Moto3, Mondiale 2019: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Tutti i piloti e le squadre

Il Mondiale Moto3 2019 scatterà nel weekend dell’8-10 marzo con il GP del Qatar, a Losail inizierà una lunga stagione caratterizzata da ben 19 Gran Premi che ci terranno compagnia fino a novembre. Il campionato della cilindrata più bassa è quello destinato a lanciare i fenomeni del futuro, quello in cui si mettono in mostra i talenti in erba desiderosi di tentare la scalata per arrivare in MotoGP. Si preannuncia sicuramente grande spettacolo anche perché spesso regna l’equilibrio, i piloti sono molto vicini tra loro e le gare si rivelano particolarmente combattute fin sulla linea del traguardo.

Difficile intravedere il grande favorito della vigilia anche se Romano Fenati, rientrato nel Circus dopo la squalifica dello scorso anno, è partito molto bene come ha dimostrato negli ultimi Test: l’ascolano sarà in sella alla Honda del Team O in compagnia di Tony Arbolino, altro centauro che va tenuto in grossa considerazione. Lo spagnolo Aron Canet su KTM, il britannico John McPhee della Honda, il sudafricano Darryn Binder della KTM vanno tenuti seriamente in considerazione ma ci sono anche altri italiani che possono puntare a un ruolo da protagonista come Lorenzo Dalla Porta sulla Honda della Leopard Racing, Niccolò Antonelli in sella alla Honda della squadra di Simoncelli, Dennis Foggia e Celestino Vietti dello Sky Racing Team. Di seguito la startlist e tutti i piloti che parteciperanno al Mondiale Moto3 2019:

STARTLIST PILOTI MONDIALE MOTO3 2019:

Num. Pilota Nazionalità Team Moto 5 Jaume MASIA Spagna Bester Capital Dubai KTM 10 Dennis FOGGIA Italia Sky Racing Team VR46 KTM 11 Sergio GARCIA Spagna Estrella Galicia 0,0 Honda 12 Filip SALAC Rep. Ceca Redox Prues TelGP KTM 13 Celestino VIETTI Italia Sky Racing Team VR46 KTM 14 Tony ARBOLINO Italia Team O Honda 16 Andrea MIGNO Italia Bester Capital Dubai KTM 17 John McPHEE Gran Bretagna Petronas Sprinta Racing Honda 19 Gabriel RODRIGO Argentina Kommerling Gresini Moto3 Honda 22 Kazuki MASAKI Giappone Boe Skull Rider KTM 23 Niccolò ANTONELLI Italia SIC58 Squadra Corse Honda 24 Tatsuki SUZUKI Giappone SIC58 Squadra Corse Honda 25 Raul FERNANDEZ Spagna Angel Nieto Team KTM 27 Kaito TOBA Giappone Honda Team Asia Honda 40 Darryn BINDER Sud Africa CIP Green Power KTM 42 Marcos RAMIREZ Spagna Leopard Racing Honda 44 Aron CANET Spagna Max Racing Team KTM 48 Lorenzo DALLA PORTA Italia Leopard Racing Honda 54 Riccardo ROSSI Italia Kommerling Gresini Moto3 Honda 55 Romano FENATI Italia Team O Honda 61 Can ONCU Turchia Red Bull KTM Ajo KTM 69 Tom BOOTH-AMOS Gran Bretagna CIP Green Power KTM 71 Ayumu SASAKI Giappone Petronas Sprinta Racing Honda 72 Alonso LOPEZ Spagna Estrella Galicia 0,0 Honda 75 Albert ARENAS Spagna Angel Nieto Team KTM 76 Makar YURCHENKO Kazakistan Boe Skull Rider KTM 77 Vicente PEREZ Spagna Reale Avintia Academy KTM 79 AiOGURA Giappone Honda Team Asia Honda 84 Jakub KORNFEIL Rep. Ceca Redox Prues TelGP KTM

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI