Sci alpino, Medagliere Mondiali 2019: la classifica aggiornata

I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. L’Italia cercherà di essere assoluta protagonista con le sue punte di diamante che vorranno brillare: Sofia Goggia, Dominik Paris, Christof Innerhofer, Federica Brignone possono puntare a dei risultati di assoluto prestigio e cercheranno di salire sul podio. Di seguito il medagliere dei Mondiali 2019 di sci alpino e la classifica aggiornata.

MEDAGLIERE MONDIALI SCI ALPINO 2019:

Foto: jakus shutterstock