VIDEO Carmine Tommasone chiede alla fidanzata di sposarlo sul ring! Momento toccante dopo il Mondiale WBO pesi piuma

Carmine Tommasone ha toccato il cuore di tutti gli appassionati di boxe: dopo aver perso contro Oscar Valdez nel match che metteva in palio il titolo mondiale WBO dei pesi piuma ha infatti chiesto alla fidanzata di sposarlo! Il 34enne irpino ha colto l’occasione, davvero unica e irripetibile, per inginocchiarsi davanti all’amata Laura e metterle al dito un bellissimo anello: un gesto d’amore che ha mandato in visibilio il pubblico del Ford Center di Frisco (Texas, USA) e che rimarrà nella storia del pugilato. La ragazza visibilmente commossa ha accettato la proposta di matrimonio del pugile italiano. Di seguito il VIDEO del momento.

Aunque PKOT7° vs. el mexicano Oscar Valdez, el italiano Carmine Tommasone le propuso matrimonio a su novia en el ring del Ford Center at The Star de Frisco, Texas. pic.twitter.com/YD2YdGE7Gi — A la Vera del Ring (@alaveradelring) February 3, 2019

Foto: FPI