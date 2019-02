LIVE Sci alpino, Slalom Mondiali 2019 in DIRETTA: Hirscher per la rivincita, scontro titanico con Kristoffersen e Noel. Vai Vinatzer!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom speciale maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove si conclude il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Sono molti i pretendenti al trono, a partire da Marcel Hirscher, dominatore delle ultime stagioni in slalom ma ancora a secco di ori, come la sua Austria, ad Are, per poi arrivare a Kristoffersen, gasato dal successo in gigante, all’enfant prodige Noel e al più esperto Pinturault, plurimedagliato in Svezia.

Marcel Hirscher vuole dare un senso alla sua partecipazione al Mondiale con un titolo, dopo l’argento un po’ amaro in gigante, e va a caccia del suo terzo oro mondiale in carriera in speciale ma a sbarargli la strada potrebbe trovare l’avversario più accreditato e anche più battuto delle ultime stagioni, il norvegese Kristoffersen, campione mondiale di gigante. Il terzo incomodo è il francese Noel che quest’anno ha ottenuto due successi in coppa del mondo e attenzione anche anche a Pinturault che, con due medaglie al collo, non avrà nulla da perdere e a Schwarz, outsider che ha avuto modo di mettersi in mostra quest’anno.

L’Italia non ha troppe frecce al proprio arco. Ci proveranno i più esperti Manfred Moelgg e Stefano Gross, reduci da una stagione difficile da gestire dal punto di vista fisico (Moelgg è stato debilitato pochi giorni fa dall’influenza), ci proverà l’olimpionico Giuliano Razzoli, che ha strappato la convocazione con le unghie e ci proverà l’unico medagliato azzurro al via, Alex Vinatzer, giovane promettente e fisicamente molto potente. Il podio è una chimera, la top ten no.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom speciale maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 11 con la prima manche, la seconda andrà in scena alle ore 14.30.

