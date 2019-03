LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2019 in DIRETTA: in pista Paternoster-Confalonieri nella madison. Consonni in lizza per il podio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Mondiali 2019 di ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). Oggi si assegneranno altri quattro titoli: omnium maschile, 500 metri a cronometro, madison e inseguimento femminili. L’Italia, dopo le tre medaglie conquistate ieri, è pronta ad essere ancora protagonista e aumentare ulteriormente il proprio bottino.

Le punte azzurre saranno Simone Consonni nell’omnium e la coppia formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri nella madison. In entrambe le gare arrivò un bronzo nella scorsa edizione e i nostri portacolori sono pronti a ripetersi e confermarsi nuovamente tra i più forti del mondo. Proveranno invece a stupire Miriam Vece nei 500m e Simona Frapporti e Silvia Valsecchi nell’inseguimento.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Mondiali 2019 di ciclismo su pista: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 12.00. Buon divertimento! (Foto: UCI Track Cycling Twitter)

Il programma di oggi e gli italiani in gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.13 Olanda 27, Australia 15, Gran Bretagna 12, Italia 11. La classifica dopo due terzi di gara.

18.12 Ottavo sprint intermedio: Gran Bretagna precede Olanda e Belgio e scavalca l’Italia al terzo posto!

18.09 SI RIPARTE! Ritirate Hong Kong, Nuova Zelanda, Repubblica Ceca e Canada

18.07 Le atlete stanno riprendendo posizione per la partenza, restano 45 giri al termine della prova e cinque sprint intermedi!

18.05 Ecco la classifica prima dell’interruzione. Italia perfettamente in lotta per le medaglie anche se l’oro sembra già al collo dell’Olanda…le sorprese però sono sempre dietro l’angolo in una corsa come la Madison!

Current standings as we approach to 10km to go mark #Pruszkow2019 pic.twitter.com/ME3J52TcbI — UCI Track Cycling (@UCI_Track) 2 marzo 2019

18.03 CORSA FERMATA! Bruttissima caduta dell’atleta della Nuova Zelanda, necessario l’ingresso in pista dei soccorsi!

18.00 Italia terza alle spalle di Australia e Belgio nel settimo sprint, il distacco delle oceaniche sale a cinque punti.

17.58 A metà l’Olanda guida con 24 punti, seguita dall’Australia a quota 10 e dall’Italia a quota 8. Quarto posto per la Gran Bretagna con 7 punti, che precede la Danimarca a quota 6.

17.57 ACUTO DELL’ITALIA! Le azzurre si prendono il sesto sprint e salgono in terza posizione a due punti dall’Australia!

17.55 Un’altra caduta! Coinvolta anche la formazione britannica che però rientra in pista senza perdere terreno.

17.54 OLANDA INARRESTABILE! Un’altra vittoria nel quinto sprint!

17.54 La corsa rimane molto controllata, sembra per ora molto difficile che qualche squadra possa guadagnare un giro sul resto del gruppo. La differenza si farà negli sprint intermedi.

17.53 Tutto ancora aperto per le medaglie dopo un terzo di gara, l’argento dell’Australia dista soltanto 5 punti

17.52 Ancora un quinto posto per l’Italia nel quarto sprint, l’Olanda allunga in prima posizione con 16 punti

17.50 Le olandesi guidano la classifica provvisoria con 11 punti, seguite dalle britanniche e dalle australiane a quota 6

17.49 Terzo sprint intermedio: Gran Bretagna precede Olanda, azzurre ancora a quota 2 punti

17.47 L’Olanda si aggiudica il secondo sprint intermedio e sale al comando con otto punti, azzurre quinte

17.45 Primo tentativo di attacco da parte dell’Irlanda, attente le azzurre a non lasciarsi sorprendere.

17.43 Ricordiamo che ciascuno sprint assegna nell’ordine 5, 3, 2 e 1 punto alle prime quattro classificate.

17.43 L’Australia si aggiudica il primo sprint davanti ad Olanda, Italia e Gran Bretagna.

17.42 CADUTA! L’Italia non è stata coinvolta, a terra la Nuova Zelanda!

17.40 PARTITE! 120 giri per un totale di 30km, dodici gli sprint intermedi!

17.39 Il regolamento della Madison è il medesimo della corsa a punti, con l’unica differenza che si gareggia a coppie. Le atlete possono darsi il cambio in qualsiasi momento attraverso la spettacolare procedura del lancio.

