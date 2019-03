LIVE Juventus-Atletico Madrid in DIRETTA: serve la rimonta epica

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri sono chiamati alla rimonta epica, bisogna ribaltare la sconfitta per 2-0 maturata tre settimane fa al Wanda Metropolitano: i Campioni d’Italia erano crollati nella capitale spagnola e non avevano mai tirato in porta, questa volta bisognerà decisamente cambiare registro e provare a confezionare la remuntada da sogno. I ragazzi di Massimiliano Allegri devono vincere con tre gol di scarto per qualificarsi ai quarti di finale, in caso di successo per 2-0 si giocheranno i tempi supplementari: bisogna confezionare la partita perfetta e annichilire i colchoneros fin dal primo istante, bisognerà crederci fino al fondo per provare a entrare tra le otto grandi d’Europa.

Questa Juventus è stata allestita apposta per alzare al cielo la Coppa dalle Grandi Orecchie e non può fermarsi così presto nel torneo, questa sera servirà tutto il calore dell’Allianz Stadium di Torino per spingere Cristiano Ronaldo e compagni verso l’impresa. Proprio CR7 dovrà riscattare l’opaca prestazione dell’andata e trascinare i compagni, l’attaccante lusitano è stato acquistato apposta per dare l’assalto alla Champions League e dovrà caricarsi la squadra sulle spalle magari segnando un gol dei suoi. Il portoghese sarà una pedina fondamentale nell’attacco con Mandzukic e probabilmente Bernardeschi che dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Dybala poi Bonucci e Chiellini dovranno alzare le barricate in difesa contro Griezmann e Morata.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti.

20.34 C’è un solo precedente tra Juventus e Atletico Madrid allo Stadium in Champions League: lo 0-0 della fase a gironi 2014-2015.

20.32 Lo Stadium si sta riempiendo, serve tutta la carica dei tifosi per spingere la Juventus verso l’impresa.

20.30 Trenta minuti all’inizio della partita.

20.28 La Juventus ha perso l’andata per 2-0 in cinque occasione e purtroppo è stata sempre eliminata. Questa volta bisogna riscrivere la storia.

20.25 La Juventus ha vinto solo quattro partite con almeno tre gol di scarto in Champions League: Nordsjaelland, Chelsea, Barcellona, young Boys.

20.22 Qualche scatto dei bianconeri pronti per l’impresa.

20.19 La Juventus è reduce dalle vittorie contro Napoli e Udinese, i bianconeri sono primi in Serie A con 18 punti di vantaggio proprio sul Napoli. L’Atletico Madrid ha invece sconfitto il Leganes tre giorni fa ed è secondo nella Liga a sette punti dalla capolista Barcellona.

20.16 Questa è una notte da Leoni, la Juventus ha bisogno della magnifica remuntada per continuare la propria avventura in Champions League. Questa è la partita più importante della stagione e non si può fallire!

20.14 Arriva un messaggio di Pirlo, grande ex della partita.

20.12 La Juventus per qualificarsi ai quarti di finale deve: vincere con tre gol di scarto. In caso di successo per 2-0 si andrà ai tempi supplementari.

20.10 La partita d’andata è terminata con la vittoria dell’Atletico Madrid per 2-0 dunque la Juventus è chiamata a ribaltare il risultato maturato tre settimane fa al Wanda Metropolitano.

20.06 FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS:

Szczesny; Spinazzola, Chiellini, Bonucci, Cancelo; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Bernardeschi.

20.04 FORMAZIONE UFFICIALE ATLETICO MADRID:

Oblak; Juanfran, Godin, Gimenez, Arias; Lemar, Saul, Rodrigo, Kose; Griezmann, Morata.

20.02 Si gioca all’Allianz Stadium di Torino, fischio d’inizio alle ore 21.00.

20.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019.

