LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2019 in DIRETTA: 3 marzo, l’Italia si gioca il podio nella madison maschile e con Confalonieri

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta ed ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). Questa rassegna iridata si chiuderà con la lotta per le medaglie nella corsa a punti e nel keirin femminile, nella madison e nella velocità maschile.

L’Italia proverà a migliorare l’attuale bottino di tre medaglie e chiudere in bellezza con un grande risultato, che potrebbe arrivare nella madison e nella corsa a punti. Nella prima la Nazionale si affiderà alla coppia formata da Simone Consonni e Michele Scartezzini, che possiedono le qualità per lottare con i migliori fino in fondo. Ambizioni importanti anche per Maria Giulia Confalonieri, campionessa europea in carica nella corsa a punti e pronta ora a mettere il proprio sigillo anche ai Mondiali.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta ed ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di ciclismo su pista: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 12.00. Buon divertimento! (Foto: Twitter FCI)

3 marzo