17.38 Le avversarie più temibili saranno sicuramente le britanniche Neah Evans e Elinor Barker, le danesi Amalie Dideriksen e Julie Leth e le olandesi Kristen Wild e Amy Pieters.

17.36 Ecco il momento più atteso della serata in chiave azzurra: la finale della Madison femminile! Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri hanno tutte le carte in regola per puntare ad una medaglia.

17.34 Nello scontro diretto interamente oceanico l’australiano Matthew Glaetzer regola in una volata sul filo dei millesimi il neozelandese Ethan Mitchell. Verdetti definitivi rimandati comunque alla seconda manche in programma più tardi.

17.30 Nella terza sfida il polacco Mateusz Rudyk vince come da pronostico sul russo Denis Dmitriev, dopo la prossima batteria sarà il momento della Madison femminile con le azzurre che puntano alla medaglia!

17.27 Successo olandese anche nel secondo quarto di finale, dove Harrie Lavreysen ha regolato l’australiano Nathan Hart.

17.25 Nella prima batteria l’olandese Jeffrey Hoogland, campione europeo in carica, ha avuto la meglio in maniera piuttosto agevole sull’atleta di Trinidad e Tobago Nicholas Paul.

17.22 Sarà ora la volta della prima manche dei quarti di finale della Sprint maschile, più tardi prenderà il via la seconda.

17.20 Giro d’onore e festeggiamenti per la fuoriclasse russa che ha centrato una prestigiosa doppietta tra Europei e Mondiale nei 500m femminili!

It’s GOLD 🥇 for Russia 🇷🇺 as Daria Shmeleva becomes 2019 UCI Track World Champion in the Women’s 500m TT! #Pruszkow2019 pic.twitter.com/afekDlplww — UCI Track Cycling (@UCI_Track) 2 marzo 2019

17.18 Miriam Vece chiude ottava la propria finale, grande soddisfazione comunque per la qualificazione raggiunta.

17.17 ORO SHMELEVA! La russa stampa un incredibile 33.012 che vale la medaglia più preziosa! Argento per l’ucraina Olena Starikova e bronzo per l’australiana Kaarle McCulloch. La grande delusa è la tedesca Miriam Welte, soltanto quarta.

17.14 L’australiana Kaarle McCulloch si prende la seconda posizione con 33.419! Medaglia assicurata per lei e per la Starikova. Manca soltanto la russa Daria Shmeleva, campionessa europea in carica.

17.12 Sfuma il secondo titolo iridato per Miriam Welte! La tedesca è seconda con il tempo di 33.431 quando mancano due atlete!

17.10 33.307 dell’ucraina Olena Starikova! Prima posizione!

17.09 Seconda posizione per l’olandese Kyra Lamberink con 33.972, restano le ultime quattro atlete.

17.08 La messicana Jessica Salazar Valles firma un 33.826 che vale la testa della classifica!

17.05 La tedesca Lea Sophie Friedrich si prende la prima posizione con una gara in progressione e chiude in 33.997.

17.02 L’azzurra chiude in 34.247, tempo superiore rispetto a quello fatto segnare in qualificazione.

17.00 Si parte con la finale dei 500m femminili! L’azzurra Miriam Vece sarà la prima a scendere in pista avendo ottenuto l’ultimo posto a disposizione per la finale. L’obiettivo primario sarà scendere sotto il 34.127 di questa mattina.

16.58 Un’altra sessione di gare sta per cominciare, quattro titoli in palio in questa ricca e appassionante serata!

Stage is set! We have another FOUR World Titles 🌈 coming up in this evening’s session. Stay tuned for plenty of action to come 🔥 #Pruszkow2019 pic.twitter.com/YwStSmyLAl — UCI Track Cycling (@UCI_Track) 2 marzo 2019

16.54 Le altre sette atlete della finale dei 500m saranno le tedesche Sophie Lea Friedrich e Miriam Welte, la russa Daria Shmeleva, l’ucraina Olena Starikova, l’olandese Kyra Lamerink, l’australiana Kaarle McCulloch e la messicana Jessica Salazar Valles.

