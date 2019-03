Ciclismo su pista, Mondiali 2019 oggi (2 marzo): programma, orari e tv. Tutti gli italiani in gara

Prosegue con un’altra giornata molto intensa il programma di gare del Mondiale 2019 di ciclismo su pista, in scena questa settimana a Pruszkow, in Polonia. Quattro titoli in palio oggi, sabato 2 marzo, prima del gran finale di domani. L’Italia ha interrotto il digiuno di medaglie nella giornata di ieri dopo un avvio all’insegna della sfortuna e intende proseguire sulle ali dell’entusiasmo.

La Nazionale azzurra si giocherà le carte migliori con la coppia formata da Elisa Balsamo e Letizia Paternoster nella Madison e con Simone Consonni nell’Omnium, anche se la concorrenza sarà di assoluto valore e conquistare una medaglia sembra estremamente complicato. In gara anche Miriam Vece nei 500m a cronometro, con l’obiettivo di migliorare il quindicesimo posto dello scorso anno, e Simona Frapporti e Silvia Valsecchi nell’Inseguimento individuale.

La quarta giornata di gare del Mondiale 2019 vedrà svolgersi nella sessione pomeridiana (dalle 12.00 alle 15.58) le qualificazioni della 500m time trial e dell’Inseguimento individuale femminile, oltre ai primi tre turni della Sprint e alle prime due prove dell’Omnium in campo maschile. Nella sessione serale (dalle 17.00 alle 20.14) saranno assegnati invece quattro titoli, con le finali dell’Inseguimento individuale, dei 500m a cronometro e della Madison al femminile e con le ultime due prove dell’Omnium tra gli uomini. La sessione serale potrà essere seguita in diretta tv su Eurosport 1, mentre per quella pomeridiana non è prevista copertura televisiva. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’intera giornata, per non perdere davvero nulla di questo attesissimo evento. Di seguito il programma completo.

SABATO 2 MARZO

12.00-15.58

500m Time Trial F – qualificazione

Sprint M – qualificazione

Omnium M – Scratch (1/4)

Sprint M – sedicesimi di finale

Individual Pursuit F – qualificazione

Sprint M – ottavi di finale

Ominum M – Tempo Race (2/4)

17.00-20.14

500m Time Trial F – finale

Sprint M – quarti di finale (1)

Madison F – finale

Omnium M – Elimination (3/4)

Sprint M – quarti di finale (2)

Individual Pursuit F – finali

Sprint M – quarti di finale (spareggi)

Omnium M – Final Points Race (4/4)

roberto.pozzi@oasport.it

Foto: Twitter UCI Track Cycling