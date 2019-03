Calcio femminile, Cyprus Cup 2019: Italia-Thailandia 4-1, le azzurre volano in finale. Doppietta di Sabatino

Tre su tre. La Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini sa solo vincere nella Cyprus Cup 2019, torneo ad inviti che si sta svolgendo a Cipro, e conquista il terzo successo in altrettanti confronti, superando 4-1 la Thailandia nell’incontro valido per il gruppo B della manifestazione. Le azzurre così, senza nessuna incertezza, si sono assicurate un posto per la finalissima del 6 marzo grazie ad una doppietta di Daniela Sabatino e alle marcature di Barbara Bonansea e di Aurora Galli. Per le thailandesi a segno Taneekarn Dangda. Asiatiche in dieci tra l’altro dal 45′ per l’espulsione di Sritala. Nell’atto conclusivo le ragazze di Bertolini dovranno vedersela molto probabilmente contro la Corea del Nord.

Il CT dell’Italia, come nella seconda partita, vara un ampio turnover: Rosalia Pipitone tra i pali, Valentina Bergamaschi e Lisa Bottan fluidificanti difensivi e coppia centrale formata da Cecilia Salvai e da Elena Linari. A centrocampo Bonansea e Valentina Cernoia agiscono sulle corsie esterne mentre nella zona nevralgica Manuela Giugliano e Galli si dividono i compiti in costruzione e in interdizione. Davanti la coppia d’attacco è formata da Ilaria Mauro e da Sabatino. La nostra squadra è subito padrona del campo e al 4′ Giugliano va vicina alla marcatura con una punizione che per poco il maldestro intervento del portiere avversario non tramuta in gol. Le azzurre fanno la partita ma rischiano quando, da un errore di Linari, Thongsombut ha sui piedi la palla per il vantaggio ma la sua conclusione è debole e non spaventa Pipitone. Al 19′ arriva la marcatura italiana: sul cross di Bergamaschi, Bonansea anticipa la non perfetta uscita di Sornpao, portando in vantaggio la formazione di Bertolini. Poco dopo l’estremo difensore thailandese fa venire i brividi alle proprie compagne con alcuni interventi non impeccabili sulle conclusioni di Mauro e di Cernoia. Giugliano va vicina ancora una volta alla realizzazione ma non è precisa in fase conclusiva mentre Sritala colleziona nel giro di pochi minuti due cartellini gialli, lasciando in dieci la propria compagine.

Nella ripresa, in undici contro dieci, l’Italia chiude i giochi grazie alle marcature al 53′ e al 56′ di Sabatino e di Galli e anche in questo caso Sornpao non è irreprensibile. A metà del secondo tempo l’arbitro decide di interrompere il confronto per l’autentico nubifragio abbattutosi sull’Aek Arena di Larnaca, cosa tra l’altro già capitata nel match contro il Messico. Al rientro in campo, la Thailandia si toglie la soddisfazione di trovare la rete con Dangda che sfrutta un’incertezza della nostra retroguardia per infilare Pipitone. Al 90′ pero le nostre portacolori calano il poker con la doppietta di Sabatino che fissa il punteggio sul 4-1.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lisa Guglielmi / LPS