16.50 Il programma di gare si aprirà con la finale dei 500m femminile dove ci sarà la nostra azzurra Miriam Vece che ha strappato l’ultimo posto utile in qualificazione. Simone Consonni nell’Omnium maschile e la coppia formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri nella Madison femminile saranno le principali opportunità di medaglia per l’Italia.

16.45 Bentornati amici di OA Sport e appassionati dei pedali! Mancano soltanto quindi minuti all’inizio della sessione serale della quarta giornata di gare a Pruszkow, in Polonia, per i Mondiali 2019 di ciclismo su pista!

16.28 L’appuntamento è alle 17.00 con l’inizio della sessione serale, a più tardi!

16.27 Ecco la classifica ufficiale! Il britannico Ethan Hayter guida come anticipato con 74 punti, ma in seconda posizione si colloca il neozelandese Campbell Stewart a quota 70. Il terzo gradino del podio è momentaneamente occupato dallo spagnolo Albert Torres Barcelo che ha però gli stessi punti (66) del giapponese Eiya Hashimoto. Simone Consonni è settimo a quota 56.

16.22 Solita attesa prolungata per la classifica provvisoria dell’Omnium maschile…

16.18 Nel frattempo si è conclusa la sessione pomeridiana, l’Italia può gioire sicuramente per la qualificazione di Miriam Vece alla finale dei 500m, mentre non sono riuscite a conquistare un posto tra le prime quattro Silvia Valsecchi e Simona Frapporti nell’inseguimento individuale.

16.14 Il britannico Ethan Hayter dovrebbe prendersi la prima posizione provvisoria con 74 punti complessivi, seguito dal nipponico Eiya Hashimoto a quota 66. Resta però da capire la posizione di Simone Consonni e soprattutto il distacco dell’azzurro dalla zona delle medaglie. Il terreno per recuperare non mancherà questa sera!

16.10 Simone Consonni ha chiuso in settima posizione in compagnia dello spagnolo Albert Torres Barcelo e del greco Christos Volikakis, restiamo in attesa della classifica ufficiale dopo le prime due prove dell’Omnium maschile.

16.08 Il britannico Ethan Hayter si aggiudica la Tempo Race! Secondo posto per il giapponese Eiya Hashimoto, terzo il francese Benjamin Thomas.

16.06 Due punti anche per l’olandese Jan Willem van Schip, l’azzurro è ora settimo ma sta perdendo parecchie posizioni.

16.05 Consonni scavalcato anche dal neozelandese Campbell Stewart, ci vuole una reazione da parte dell’italiano.

16.04 Entra in gara anche il tedesco Moritz Malcharek che conquista tre punti e sale al quarto posto!

16.03 Hayter e Hashimoto riescono a guadagnare un giro e scavalcano Thomas al comando, sempre quarto l’azzurro.

16.02 Il britannico Ethan Hayter e il giapponese Eiya Hashimoto conquistano due punti a testa e superano Consonni.

16.00 Prosegue l’azione di Thomas, salito ora a quota tredici punti saldamente al comando della classifica.

15.58 Nel frattempo c’è stata una modifica nel risultato della gara precedente, il britannico Joseph Truman è stato penalizzato e non disputerà i quarti di finale, al suo posto l’australiano Nathan Hart.

15.57 PARTITI! Consonni comincia bene aggiudicandosi il primo sprint, ma il francese Benjamin Thomas prova l’attacco e sale a quota cinque.

15.56 In questa prova i corridori percorrono la distanza di 10km (40 giri). Un punto sarà assegnato all’atleta che transita per primo sulla linea del traguardo al termine di ogni giro, mentre guadagnare una tornata rispetto al gruppo principale frutta 20 punti. La classifica viene stilata in base al punteggio totale.

