VIDEO Tommasone-Valdez, Mondiale WBO pesi piuma: highlights e sintesi, italiano sconfitto per ko tecnico

Carmine Tommasone ha cercato l’impresa contro Oscar Valdez ma il 34enne si è dovuto arrendere al cospetto del fortissimo messicano che si è così confermato Campione del Mondo WBO dei pesi piuma. Il campano ha provato a mettere in difficoltà il forte avversario che però con la potenza dei suoi colpi è riuscito a mandare ko il nostro portacolori per ben quattro volte, convincendo l’arbitro a terminare l’incontro in anticipo. Di seguito il VIDEO dell’incontro Oscar Valdez vs Carmine Tommasone, Mondiale WBO dei pesi piuma.

Foto: pagina Facebook Carmine Tommasone