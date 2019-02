Boxe, Carmine Tommasone: “Peccato per il ko tecnico, non volevo fermarmi”. E poi chiede alla fidanzata di sposarlo!

Carmine Tommasone non è riuscito nell’impresa di battere Oscar Valdez e di vincere il Mondiale WBO dei pesi piuma, il pugile italiano ha cercato il colpaccio a Frisco (USA) ma purtroppo ha subito quattro atterramenti da parte del fortissimo messicano e l’arbitro ha deciso di terminare l’incontro in anticipo. Il ko tecnico non ha trovato d’accordo il 34enne irpino che avrebbe voluto proseguire l’incontro come ha dichiarato al termine della contesa: “Sto bene. La verità è che pensavo di potere continuare ma l’arbitro ha ritenuto di dovermi fermare. Si sa i pugili non vogliono mai fermarsi, io ero cosciente e pensavo di poter proseguire“.

Poi il colpo di scena che arricchisce una serata che ricorderà per tutta la vita: “Se sono qui questa sera è anche grazie alla mia compagna di vita e voglio chiedere alla mia fidanzata di sposarmi“. A quel punto Carmine si è inginocchiato davanti alla sua Laura e le ha messo l’anello al dito, la ragazza tremava dall’emozione e la coppia commossa si è congedata con un bacio romantico.

Valdez ha difeso il titolo per la quinta volta confermando la propria imbattibilità: “Ho preso i primi round per togliere un po’ di ruggine, alla fine ho fatto il risultato. Auguro il meglio a Tommasone, è un grande pugile. Siamo contenti, ci siamo ben allenati. L’anno scorso mi sono fratturato la mascella ma non è un problema: sono contento ogni volta che salgo sul ring, questa è la mia passione e sono felice per avere iniziato bene il 2019, non mi pongo limiti. Sono disposto ad affrontare chiunque e mi piacerebbe tanto unificare i titoli del mondo“.