15.54 Rimane soltanto un appuntamento in questa sessione pomeridiana della quarta giornata del Mondiale 2019. Nella Tempo Race, seconda prova dell’Omnium maschile, tornerà in scena l’azzurro Simone Consonni dopo l’ottimo quinto posto nello Scratch.

15.52 Successo di misura dell’atleta di Trinidad e Tobago Nicholas Paul che elimina il tedesco Stefan Botticher per soli quattro millesimi! Definito dunque il tabellone dei quarti di finale della Sprint maschile.

15.48 L’altro britannico Joseph Truman riscatta il connazionale e conquista un posto nei quarti di finale regolando l’australiano Nathan Hart! Resta soltanto l’ultima batteria!

15.46 Un’altra eliminazione a sorpresa! Il britannico Jack Carlin abbandona la competizione perdendo contro il russo Denis Dmitriev.

15.42 L’australiano Matthew Glaetzer è il quinto atleta a guadagnarsi un posto nei quarti di finale. Eliminato il giapponese Tomohiro Fukaya.

15.38 Colpo di scena! Eliminazione a sorpresa per il francese Sebastian Vigier, beffato al fotofinish dal neozelandese Ethan Mitchell nella quarta batteria degli ottavi di finale!

15.34 Nessun problema neppure per il polacco Mateusz Rudyk che rispetta il favore del pronostico avendo la meglio sul canadese Hugo Barrette.

15.32 Successo decisamente comodo anche per l’altro olandese Harrie Lavreysen, che supera il neozelandese Sam Webster e si guadagna il passaggio ai quarti di finale.

15.30 L’olandese Jeffrey Hoogland regola senza difficoltà il ceco Pavel Kelemen e resta in corsa per aggiudicarsi il titolo iridato nella Sprint maschile.

15.29 Ecco il programma delle finali dell’inseguimento individuale femminile che si svolgeranno questa sera!

We have our TOP 4 finalists for in the Women’s Pursuit 🚀 For 🥇 @LisaBrennauer 🇩🇪 vs Ashley Ankudinoff 🇦🇺

For 🥉 Lisa Klein 🇩🇪 vs Kirstie James 🇳🇿 #Pruszkow2019 pic.twitter.com/DWUJkD7ZaW — UCI Track Cycling (@UCI_Track) 2 marzo 2019

15.28 L’attenzione ritorna ora alla velocità con gli ottavi di finale della Sprint maschile, ancora sfide ad eliminazione diretta per raggiungere il turno successivo in programma nella sessione serale.

15.25 Silvia Valsecchi chiude dodicesima con il tempo di 3:37.338, mentre Simona Frapporti è quindicesima con 3:39.018.

15.24 Soltanto ottava Eleanor Dickinson con un deludente 3:34.149! La finale per la medaglia di bronzo vedrà di fronte la tedesca Lisa Klein (3:27.670) e la neozelandese Kirstie James (3:28.407).

15.23 Brennauer miglior tempo! La tedesca chiude in 3:25.697 e si giocherà la medaglia d’oro con l’australiana Ashlee Ankudinoff (3:25.921) in una sfida che si annuncia equilibratissima!

15.19 Ankudinoff e Klein sono sicure di giocarsi quantomeno la medaglia di bronzo, partite in questo momento le due grandi favorite della vigilia: la tedesca Lisa Brennauer, campionessa europea, e la britannica Eleanor Dickinson.

15.18 Crollo verticale dell’atleta polacca nella seconda parte, settima posizione con 3:35.643 e gara finita! La neozelandese Kirstie James invece si inserisce in terza posizione con un ottimo 3:28.416 e può sperare nella qualificazione.

15.15 Che partenza della polacca Justyna Kaczkowska! Prima posizione provvisoria dopo un terzo di gara!

15.12 Batteria interlocutoria con la sudcoreana Jumi Lee (3:41.027) e la francese Marion Borras (3:42.681) entrambe molto lontane dalle posizioni di vertice. Restano le ultime due batterie, Ankudinoff e Klein cominciano a sognare!

15.08 Ecco la classifica provvisoria della qualificazione dell’inseguimento femminile quando mancano sei atlete, tra cui diverse protagoniste attese alla vigilia come la tedesca Lisa Brennauer e la britannica Eleaanor Dickinson.

