LIVE Pagelle Juventus-Atletico 1-0 Madrid in DIRETTA: Cristiano Ronaldo rapace d’area

Buona sera e bentrovati alle Pagelle Live di Juventus-Atletico Madrid, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019. Questa sera alle ore 21.00 la Vecchia Signora è chiamata all’impresa all’Allianz Stadium, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri, per accedere ai quarti di finale, dovranno superare l’Atletico Madrid 3-0 o con tre gol di scarto, realizzando almeno quattro reti. Un target complicato, visto che la formazione di Diego Simeone ha perso solo 4 volte quest’anno e in tre di questi casi il passivo è stato quello necessario alla Vecchia Signora. Solo a Dortmund, gli spagnoli sono stati sconfitti 4-0. In più, l’81% delle squadre che hanno vinto l’andata in casa 2-0 in Champions, nella fase ad eliminazione diretta, hanno raggiunto la fase successiva.

Numeri dunque che rendono ancor più ardua la rimonta alla formazione di Massimiliano Allegri. I campioni d’Italia, con lo Scudetto praticamente ipotecato, non hanno scelta quindi e cercheranno di apportare dei correttivi sostanziali rispetto al match del Wanda Metropolitano. L’idea è quella di attaccare sulle fasce laterali la compagine di Simeone, per allargare le maglie della retroguardia dei Colchoneros e quindi garantire più rifornimenti alle punte.

OA Sport vi offre le Pagelle Live di Juventus-Atletico Madrid, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019: valutazione in tempo reale e costanti. Si comincia alle ore 21.00. Buon divertimento (Foto: Cristiano Barni / shutterstock.com)

JUVENTUS

Szczęsny 6: Inoperoso nel primo tempo, ordinaria amministrazione per lui

Cancelo 6.5: Grande spinta dell’esterno portoghese che si fa vedere costantemente dai compagni. Una fonte di gioco nello scacchiere di Allegri

Bonucci 5.5: Non preciso in marcatura su Morata ma l’attaccante spagnolo grazia la Juve.

Chiellini 6.5: Un gladiatore, lotta come un leone nella propria area e in quella dell’Atletico, con grande ardore.

Spinazzola 6.5: Grande partenza dell’esterno sinistro della Juventus che crea non pochi imbarazzi alla retroguardia dei Colchoneros. Arias non riesce a fermarlo e lui spinge a più non posso.

Emre Can 6.5: Una diga il tedesco a centrocampo. Grande pressione del mediano teutonico, con tanta legna nella zona nevralgica.

Pjanić 6.5: Detta bene i tempi della manovra, è molto più intenso rispetto al match del Wandra Metropolitano

Matuidi 6.5: Intensità e tempismo negli inserimenti. Il centrocampista francese ci mette quantità e qualità.

Bernardeschi 6.5: Assist al bacio dell’attaccante esterno per Ronaldo. Piede mancino fatato per l’ex viola

Mandžukić 5.5: Spesso anticipato da Godin, non riesce ad incidere come dovrebbe.

Ronaldo 6.5: Prima palla toccata e con coraggio la sblocca con un perentorio stacco di testa.

All. Allegri 6

ATLETICO MADRID: Oblak 6; Arias 6, Godin 6, Gimenez 6, Juanfran 6; Koke 6, Rodri 6, Saul 6, Lemar 6; Griezmann 6, Morata 6. All. Simeone 6