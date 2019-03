LIVE Moto3, GP Qatar 2019 in DIRETTA: prove libere in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Qatar del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Losail (Qatar), nella minima cilindrata si prospetta un anno di novità e una su tutte sarà quella della divisione in due stint delle qualifiche, come avviene già in MotoGP, per evitare i giochini con le scie e le conseguenti penalità a pioggia (clicca qui per saperne di più). Una categoria che ha perso diversi punti di riferimento. Il campione del 2018 Jorge Martin, il suo rivale più qualificato Marco Bezzecchi e gli altri due centauri nostrani Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio hanno fatto il grande salto in Moto2. Per questo l’incertezza non manca.

In un contesto da inquadrare con precisione, da registrare un ritorno al passato. Sì perché altro non lo si può definire il rientro di Romano Fenati. Il pilota ascolano, finito al centro della scena per il fattaccio del GP di Misano nella classe intermedia comportante la squalifica e la sospensione della licenza, ha dunque con il Team Snipers un’ultima chance. Una possibilità di redenzione per “Fenny” che sa di non poter più sbagliare.

Si potrebbero puntare le fiches sullo spagnolo Aron Canet. L’iberico, atteso sempre alla definitiva consacrazione, sembra avere l’esperienza e la velocità per imporsi. In sella alla KTM del Max Racing Team, l’iberico vuol finalmente porre il sigillo supportato da una squadra che ha in sé la figura del “Corsaro” Max Biaggi. Il quattro volte iridato nella classe 250cc, nonché vincitore dei titoli in Superbike nel 2010 e nel 2012, ha deciso di ritornare in gioco nelle vesti di gestore di un team, come il suo grande rivale di un tempo Valentino Rossi. Max dunque spera che Canet possa regalargli qualcosa di speciale.

In chiave tricolore ci si aspetta molto anche dallo Sky Racing Team VR46. Dennis Foggia, sul podio nel GP di Thailandia 2018, ha un anno di esperienza sulle spalle e in sella alla KTM spera di avere un mezzo competitivo. Le stesse speranze di Lorenzo Dalla Porta. L’anno scorso, sulla Honda del Leopard Racing, l’azzurro ha ottenuto il suo primo successo nella splendida cornice di Misano, collezionando cinque podi in totale. Pertanto, giusto considerarlo tra i papabili.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Qatar del Mondiale 2019 di Moto3: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 11.50.

