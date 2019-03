LIVE MotoGP, GP Qatar 2019 in DIRETTA: prove libere 2, si incomincia! Valentino Rossi vuole ripetersi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. A Losail si torna in pista dopo la sessione che ha aperto il pomeriggio e i piloti avranno a disposizione ancora 45 minuti di tempo per trovare la giusta messa a punto sulle proprie moto e per perfezionare il proprio feeling col tracciato nel deserto, si girerà sotto i riflettori proprio come accadrà domenica quando si disputerà la gara in notturna. I centauri non cercheranno solo di porre le giuste migliorie al mezzo per essere performanti in gara ma proveranno anche a stampare un tempo importante in modo da accedere direttamente al Q2 nelle qualifiche in programma domani.

Andrea Dovizioso vorrà subito piazzare la stoccata in sella alla sua Ducati, il forlivese sembra essere in ottima forma e sicuramente cercherà di mettersi in luce. Ci si aspetta naturalmente la risposta da parte di Marc Marquez, Campione del Mondo in carica che ha spesso faticato su questo tracciato ma che ha ovviamente il colpo del fenomeno. Valentino Rossi vuole riemergere in questa stagione con la Yamaha, curiosità attorno a Jorge Lorenzo con la Honda ma da non sottovalutare i vari Danilo Petrucci, Maverick Vinales, Alex Rins.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.

Cronaca prove libere 1

18.17 Petrucci secondo a 8 centesimi, Dvozioso è quarto a 2 decimi e ora si ferma ai box.

18.14 Marc Marquez scatenato, si porta al conmando con 1:54.767. Dovizioso quarto a 2 decimi, Valentino Rossi 14esimo a 8 decimi.

18.06 Scendono subito tutti in pista. Dovizioso con media e soft, Petrucci con media-soft, Rossi con media-media, Marquez con hard-media, Petrucci con media-soft.

18.05 SEMAFORO VERDE! Inizia la FP2, cinque minuti di ritardo sulla tabella di marcia.

18.03 Ecco il motivo del ritardo.

18.01 I commissari sono all’opera per pulire il tracciato dall’olio. Non ci sono comunicazioni in merito all’inizio ufficiale della sessione ma è questione di minuti.

18.00 Ci sarebbe un po’ d’olio lungo la pista e dunque il semaforo verde è stato posticipato.

18.00 ATTENZIONE: qualche minuto di ritardo sull’inizio del turno.

17.58 Queste le condizioni del circuito.

17.55 Cinque minuti all’inizio delle prove libere 2, fervono i preparativi nel paddock.

17.53 Intanto si sono appena concluse le FP2 della Moto2 con Lorenzo Baldassarri davanti a tutti. Tra poco toccherà alla classe regina.

17.51 Marc Marquez ha sempre faticato a tirare fuori il meglio di sé su questo tracciato, il Campione del Mondo deve capire al meglio la sua Honda e deve trovare il feeling giusto col tracciato.

17.49 Andrea Dovizioso sembra avere le carte in regola per mettersi in luce, vedremo come il forlivese deciderà di lavorare con la sua Ducati.

17.47 Valentino Rossi cercherà di testare nuovamente la sua Yamaha e proverà a spingerla al limite per capire se davvero può puntare a un risultato di lusso in gara.

17.45 Quindici minuti all’inizio delle prove libere 2.

17.43 Ricordiamo che i centauri cercheranno anche di realizzare un tempo importante. I migliori 10 nella classifica combinata dei tempi dopo le prime tre prove libere accederanno direttamente al Q2.

17.41 Nella mattinata Valentino Rossi si è scatenato e ha stampato il miglior tempo, zampata incredibile del Dottore che si è messo subito in mostra e fa ben sperare in vista nel weekend.

17.39 Si gira a Losail sotto i riflettori, prove libere in notturna come sarà la gara di domenica che scatterà proprio alle ore 18.00

17.37 Il semaforo verde si accenderà alle ore 18.00. I piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempi.

17.35 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Qatar 2019, tappa d’apertura del Mondiale MotoGP.

