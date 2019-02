Calcio femminile, Cyprus Cup 2019: Italia-Messico 5-0, azzurre straripanti a Larnaca

Una super Italia quella che ha iniziato il proprio percorso nella Cyprus Cup 2019 a Larnaca, torneo di calcio femminile rivolto alle rappresentative nazionali che si svolge a Cipro con cadenza annuale. La Nazionale italiana di Milena Bertolini, inserita nel gruppo B insieme a Messico, Ungheria e Thailandia, ha fatto il proprio esordio contro le messicane, imponendosi in maniera perentoria 5-0. In vantaggio al 45′ con Valentina Bergamaschi, le azzurre hanno dilagato nella ripresa con le reti di Barbara Bonansea, Ilaria Mauro e la doppietta di Valentina Giacinti, a suggello di una prestazione sugli scudi. Venerdì 1° marzo le nostre portacolori affronteranno l’Ungheria (ore 17.00 italiane) per centrare nuovamente il bersaglio grosso e proiettarsi all’atto conclusivo (6 marzo).

Partenza lenta della selezione di Bertolini, che all’11’ deve subire l’iniziativa delle messicane, ma Laura Giuliani risponde presente. Con il passare dei minuti l’Italia acquisisce sicurezza e le occasioni costruite da Mauro e Girelli sono un chiaro segnale di vitalità. Sale in cattedra Bergamaschi e, su uno splendido assist di tacco di Girelli, la giocatrice del Milan realizza il gol del vantaggio. Nel secondo tempo l’Italia alza i giri del motore e al 50′, grazie ad una splendida iniziativa sulla destra della marcatrice citata precedentemente, Bonansea non dà scampo al portiere avversario. E’ on fire la Nazionale nostrana e il 3-0 viene griffato da Mauro, servita alla perfezione in profondità al 66′. La cinquina italiana si completa con la doppietta del capocannoniere del campionato Giacinti, subentrata nella ripresa ed abile a farsi trovar pronta all’appuntamento al 70′ e al 78′.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS SUL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lisa Guglielmi / LPS