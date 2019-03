Champions League 2019, le possibili avversarie della Juventus nei quarti di finale. Brividi inglesi, sogno Porto

La Juventus ha compiuto un’impresa fantasmagorica e si è qualificata ai quarti di finale della Champions League. I bianconeri hanno confezionato uno show inaudito e hanno sconfitto l’Atletico Madrid per 3-0 dopo aver perso l’andata per 2-0, la tripletta di Cristiano Ronaldo ha spedito in orbita i Campioni d’Italia sono entrati tra le otto grandi d’Europa. I ragazzi di Massimiliano Allegri possono continuare a sognare e ora aspettano venerdì 15 marzo quando si svolgerà il sorteggio dei quarti di finale, i Campioni d’Italia conosceranno l’avversario del prossimo turno a eliminazione diretta.

Ricordiamo che il sorteggio è totalmente libero, non sono previsti dei paletti: possono affrontarsi squadre provenienti dallo stesso Paese e possono incrociarsi formazioni che si sono già sfidate nel girone eliminatorio. La Juventus è ora la grande favorita per alzare al cielo la Coppa ma le insidie non mancheranno nell’urna di Nyon: fanno paura le tre inglesi (Manchester City, Manchester United, Tottenham) e l’Ajax che ha eliminato il Real Madrid, il Porto che ha battuto la Roma sarebbe l’avversario più gradito. Domani sera si giocheranno gli ultimi due ottavi di finale: Barcellona-Lione e Bayern Monaco-Liverpool, in entrambi i casi si ripartirà dallo 0-0. Di seguito tutte le possibili avversarie dell’Italia nei quarti di finale della Champions League.

POSSIBILI AVVERSARIE QUARTI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE:

Manchester City

Manchester United

Tottenham

Porto

Ajax

Barcellona/Lione (0-0 all’andata)

Bayern Monaco/Liverpool (0-0 all’andata)

CHAMPIONS LEAGUE, SORTEGGIO QUARTI DI FINALE: DATA E ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 15 MARZO:

12.00 Sorteggio quarti di finale Champions League

CHAMPIONS LEAGUE, SORTEGGIO QUARTI DI FINALE: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky, sui canali Rai e su Eurosport.

Diretta streaming su Sky Go, su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

