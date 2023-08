Boxe: Shakur Stevenson nuovo campione superpiuma WBO e WBC. Battuto ai punti Oscar Valdez

Shakur Stevenson è il nuovo campione del mondo dei pesi superpiuma. Nel match che unificava le cinture WBO e WBC, l’americano ha sconfitto il messicano Oscar Valdez alla dodicesima ripresa con un verdetto unanime da parte dei giudici (117-110, 118-109 e 118-110).

Nella cornice della MGM Grand Garden Arena di Paradise, lo statunitense ha confermato la sua imbattibilità, strappando la cintura WBC all’avversario e soprattutto infliggendo a Valdez quella che è la sua prima sconfitta della carriera. Per Stevenson si tratta del diciottesimo successo (9 dei quali per ko) su altrettanti incontri. “Questa vittoria significa tutto“, le prime parole dell’americano alla fine dell’incontro.

Stevenson ha fatto subito sue tre delle prime quattro riprese. L’americano ha vinto poi anche il quinto round (portandosi 49-46 nei punti) e soprattutto nel sesto ha mandato al tappeto Valdez con un perentorio gancio destro, in quella che è stata certamente la svolta dell’incontro.

THE FIRST KNOCKDOWN BELONGS TO SHAKUR. pic.twitter.com/EubZKL12Ro — Top Rank Boxing (@trboxing) May 1, 2022

Da quel momento Stevenson ha avuto il pieno controllo del match, con Valdez che è riuscito ad andare a segno solo poche volte con i suoi colpi. Il messicano ha avuto una buona reazione nel decimo round, ma era ormai troppo tardi per cambiare la decisione dei giudici. Valdez poteva vincere solo per KO, ma Stevenson ha suggellato il successo, imponendosi anche nell’undicesima e dodicesima ripresa. I giudici hanno poi espresso il loro verdetto, decretando in maniera unanime la vittoria del 24enne americano.

FOTO: LaPresse