Current TOP 4 riders who are holding onto the provisional final places in the Women’s Individual Pursuit 👇 1️⃣ Ashley Ankudinoff 🇦🇺 3:25.921 🕓

2️⃣ Lisa Klein 🇩🇪 3:27.670 🕓

3️⃣ Bryony Botha 🇳🇿 3:29.281 🕓

4️⃣ Franzisca Bausse 🇩🇪 3:31.252 🕓#Pruszkow2019 pic.twitter.com/D54lrLRe31 — UCI Track Cycling (@UCI_Track) 2 marzo 2019

15.06 La canadese Annie Foreman-Mackey si inserisce in quarta posizione con il tempo di 3:30.864. Soltanto sesta la britannica Emily Nelson (3:36.570).

15.03 Restano otto atlete al termine della qualificazione dell’inseguimento individuale femminile. Dopo l’eliminazione delle due italiane l’attenzione è già proiettate sulla Tempo Race dell’Omnium maschile dove tornerà in scena Simone Consonni.

15.01 Non basta una gara in progressione a Silvia Valsecchi, sesto tempo in 3:37.338 ed eliminazione. Centrare una finale era oggettivamente una missione impossibile per le azzurre. Ancora più indietro la bielorussa Salayyeva Aksana (3:40.743).

14.58 L’azzurra è partita con più calma rispetto a Simona Frapporti, sesto tempo dopo un terzo di gara.

14.56 Sesta batteria e seconda azzurra in gara! Ci prova Silvia Valsecchi!

14.55 Niente da fare per l’azzurra che chiude ottava con il tempo di 3:39.018. La neozelandese Bryony Botha si inserisce invece in terza posizione con il tempo di 3:29.289.

14.53 Scivola più indietro Simona Frapporti, settima dopo due terzi di gara.

14.52 Quinto tempo per l’azzurra dopo i primi 1000m, serve una progressione nella seconda parte di gara.

14.50 Ankudinoff balza al comando! 3:25.921 per l’australiana! La francese Marie le Net (3:38.503) si colloca invece in sesta posizione. Tocca adesso a Simona Frapporti!

14.46 Partita la quarta batteria in cui è presente l’australiana Ashlee Ankudinoff, medaglia d’oro con l’inseguimento a squadre nella seconda giornata di questa rassegna iridata.

14.44 La bielorussa Tatstiana Sharakova si inserisce in terza posizione con 3:37.170, mentre l’atleta di Hong Kong Qianyu (3:48.631) chiude al momento la classifica.

14.42 L’inseguimento femminile si disputa sulla distanza di 3000m, un chilometro in meno rispetto a quello maschile.

14.38 La seconda delle tre tedesche in gara, Franziska Brausse, chiude alle spalle della connazionale con 3:31.252. Ultima posizione provvisoria per la cinese Menglu Ma (3:41.116).

14.34 La tedesca Lisa Klein chiude in 3:27.670 e si porta al comando dopo la prima batteria. Molto più staccata la sudcoreana Youri Kim (3:38.013). Le azzurre saranno in pista nella quinta e nella sesta batteria.

14.30 Non ci sarà la statunitense Chloe Dygert, campionessa iridata in carica che lo scorso anno ha trionfato con il tempo di 3:20.060, attuale record del mondo della specialità.

14.28 Il regolamento della qualificazione è lo stesso della gara maschile. 20 atlete in gara suddivise in batterie da due: la classifica viene stilata solo ed esclusivamente in base al tempo fatto registrare. Le prime due accedono alla finale per la medaglia d’oro, la terza e la quarta si giocheranno invece il bronzo.

14.26 Simona Frapporti e Silvia Valsecchi sognano di ripetere quanto fatto vedere ieri in campo maschile con la medaglia d’oro di Filippo Ganna ed il bronzo di Davide Plebani. Le protagoniste più attese dovrebbero essere la tedesca Lisa Brennauer, la polacca Justyna Kaczkowska e la britannica Eleanor Dickinson.

