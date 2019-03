LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2019 in DIRETTA: 1 marzo. Filippo Ganna e Letizia Paternoster: l’Italia cala gli assi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2019 di ciclismo su pista, che si stanno svolgendo a Pruszkow, in Polonia. Programma particolarmente ricco oggi, venerdì 1 marzo, con ben cinque titoli iridati in palio. Nella sessione serale si assegneranno infatti le medaglie nella corsa a punti, nel chilometro da fermo e nell’inseguimento individuale al maschile, nella Sprint e nell’Omnium al femminile.

Dopo un inizio caratterizzato da sfortuna e delusione, l’Italia andrà in cerca delle prime medaglie mettendo in campo le punte della spedizione azzurra: Filippo Ganna e Letizia Paternoster. Il campione mondiale in carica cercherà di difendere il proprio titolo nell’inseguimento individuale, mentre la giovanissima trentina sarà in gara nell’Omnium contro avversarie di assoluto valore. Gli altri azzurri in gara nella giornata di oggi saranno Francesco Lamon nel chilometro da fermo, Liam Bertazzo nella corsa a punti e Davide Plebani nell’inseguimento individuale.

Nella sessione pomeridiana, dalle 15.00 alle 17.10, si svolgeranno le prime due prove dell’Omnium femminile e le qualificazioni del chilometro da fermo e dell’inseguimento individuale maschile. Programma invece molto più ricco nella sessione serale, dalle 18.30 alle 22.09, con tutte le finali previste. Seguite con la DIRETTA LIVE di OA Sport questa intensissima terza giornata dei Mondiali 2019 di ciclismo su pista, per non perdere neppure un colpo di pedale di questa appassionante rassegna iridata. Buon divertimento!

