prove ufficiali a Losail stampando degli ottimi tempi con buona facilità e senza l’utilizzo costante di scie nei rettilinei. In chiave azzurra ci si attende molto specialmente anche da Lorenzo Dalla Porta, Niccolò Antonelli, Andrea Migno, Tony Arbolino, Celestino Vietti e Dennis Foggia, protagonisti di un buon fine settimana e candidati ad un ruolo di outsider in vista della corsa. Come di consueto il gioco delle scie assumerà un valore molto importante sul tracciato del Qatar in Moto3, perciò le sorprese sono dietro l’angolo con un folto gruppo di outsider che possono ambire alle posizioni di vertice.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Qatar per la Moto3 con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dello spettacolo del Motomondiale. La gara scatterà alle ore 15.00, ma la nostra diretta comincerà alle ore 12.40 con il warm-up: buon divertimento!

Foto: Valerio Origo