14.25 Si chiude con la vittoria del ceco Pavel Kelemen sull’ungherese Sandor Szalontay il primo turno ad eliminazione diretta della Sprint maschile, appuntamento a più tardi con gli ottavi di finale. Adesso è invece il momento della qualificazione dell’inseguimento individuale femminile.

14.22 Colpo di scena! L’olandese Matthijs Buchli, medaglia d’oro nel Keirin giovedì, viene eliminato dal neozelandese Sam Webster e abbandona le speranze di una doppietta!

14.18 Il canadese Hugo Barrette si prende gli ottavi di finale superando il francese Quentin Caleyron.

14.14 Restano soltanto tre batterie al termine della prova, cresce l’attesa per l’inseguimento individuale femminile!

14.10 Il neozelandese Ethan Mitchell ha la meglio sull’atleta di Trinidad e Tobago Njisane Phillip.

14.06 Ecco la prima sorpresa! Il nipponico Tomohiro Fukaya ribalta il pronostico e supera l’atleta del Suriname Jair Tjon En Fa nell’ottava batteria.

14.03 Doppietta britannica completata! Jack Carlin si aggiudica la propria batteria superando il tedesco Maximilian Dornbach e raggiunge il connazionale agli ottavi di finale.

14.00 Avanza al turno successivo anche il britannico Joseph Truman, a farne le spese il russo Pavel Yakushevskiy. In archivio le prime sei batterie, ne restano altre sei.

13.58 Il tedesco Stefan Botticher regola il cinese Chao Xu in un serratissimo testa a testa sulla linea del traguardo e si assicura l’accesso agli ottavi di finale.

13.56 Nelle prime quattro batterie hanno passato il turno gli atleti meglio posizionati dopo la qualificazione, ancora otto scontri diretti prima di passare alla qualificazione dell’inseguimento individuale femminile.

13.54 Favori del pronostico rispettati anche da parte dell’atleta di Trinidad e Tobago Nicholas Paul, eliminazione per il giapponese Yuta Wakimoto.

13.50 L’australiano Nathan Hart vince la terza batteria sullo spagnolo Juan Peralta Gascon e supera il turno.

13.46 Qualificazione agli ottavi di finale anche per il russo Denis Dmitriev ai danni del lituano Vasilijus Lendel.

13.44 Nessun problema per l’australiano Matthew Glaetzer, campione mondiale in carica, che regola il colombiano Kevin Santiago Quintero Chavarro.

13.42 L’attenzione ritorna adesso alla velocità con il primo turno ad eliminazione diretta della Sprint maschile, disciplina nella quale non sono presenti atleti azzurri in questa rassegna iridata.

13.40 Brillante quinta posizione per Simone Consonni, che si colloca tra il britannico Ethan Hayter e l’olandese Jan Willem van Schip! Promettente inizio per l’azzurro in questo Omnium maschile!

13.38 Vittoria per Torres Barcelo! Secondo posto per l’australiano Samuel Welsford, davanti al neozelandese Campbell Stewart.

13.35 Lo spagnolo Albert Torres Barcelo riesce a guadagnare un giro sul resto del gruppo! Il corridore iberico è senza dubbio uno dei tanti pretendenti nella lotta per le medaglie.

13.32 24 atleti in gara anche nell’Omnium maschile. Ricordiamo che nello Scratch la classifica finale è data semplicemente dall’ordine di arrivo. Velocità e sagacia tattica sono quindi le caratteristiche indispensabili per ottenere un buon risultato.

13.30 Gli olandesi Jeffrey Hoogland e Harrie Lavreysen, il polacco Mateusz Rudyk e il francese Sebastien Vigier hanno ipotecato la qualificazione agli ottavi di finale chiudendo nelle prime quattro posizioni la qualificazione della Sprint maschile.

13.27 La prova si annuncia apertissima: il polacco Szymon Sajnok, campione iridato in carica, l’olandese Jan Willem van Schip, il britannico Ethan Hayter, lo svizzero Claudio Imhof, l’australiano Sam Welsford e il francese Benjamin Thomas saranno tutti atleti da seguire con estrema attenzione.

13.24 Terminata la qualificazione della Sprint maschile è ora il momento dello Scratch, prima prova dell’Omnium maschile in cui sarà impegnato l’azzurro Simone Consonni.

