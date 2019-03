LIVE MotoGP, GP Qatar 2019 in DIRETTA: warm-up, Valentino Rossi cerca risposte verso la gara

Yamaha MotoGP's rider Valentino Rossi of Italy competes in the fourth free practice session at Losail track near Doha on March 9, 2019 ahead of the season's start at Qatar MotoGP grand prix on March 10. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP del Qatar di MotoGP. Sul tracciato di Losail si andranno a definire gli ultimi assetti prima della gara domenicale e per i team sarà importante capire il comportamento delle moto per prevedere gli eventuali sviluppi della corsa.

Valentino Rossi dovrà cercare di sfruttare nel migliore dei modi questo turno. Il “Dottore”, in quattordicesima posizione nel corso delle qualifiche, ha sofferto con l’anteriore della sua Yamaha e ha faticato ad essere veloce come avrebbe voluto. Appare chiaro che questa sessione sarà decisiva per il centauro nostrano rispetto alle scelte da prendere per la gara, volendo cambiare faccia ad un weekend, allo stato attuale delle cose, negativo.

Gli osservati speciali saranno l’altro yamahista Maverick Vinales, la Ducati di Andrea Dovizioso e la Honda di Marc Marquez. Il “Top Gun” del Motomondiale è tornato a sfrecciare sull’asfalto qatariano ed ha impressionato per la facilità dimostrata sia sul giro secco e sia sul passo gara. Per il “Dovi” è stato un fine settimana alla ricerca del miglior set-up, trovato per fortuna del forlivese nel momento in cui contava maggiormente, ovvero nel time-attack. Il ducatista dovrebbe essere performante anche in corsa e questo turno servirà a capirlo. Relativamente al campione del mondo, la condotta di ieri non è stata da applausi, sfruttando la scia di Danilo Petrucci ma evidentemente Marquez ha capito che quello era l’unico modo per migliorare una situazione di difficoltà. Criticità che invece riguardano Jorge Lorenzo. Dopo la doppia caduta di ieri e già debilitato per la frattura allo scafoide del polso sinistro, il cinque volte iridato dovrà affrontare una domenica di sofferenza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del warm-up del GP del Qatar di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 13.40 mentre la gara è prevista alle ore 18.00 italiane. Buon divertimento (Foto: LaPresse)

