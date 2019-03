Juventus-Atletico Madrid: probabili formazioni, ballottaggio ed ultime notizie. Allegri cerca la mossa risolutiva

Questa sera alle ore 21.00 la Juventus è chiamata all’impresa all’Allianz Stadium, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri, per accedere ai quarti di finale, dovranno superare l’Atletico Madrid 3-0 o con tre gol di scarto, realizzando almeno quattro reti. Un target complicato, visto che la formazione di Diego Simeone ha perso solo 4 volte quest’anno e in nessuno di questi casi il passivo è stato quello necessario alla Vecchia Signora. In più, l’81% delle squadre che hanno vinto l’andata in casa 2-0 in Champions, nella fase ad eliminazione diretta, hanno raggiunto la fase successiva.

Numeri dunque che rendono ancor più ardua la rimonta alla formazione di Massimiliano Allegri. I campioni d’Italia, con lo Scudetto praticamente ipotecato, non hanno scelta quindi e cercheranno di apportare dei correttivi sostanziali rispetto al match del Wanda Metropolitano. L’idea è quella di attaccare sulle fasce laterali la compagine di Simeone, per allargare le maglie della retroguardia dei Colchoneros e quindi garantire più rifornimenti alle punte.

Allegri sta valutando l’adozione di un 3-5-2 con Cancelo e Bernardeschi esterni, viste anche le indisponibilità di Mattia De Sciglio e di Alex Sandro. In avanti sarà ballottaggio tra Paulo Dybala e Mario Mandzukic per una maglia da titolare al fianco di Cristiano Ronaldo mentre in mediana, partendo dalle certezze Pjanic e Matuidi, Emre Can e Bentancur si contendono il posto vacante. A difesa della porta di Szczesny, Caceres, Bonucci e Chiellini dovrebbero essere i prescelti. Uno schieramento che potrebbe supportare maggiormente l’impostazione del gioco proprio dell’ex giocatore del Milan.

In casa Atletico, Simeone dovrà fare a meno di Lucas Hernandez e di Filipe Luis. Pertanto, come terzino sinistro, giocherà Juanfran, con Arias sull’altra corsia laterale. Godin sarà regolarmente in campo insieme a Jimenez mentre a centrocampo Saul, Koke, Rodri e Lemar dovrebbero comporre il quartetto iniziale a sostegno del duo offensivo formato da Griezmann e dall’ex Morata, tenendo conto della squalifica di Diego Costa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (3-5-2): Szczesny; Caceres, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Mandzukic, Ronaldo. All. Allegri

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Godin, Gimenez, Juanfran; Saul, Koke, Rodri, Lemar; Griezmann, Morata. All. Simeone

