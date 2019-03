VIDEO Cristiano Ronaldo, Juventus-Atletico 1-0: il gol del vantaggio di CR7

Foto LaPresse/Marco Alpozzi 12 Marzo 2019 Torino (Italia) sport calcio Juventus vs Atletico Madrid - Champions League Ottavi di Finale - Stadio Allianz Stadium Nella foto: Cristiano Ronaldo (Juventus F.C.); Photo LaPresse/Marco Alpozzi March 12, 2019 Turin (Italy) sport soccer Juventus vs Atletico Madrid - Champions League Fourth Round - Stadio Allianz Stadium In the pic: Cristiano Ronaldo (Juventus F.C.);