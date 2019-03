Ciclismo su pista, FILIPPO GANNA III, il Re dei Re! CAMPIONE DEL MONDO, trionfo epico! Bronzo per Plebani, Italia in estasi!

Campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo! Filippo Ganna entra ancor di più nella leggenda del ciclismo su pista italiano, conquistando il terzo oro in carriera nell’inseguimento individuale ai Mondiali di Pruszkov (Polonia). Dopo aver dominato le qualificazioni del pomeriggio, il fenomeno verbanese non ha dato scampo al tedesco Domenic Weinstein, spazzandolo letteralmente via in una finale a senso unico. L’Italia festeggia anche per l’incredibile ed insperata medaglia di bronzo di Davide Plebani.

Ganna, che poche ore fa aveva sfiorato il record del mondo, ha corso l’atto conclusivo da padrone. Dopo una partenza a razzo, il suo vantaggio su Weinstein era già di 1″5 mezzo dopo appena 650 metri. Una progressione inesorabile e devastante che, di fatto, sfiancava anche mentalmente la resistenza del teutonico, accortosi sin da subito di non poter in alcun modo reggere il ritmo del fuoriclasse piemontese.

Ai 2000 metri l’azzurro transitava in 2’06″792, ormai sicuro del successo grazie agli oltre 3″ di margine sull’avversario. A questo punto il 22enne verbanese cercava sino in fondo di attaccare il record del mondo, mancandolo tuttavia per meno di un secondo. Il crono conclusivo di 4’07″992 (4’12″571 quello del tedesco) la dice comunque lunga sul livello raggiunto da Ganna, miglioratosi quest’oggi di 6 secondi rispetto al precedente primato italiano che già deteneva. Il passaggio al Team Sky ha contribuito dunque ad affinare e modellare il talento sconfinato di un campione che non vuole porsi limiti.

Ganna ha celebrato quest’oggi la quarta medaglia consecutiva in un Mondiale nell’inseguimento individuale, agganciando Guido Messina e Leandro Faggin in cima alla classifica degli italiani più vincenti in questa specialità (Fausto Coppi si era fermato a due). Il primato assoluto di titoli iridati appartiene al britannico Hugh Porter (4), a questo punto prossimo obiettivo del fuoriclasse tricolore.

Per quanto riguarda la finale per il bronzo, Davide Plebani, coetaneo di Ganna, si è imposto sul russo Alexander Evtushenko con il tempo di 4’14″572, precedendo il rivale di 2″212. L’azzurro ha mantenuto il comando delle operazioni sin dal primo giro, involandosi verso il successo grazie ad un ultimo chilometro devastante. Per trovare due italiani sul podio nell’inseguimento individuale di un Mondiale bisogna tornare indietro al 1964, quando Faggin fu argento davanti ad Ercole Baldini.

La strabiliante prestazione odierna di Ganna e Plebani lascia intendere chiaramente che il quartetto dell’inseguimento a squadre saprà rifarsi con gli interessi dopo la sfortunata gara di questa rassegna iridata.

IL VIDEO DEL TRIONFO DI FILIPPO GANNA

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: comunicato Federciclismo