Calcio femminile, Cyprus Cup 2019: Italia-Ungheria 3-0, le azzurre ipotecano la finale

La Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini viaggia a vele spiegate nella Cyprus Cup 2019. Le azzurre, vittoriose all’esordio contro il Messico 5-0, si sono ripetute contro l’Ungheria (3-0), ipotecando il primato del raggruppamento B e la finale del torneo, visto il successo delle messicane contro la Thailandia, prossima avversaria lunedì 4 marzo nell’incontro di chiusura del girone. Un risultato positivo contro la selezione asiatica porterebbe le ragazze di Bertolini a giocarsi il secondo atto conclusivo consecutivo in questo torneo, per provare ad imporsi.

Al GSZ Stadium di Larnaca il CT schiera una formazione per dieci undicesimi diversa rispetto alla prima uscita: l’unica “sopravvissuta” è Alia Guagni. Tra i pali c’è Chiara Marchitelli, coppia centrale difensiva composta da Elena Linari e da Laura Fusetti mentre sugli esterni agiscono Guagni e Lisa Boattin. In mezzo al campo Valentina Cernoia, Lisa Alborghetti e Greta Adami compongono la cerniera della zona nevralgica mentre in avanti il tridente Stefania Tarenzi, Valentina Giacinti e Daniela Sabatino completa il quadro. Le nostre portacolori partono con il piglio giusto e la differenza tecnica tra le due squadre si nota immediatamente. Al 18′ l’Italia si porta in vantaggio grazie ad una realizzazione da punta vera di Giacinti che, abile a sfruttare un’ottima rifinitura di Adami, sblocca il risultato. Le italiane macinano gioco e vanno vicine al raddoppio con Fusetti che colpisce in pieno la traversa della porta magiara. Il gol però arriva allo scadere della prima frazione quando sul tiro rasoterra di Guagni la respinta di Birò non è perfetta e Giacinti ribadisce in rete, realizzando la sua personale doppietta (4 gol in due partite per lei).

Nel secondo tempo fa il suo ingresso in campo Annamaria Serturini e l’attaccante della Roma entra subito in partita, facendosi vedere dalle compagne ed esprimendo tanta qualità. Atteggiamento premiato dal gol al 55′ (prima rete con la maglia della Nazionale maggiore), sfruttando una clamorosa incertezza dell’estremo difensore avversario, su una verticalizzazione di Alborghetti. Le italiane si mettono in gestione e all’80’ Marchitelli timbra con un intervento d’autore la propria partita, ipnotizzando dal dischetto Jakabfi e mantenendo la propria porta inviolata.

Foto: Lisa Guglielmi / LPS