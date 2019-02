Sci alpino, Slalom maschile Mondiali 2019: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orari e tv

Stanno per concludersi i Mondiali di sci alpino: domani, domenica 17 febbraio, si assegnerà l’ultimo titolo iridato della rassegna. Ad Are, in Svezia, sarà la volta dello slalom speciale maschile. Si partirà con la prima manche alle ore 11.00 e concorreranno per la medaglia d’oro ben 100 atleti da 53 Paesi. Saranno quattro gli azzurri al via: Manfred Moelgg con il 12, Stefano Gross con il 18, Giuliano Razzoli con il 22 e Alex Vinatzer con il 34. Seconda manche prevista alle ore 14.30 con l’inversione dei 30.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, RaiSport+HD ed Eurosport 1, in diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale della gara. Di seguito programma e startlist.

PROGRAMMA SLALOM SPECIALE MASCHILE MONDIALI SCI ALPINO

Mondiali sci alpino – Are (Svezia)

Domenica 17 febbraio

11.00 prima manche slalom speciale maschile

14.30 seconda manche slalom speciale maschile

diretta tv su Rai 2, RaiSport+HD ed Eurosport 1

diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player

diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST PRIMA MANCHE SLALOM SPECIALE MASCHILE MONDIALI SCI ALPINO

1 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

3 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic

4 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

5 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol

6 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

7 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

8 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

9 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

10 501017 MYHRER Andre 1983 SWE Head

11 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER Nordica

12 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

13 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

14 220689 RYDING Dave 1986 GBR Dynastar

15 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol

break

16 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

17 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

18 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

19 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

20 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA Salomon

21 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

22 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Voelkl

break

23 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO Atomic

24 380361 RODES Istok 1996 CRO Atomic

25 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol

26 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR Head

27 201896 STEHLE Dominik 1986 GER Nordica

28 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE Head

29 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head

30 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer

break

31 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

32 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

33 104488 FOURNIER Simon 1997 CAN

34 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

35 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR

36 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL Head

37 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Fischer

38 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

39 103729 READ Erik 1991 CAN Fischer

40 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

41 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol

42 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP Nordica

43 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic

44 700868 FALAT Matej 1993 SVK Augment

45 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

46 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

47 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol

48 180567 RASANEN Joonas 1989 FIN Augment

49 180718 HENTTINEN Jens 1993 FIN Augment

50 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Fischer

51 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

52 60261 MAES Sam 1998 BEL Rossignol

53 502417 JONSSON Carl 2000 SWE

54 561296 SPIK Jakob 1994 SLO Nordica

55 491876 PUENTE TASIAS Alejandro 1994 ESP

56 221320 VINTER Zak 1998 GBR

57 60160 ALAERTS Kai 1989 BEL

58 60236 van den BROECKE Dries 1995 BEL Augment

59 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL Voelkl

60 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Atomic

61 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol

62 30388 BIRKNER de MIGUEL Tomas 1997 ARG

63 550086 GEDRA Zaks 1998 LAT

64 400301 ROSSUM van Max 1998 NED

65 60256 VERBEKE Tom 1997 BEL

66 20378 ESTEVE Axel 1994 AND Fischer

67 550066 ZVEJNIEKS Miks 1995 LAT

68 30266 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG

69 710353 SLJIVIC Marko 1996 BIH

70 390044 LAINE Tormis 2000 EST

71 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE

72 250353 SNORRASON Sturla Snaer 1994 ISL

73 310415 STANISIC Strahinja 1995 SRB

74 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL Voelkl

75 750088 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD

76 40612 SCOTT Alec 1997 AUS

77 151060 PAULUS Daniel 1994 CZE

78 460060 BARBU Alexandru 1987 ROU

79 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN

80 280034 BIRAN Itamar 1998 ISR

81 680041 ABRAMASHVILI Iason 1988 GEO

82 92721 TODOROV Yoan 1997 BUL Head

83 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL

84 260180 JAFARI Seyedmorteza 1992 IRI

85 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX

86 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU

87 310438 SALIHOVIC Eldar 1999 MNE

88 240149 NAGY Bence 1998 HUN

89 6190671 POETTOZ Michael 1998 COL

90 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR

91 660023 CHERTSIN Daniil 1997 BLR

92 210040 TUKHTAEV Komiljon 1997 UZB

93 800013 TOLA Erjon 1986 ALB

94 160106 KOUYOUMDJIAN Yianno 1997 CYP

95 770015 TIMOFEEV Evgeniy 1994 KGZ

96 670080 KUCHIN Zakhar 1997 KAZ

97 120057 ZHANG Yangming 1994 CHN

98 570019 WILSON Connor 1996 RSA

99 740039 HARUTYUNYAN Harutyun 2000 ARM

100 590038 BRANCAL Ricardo 1996 POR

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Valerio Origo