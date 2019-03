Juventus-Atletico Madrid, Champions League 2019: la rimonta è possibile, il destino dei bianconeri si decide in una notte

«Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta» recita la celebre affermazione di Giampiero Boniperti, una delle frasi che meglio esprimono lo spirito del mondo bianconero. Eppure vincere domani sera non basterà, servirà qualcosa di più. In una partita che si annuncia incandescente, la Juventus si giocherà l’accesso ai quarti di finale della Champions League 2018-2019 ospitando all’Allianz Stadium gli spagnoli dell’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale. La formazione guidata dal Cholo Simeone si presenterà a Torino forte del vantaggio conquistato nella partita di andata vinta per 2-0 dagli iberici grazie alle reti di Godin e Gimenez.

La rimonta è quindi l’obiettivo degli uomini di Massimiliano Allegri, che avranno bisogno di un successo con almeno tre gol di scarto per aggiudicarsi il passaggio del turno. In caso di 2-0 in favore dei bianconeri infatti la sfida proseguirà ai tempi supplementari, mentre se l’Atletico dovesse trovare la rete sarebbe in vantaggio per maggior numero di gol segnati in trasferta con i risultati di 3-1, 4-2… La storia recente della Champions League è piena di rimonte analoghe che possono ispirare la formazione italiana. Allegri ricorderà sicuramente l’eliminazione subita con il Milan da parte del Barcellona (sconfitta al Camp Nou per 4-0 dopo aver vinto l’andata 2-0), ma anche il Real Madrid ha recuperato dal medesimo passivo nella stagione 2015-2016 (sconfitta per 2-0 a Wolfsburg e vittoria per 3-0 nel ritorno). Lo scorso anno poi PSG e Roma sono state capaci di fare ancora meglio, ribaltando in maniera incredibile e grazie al sostegno del proprio pubblico rispettivamente un 4-0 e un 4-1 subiti nella sfida di andata.

Fondamentale sarà non ripeterei gli errori della partita di Madrid. Al Wanda Metropolitano la Juventus è apparsa in grande difficoltà dal punto di vista del carattere e della personalità, tradita dai propri fuoriclasse e mai realmente padrona del gioco. Dybala e Ronaldo hanno quindi un’occasione per riscattarsi, ma al di là delle scelte di Allegri sarà il gruppo a dover lanciare un segnale forte e dimostrare tutto il proprio valore. L’obiettivo della società bianconera è infatti la conquista della Champions League e una sconfitta negli ottavi di finale sarebbe innegabilmente una delusione difficile da digerire, nonostante l’ottavo campionato consecutivo ormai quasi chiuso.

La spartito della sfida sembra fin troppo prevedibile. Facile immaginare l’Atletico Madrid rintanato a difesa della propria porta e pronto a ripartire in contropiede grazie al talento di Griezmann e alla rapidità delle proprie ali. Serviranno la miglior Juventus della stagione e tutto il supporto possibile da parte del pubblico bianconero per portare a termine quella che avrebbe davvero il sapore di una impresa storica. L’uscita di scena di autentiche corazzate come il Paris Saint Germain e soprattutto il Real Madrid potrebbe aprire ottime prospettive per il proseguimento della competizione, ma il destino bianconero passa solo e soltanto dai prossimi novanta minuti. Non resta che attendere domani sera per seguire con il fiato sospeso questa appassionante sfida e per conoscere il verdetto insindacabile del campo.

