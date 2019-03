LIVE Italia-Corea del Nord calcio femminile, Finale Cyprus Cup 2019 in DIRETTA

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Nord, finale per il 1° posto della Cyprus Cup 2019, torneo di calcio femminile a inviti che andrà in archivio quest’oggi a Cipro. Al GSZ Stadium di Larnaca la Nazionale di Milena Bertolini cercherà di far proprio l’atto conclusivo, conquistando per la prima volta nella propria storia il successo in questa manifestazione a cui ha preso spesso parte.

La compagine nostrana è stata autrice di un percorso senza macchia nel girone B di qualificazione: 5-0 contro il Messico, 3-0 contro l’Ungheria e 4-1 contro la Thailandia. 12 gol fatti e 1 subito di una formazione sempre più sicura dei propri mezzi che sta sfruttando questa competizione per prepararsi al meglio all’appuntamento mondiale in Francia (7 giugno-7 luglio). In evidenza tra le fila nostrane Valentina Giacinti (4 reti), attaccante del Milan, desiderosa di dimostrare il suo valore con la maglia azzurra. Stesso discorso per la sua compagna di squadra nel club meneghino Daniela Sabatino e per le due attaccanti della Juventus Cristiana Girelli e Barbara Bonansea.

Bel Paese però che non potrà permettersi di sottovalutare la selezione nordcoreana essendo 11esima nel ranking FIFA ed anch’essa autrice di un percorso “immacolato” nel corso di questo torneo, come le vittorie contro la Repubblica Ceca, il Sudafrica e la Finlandia dimostrano. Osservata speciale Kim Yun-mi, a segno in 4 occasioni e quindi giocatrice da tenere in considerazione.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Nord, finale per il 1° posto della Cyprus Cup 2019: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 17.00 italiane. Buon divertimento! (Lisa Guglielmi / LPS)

