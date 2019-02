Vuelta Andalucia 2019: Simon Yates domina la quarta tappa! Jakob Fuglsang si prende la testa della classifica generale

Simon Yates si aggiudica la quarta e penultima frazione della Vuelta a Andalucia 2019, corsa a tappe di categoria 2.HC che rientra nel calendario dell’UCI Europe Tour e che si disputa nell’omonima regione della Spagna. Il corridore britannico della Mitchelton Scott, molto distante dalle prime posizioni in classifica generale, ha attaccato sulle prime rampe dell’Alto de Hazallanas, ad oltre 30 km dalla conclusione, incrementando il proprio vantaggio grazie ad un’azione regolare e aggiudicandosi in solitaria la frazione più impegnativa della 65^ edizione della Ruta del Sol. Sul traguardo di Granada, collocato a 119.9 km dalla partenza di Armilla, il colombiano Sergio Higuita (Fundacion Euskadi) ha avuto la meglio sull’olandese Steven Kruijswijk (Team Jumbo-Visma) nella volata ristretta del gruppetto inseguitori.

Il danese Jakob Fuglsang, settimo all’arrivo, ha approfittato della difficoltà del belga Tim Wellens (Lotto Soudal) ed è salito al comando della classifica generale. Il corridore dell’Astana prenderà il via domani con 7” sul compagno di squadra Ion Izagirre e con 11” su Kruijswijk, in un’ultima tappa che presenta qualche insidia nella prima parte, ma che non dovrebbe regalare sorprese in ottica successo finale.

Ritmo subito molto elevato nelle prime fasi della corsa, con diversi tentativi di fuga e un gruppo piuttosto numeroso che prova ad allungare. Il vantaggio dei battistrada raggiunge un massimo di 1’35” ma comincia a diminuire rapidamente sotto l’azione dell’Astana. La salita dell’Alto del Purche (8.9 km al 7.7% di pendenza media), primo vero ostacolo di giornata, rivoluziona la situazione: la fuga viene ripresa e il gruppo principale si riduce ad una quarantina di unità. Nella discesa lo spagnolo Sergio Samitier (Euskadi-Murias) tenta di anticipare i tempi provando senza fortuna l’azione in solitaria. Il gruppo infatti torna compatto sulle prime rampe dell’Alto de Guejar Sierra (6.2 km al 5.1%), dove la corsa si infiamma in maniera spettacolare. Mitchelton-Scott e Astana continuano a lanciare corridori all’attacco, mentre il belga Tim Wellens (Lotto Soudal), leader della classifica generale, rimane senza compagni di squadra e perde contatto ancora prima dell’inizio dell’Alto de Hazallanas (6.8 km al 9.6%), ultima salita di giornata.

Simon Yates (Mitchelton-Scott) attacca nella prima parte della salita e guadagna subito una decina di secondi. Il britannico procede con grande regolarità e aumenta progressivamente il margine, mentre alle sue spalle il danese Jakob Fuglsang (Astana) si incarica dell’inseguimento. Il vincitore della Vuelta 2018 scollina con 45” di vantaggio e inizia la lunga discesa verso il traguardo, posto a 23 km dalla vetta. Gli spagnoli Ion Izagirre e Pello Bilbao (Astana) provano ad aiutare il loro capitano nel tentativo di rientrare sulla testa della corsa, ma Yates amministra il margine con sicurezza e chiude a braccia alzate sul traguardo di Granada. Nella volata per la seconda posizione il colombiano Sergio Higuita (Fundacion Euskadi) precede l’olandese Steven Kruijswijk (Team Jumbo-Visma) e il britannico Adam Yates, mentre Fuglsang si accontenta del settimo posto e conquista la maglia di leader della classifica generale.