13.21 Si chiude qui la qualifica: Hoogland in testa, davanti comunque tutti i big della disciplina.

13.18 Ecco l’Olanda: Jeffrey Hoogland, 9.572. Nuovo leader.

13.17 Cambia ancora la vetta della classifica: 9.584 per il polacco Rudyk.

13.15 In testa il transalpino Sebastien Vigier: 9.673.

13.13 Mancano le ultime tre batterie.

13.11 Anche qui brilla la Russia: Denis Dmitriev con 9.730 al comando.

13.08 Cambia la vetta della classifica: in testa Nathan Hart in 9.733.

13.02 Una sorpresa in terza piazza: si inserisce l’atleta del Suriname Tjon En Fa.

12.58 C’è attesa ovviamente per le ultime batterie.

12.55 Non cambiano al momento le zone alte della classifica.

12.50 In vetta il tedesco Stefan Botticher: 9.758.

12.47 Resiste Truman al comando, alle spalle si inserisce l’atleta di Trinidad e Tobago Phillip in 9.828.

12.43 Cambia il leader: comanda il britannico Joseph Truman. 9.767.

12.40 In testa al momento troviamo il teutonico Dornbach in 9.917.

12.37 Ora è il momento della lunghissima qualificazione dello sprint al maschile: nessun italiano in gara.

12.34 Si chiude qui la qualifica: Daria Shmeleva si impone in 33.554. Una strepitosa Miriam Vece è ottava in 34.127 e vola in finale.

12.34 Anche Welte e Starikova si inseriscono davanti a Vece.

12.32 La russa Daria Shmeleva vola in testa in 33.554.

12.30 Mancano solo due batterie: Miriam Vece è ufficialmente in finale dei 500 metri.

12.28 Mancano tre batterie, l’azzurra può sognare la finale (si qualificano le migliori 8).

12.27 Eccellente Miriam Vece: 34.127! È quarta!

12.24 Nella prossima batteria toccherà a Miriam Vece.

12.23 La cinese Lin si inserisce in terza piazza: 34.144.

12.20 Dopo una piccola pausa si riparte.

12.16 Mostruosa l’australiana McCulloch: 33.556. Nettamente al comando. Questo è un tempo da prime della classe.

12.14 La partenza dell’atleta tedesca.

Lea Sophie Friedrich 🇩🇪 kicks off qualifying in the Women 500m TT 🕐 Follow the results with LIVE timing here 🔗 https://t.co/YGZANNrkGf TOP 8 riders will qualify for the final this evening. #Pruszkow2019 pic.twitter.com/rJrQaEPqxk — UCI Track Cycling (@UCI_Track) March 2, 2019

12.13 Ancora qualche batteria prima che scenda in pista Miriam Vece.

12.10 La teutonica Friedrich ha davvero fatto la differenza: nessuno riesce a sopravanzarla.

12.06 La messicana Verdugo si avvicina al miglior tempo di Friedrich. 34.280.

12.05 Dopo quattro atlete rimane al comando la teutonica Friedrich.

12.04 Lo migliora la tedesca Friedrich, protagonista ieri nella sprint. 34.102.

12.02 Alto il tempo della cinese Guo: 34.580.

12.00 Si parte!

11.55

One hour until Day 4 officially gets underway with the Women 500m TT 🕑 qualifications up first 👌 Check out the full competition schedule here 🔗https://t.co/UeBBl7kSd2 #Pruszkow2019 pic.twitter.com/bo8YwFnmJr — UCI Track Cycling (@UCI_Track) March 2, 2019

11.52 Prime gare dalle 12.00.

11.50 Prima toccherà a Simone Consonni aprire le proprie fatiche nell’omnium, poi alla coppia Paternoster/Confalonieri far sognare nella madison (nel pomeriggio).

11.48 Le gare più importanti di giornata saranno però più importanti per il Bel Paese.

11.46 Oggi si comincia con i 500 metri da fermo al femminile: per l’Italia c’è spazio per Miriam Vece.

11.45 Buongiorno e ben ritrovati con la Diretta Live del Mondiale di ciclismo su pista.