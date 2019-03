Ciclismo su pista, Mondiali 2019: Letizia Paternoster terza nell’eliminazione e vola in testa nell’omnium!

Meglio di così, al momento, non poteva andare. Letizia Paternoster è al comando dell’omnium ai Mondiali di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Pruszkow, in terra polacca. L’azzurra guida la classifica dopo tre quarti di gara: al termine manca solo la corsa a punti decisiva in chiave medaglie, che si svolgerà tra circa un’ora.

Davvero molto bene la diciannovenne nativa di Clas, che ha dimostrato per l’ennesima volta di non avere nessun timore reverenziale nonostante l’età. Una prova molto in sofferenza quella dell’eliminazione per l’azzurra che, in ogni caso, è riuscita addirittura a chiudere in terza posizione, dopo aver rischiato di rimanere fuori molti giri in precedenza.

Ritmo altissimo, qualche scodata di troppo e tantissimi sprint confusionari decisi al photofinish. L‘azzurra si è assestata alle spalle delle irraggiungibili Jennifer Valente (Stati Uniti) e Kirsten Wild (Olanda).

Ora però la classifica generale vede al comando proprio Paternoster, con 104 punti, due lunghezze sole di vantaggio sulla detentrice del titolo, la Wild. Alle loro spalle la giapponese Yumi Kajihara, a quota 98, la statunitense Valente, a quota 92 e la danese Amalie Dideriksen con 90. Ancora tutto aperto in chiave medaglie, il discorso sembra però essere chiuso a queste cinque atlete.

Foto:By Tim Rademacher – Own work, CC BY-SA 4.0, Link