Eintracht Francoforte-Inter, Europa League 2019: i nerazzurri vogliono dimenticare il caso Icardi e tornare al successo

Giovedì alle 18.55 l’Inter sfiderà in trasferta l’Eintracht Francoforte, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, e conquistare la vittoria sarà più importante del solito. La sfida alla Commerzbank-Arena non sarà infatti solo decisiva per il passaggio del turno, ma potrebbe essere anche uno snodo cruciale per l’intera stagione, visto il momento complicato, sotto diversi punti di vista, che stanno vivendo i nerazzurri.

Il grande assente sarà ancora una volta Mauro Icardi, che ha negato al tecnico Luciano Spalletti la propria disponibilità a tornare in campo per questa sfida. L’attaccante argentino continua infatti a manifestare dolore al ginocchio destro e per questo non ritiene di poter giocare. Dietro a quello che potrebbe sembrare un banale infortunio, c’è però un caso che sta andando avanti da quasi un mese, quando lo scorso 13 febbraio l’Inter annunciò che la fascia di capitano sarebbe passata da Icardi ad Handanovic, alla vigilia della gara di Europa League contro il Rapid Vienna. Proprio il torneo europeo potrebbe essere quindi l’occasione giusta per mettersi alle spalle questa vicenda e dimostrare definitivamente di poter vincere anche senza Icardi.

L’altro problema è infatti legato ai risultati delle ultime due partite, con il pareggio 3-3 con la Fiorentina e soprattutto la sconfitta 2-1 contro il Cagliari. Cinque gol subiti in due gare sono infatti un segnale d’allarme per la squadra di Spalletti, che contro l’Eintracht dovrà avere un approccio decisamente diverso, vista la pericolosità degli avversari. I tedeschi infatti possono fare molto male soprattutto in casa, visto che hanno rifilato quattro gol a Lazio, Shakhtar Donetsk e Marsiglia nel cammino per arrivare a questa gara. I giocatori più forti della squadra di Adolf Hütter sono infatti gli attaccanti Luka Jovic e Sébastien Haller, che complessivamente hanno segnato 38 gol in stagione.

Tra le due squadre non ci sono precedenti in competizioni UEFA. Gli ultimi confronti dell’Inter con le formazioni tedesche sono invece agrodolci, visto che i nerazzurri furono eliminati proprio agli ottavi di Europa League dal Wolfsburg nel 2015 e ai quarti di Champions nel 2011 dallo Schalke 04. L’anno precedente arrivo però la magica vittoria nella finale di Madrid contro il Bayern Monaco che regalò il triplete ai nerazzurri. I tifosi si augurano di rivivere emozioni simili in questo confronto, ma al di là delle statistiche, la sfida con l’Eintracht Francoforte si preannuncia equilibrata e servirà la migliore Inter per conquistare la vittoria.

