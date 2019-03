Pagelle Juventus-Atletico Madrid 3-0: Cristiano Ronaldo RE con una tripletta, Bernardeschi sontuoso! Vecchia Signora ai quarti

Foto LaPresse/Marco Alpozzi 12 Marzo 2019 Torino (Italia) sport calcio Juventus vs Atletico Madrid - Champions League Ottavi di Finale - Stadio Allianz Stadium Nella foto: Cristiano Ronaldo (Juventus F.C.);esulta dopo il gol Photo LaPresse/Marco Alpozzi March 12, 2019 Turin (Italy) sport soccer Juventus vs Atletico Madrid - Champions League Fourth Round - Stadio Allianz Stadium In the pic: Cristiano Ronaldo (Juventus F.C.);celebrating goal

Termina 3-0 all’Allianz Stadium tra Juventus ed Atletico Madrid. Una tripletta fantastica di Cristiano Ronaldo regala la qualificazione ai quarti di finale di Champions League 2019. Una rimonta pazzesca degli uomini di Massimiliano Allegri e la Vecchia Signora annichilisce i Colchoneros. Di seguito le pagelle:

JUVENTUS

Szczęsny 6: Inoperoso il portiere polacco ma attento nell’ordinaria amministrazione a garantire tranquillità al reparto.

Cancelo 6.5: Grande spinta dell’esterno portoghese che si fa vedere costantemente dai compagni. Una fonte di gioco nello scacchiere di Allegri, che conferma le sue qualità tecniche

Bonucci 6.5: Tanta personalità del difensore bianconero che, pur non perfetto in chiusura, si fa sentire anche in fase di impostazione

Chiellini 7: Un gladiatore, lotta come un leone nella propria area e in quella dell’Atletico, con grande ardore. Stopper anni ’80 e grande fisicità

Spinazzola 7,5: Grande prestazione dell’esterno sinistro della Juventus che crea non pochi imbarazzi alla retroguardia dei Colchoneros. Arias non riesce a fermarlo e lui spinge a più non posso. Dal 66′ Dybala 6.5: Entra bene in partita e fa alcune giocate che permettono alla Vecchia Signora di gestire bene il pallone.

Emre Can 7,5: Una diga il tedesco a centrocampo. Grande pressione del mediano teutonico, fa tanta legna nella zona nevralgica e si fa sentire in appoggio ai compagni. Ottimo anche quando arretra a fare il terzino destro.

Pjanić 7: Detta bene i tempi della manovra, è molto più intenso rispetto al match del Wandra Metropolitano. Il regista della Juventus disputa un’ottima partita, imprescindibile.

Matuidi 6.5: Intensità e tempismo negli inserimenti. Il centrocampista francese ci mette quantità e qualità e dà una grande assistenza in fase di non possesso alla manovra della Vecchia Signora.

Bernardeschi 8: Assist al bacio dell’attaccante esterno per il primo centro di Cristiano Ronaldo. Piede mancino fatato per l’ex viola che gioca un’ora di grande qualità e poi cala alla distanza ma si guadagna il penalty del 3-0. La partita della consacrazione di un talento italiano.

Mandžukić 6: Spesso anticipato da Godin, non riesce ad incidere come dovrebbe. Riceve un colpo alla coscia che lo limita decisamente. Match di sacrificio. Dal 79 Kean 6: Si divora un gol già fatto a 9′ dalla fine ma grande movimento in smarcamento. Ha un grande futuro davanti.

Ronaldo 10: Due colpi di testa straordinari di CR7, che infiammano l’Allianz Stadium. Disputa un match da campione, con alcune giocate delle sue e regala la qualificazione alla Juve con una tripletta realizzata su rigore. Nella partita che contava di più dell’intera stagione, il portoghese ha ripagato in un colpo solo la dirigenza bianconera per l’investimento compiuto la scorsa estate.

All. Allegri 8: La sua Juve è tutta un’altra musica rispetto a Madrid e l’approccio alla partita è quella della grande squadra. Un capolavoro che resterà indelebile nella carriera del tecnico toscano.

ATLETICO MADRID: Oblak 6; Arias 5.5 (Dal 76′ Vitolo: s.v.), Godin 5.5, Gimenez 5.5, Juanfran 5.5; Koke 5.5, Rodri 6, Saul 6, Lemar 5.5 (Correa dal 56′); Griezmann 6, Morata 5. All. Simeone 5

